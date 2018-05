Von: Redaktion DER FARANG | 01.05.18

Patrick Franziska von Deutschland im Einsatz gegen Chun Ting Wong von Hong Kong während des Spiels zwischen Deutschland und Hong Kong in der Gruppenphase der Tischtennis-Weltmeisterschaft in Halmstad. Foto: epa/Christian Bruna

Acht Deutsche im Achtelfinale von München: Kohlschreiber gegen Zverev

München (dpa) - Beim ATP-Turnier in München stehen acht deutsche Tennisprofis in der Runde der besten 16.



Philipp Kohlschreiber gewann als Rekordsieger der BMW Open am Dienstag sein Match in der ersten Runde gegen den Kroaten Ivo Karlovic mit 7:5 und 6:4. In 76 Minuten ließ der Augsburger dem Aufschlagsspezialisten keine Breakchance. Der 34 Jahre alte Kohlschreiber hat das Sandplatzevent am Aumeisterweg schon dreimal gewonnen, zuletzt 2016. Im Achtelfinale trifft er auf den Hamburger Mischa Zverev, der Andreas Haider-Maurer aus Österreich mit 6:4 und 6:3 schlug. Der achte deutsche Achtelfinalist wird in der Partie zwischen Maximilian Marterer und Dustin Brown ermittelt.

Kölner Bittencourt vor Wechsel zu Werder

Bremen (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen steht nach einem Bericht des «Kicker» vor der Verpflichtung von Leonardo Bittencourt vom Absteiger 1. FC Köln.



Nach Angaben der Fachmagazins soll die Ablösesumme des 24 Jahre alten Mittelfeldspielers zwischen sechs und acht Millionen Euro liegen. Bittencourt hat noch einen Vertrag bei den Kölnern bis 2021. Bevor er 2015 zu den Rheinländern kam, spielte der ehemalige U21-Nationalspieler bei Borussia Dortmund und Hannover 96.

Müller fällt für Eishockey-WM aus - Höfflin als achter Debütant dabei

Herning (dpa) - Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat seinen Kader für die anstehende Weltmeisterschaft in Dänemark kurzfristig verändern müssen.



Der Kölner Marcel Müller zog sich in der Vorbereitung eine Knieverletzung zu und wird durch den Schwenninger Mirko Höfflin ersetzt, wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Dienstag mitteilte. Der 29 Jahre alte Stürmer Müller soll den Angaben zufolge in den kommenden Tagen operiert werden.

Mancini soll Trainer von Italiens Nationalmannschaft werden

Rom (dpa) - Auf der Suche nach einem Trainer für die italienische Nationalmannschaft deutet sich eine Einigung zwischen Roberto Mancini und dem Fußball-Verband FIGC an.



Der Wille, dass der 53-Jährige den Posten übernimmt, bestehe auf beiden Seiten, berichtete die «Gazzetta dello Sport» am Dienstag nach einem Treffen zwischen Mancini, dem Vize-Kommissar des FIGC, Alessandro Costacurta, und Teammanager Gabriele Oriali. Mancini steht derzeit bei Zenit Sankt Petersburg unter Vertrag. Seit Monaten sucht der Verband nach der gescheiterten Qualifikation für die WM 2018 nach einem Nachfolger für Gian Piero Ventura.

US-Biathlonverband bestätigt: Greis wird Cheftrainer des Männerteams

Berlin (dpa) - Der ehemalige Weltklasse-Biathlet Michael Greis trainiert künftig das US-Männerteam. Das bestätigte der nationale Verband am Dienstag.



«Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, Michael Greis als Cheftrainer für unsere Herrenmannschaft zu verpflichten», teilte Bernd Eisenbichler, seit zehn Jahren Sportdirektor im US-Verband, auf dpa-Anfrage mit.



«Michael und ich hatten viele sehr gute Meetings, und ich bin überzeugt davon, dass er für diese junge Mannschaft genau der richtige Mann sein wird.» Der 41 Jahre alte Greis soll am Stützpunkt in Lake Placid eine neue Mannschaft für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking formen.

Basketball-Star Curry steht vor Comeback in den NBA-Playoffs

Oakland (dpa) - Basketball-Star Stephen Curry könnte bereits im nächsten Playoff-Spiel seine Rückkehr im Team der Golden State Warriors feiern.



Wie Warriors-Trainer Steve Kerr am Montag (Ortszeit) erklärte, wird der zuletzt verletzte Curry aller Voraussicht nach am Dienstag beim zweiten Spiel in der Zweirunden-Serie gegen die New Orleans Pelicans wieder auf dem Parkett stehen. «Er absolvierte heute die komplette Trainingseinheit, von daher wäre ich sehr überrascht, wenn er nicht spielen würde», sagte Kerr.

3:1 gegen Hongkong: Tischtennis-Stars vorzeitig im WM-Viertelfinale

Halmstad (dpa) - Die deutsche Mannschaft hat sich bei der Tischtennis-Team-WM in Schweden vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert.



Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska gewannen am Dienstag auch gegen Hongkong mit 3:1 und stehen nach dem vierten Sieg im vierten Spiel schon vor der letzten Vorrunden-Partie am Mittwochabend gegen Slowenien als Gruppensieger fest. Platz eins in der Gruppe A verschafft der Mannschaft von Bundestrainer Jörg Roßkopf einen freien Tag am Donnerstag und zudem die Garantie, dem Titelverteidiger und Topfavoriten China bis zu einem möglichen Endspiel am Sonntag aus dem Weg gehen zu können. Gegen Hongkong gewann der Weltranglisten-Zweite Timo Boll zunächst bemerkenswert deutlich mit 11:5, 11:5, 11:1 gegen Ho Kwan Kit. Patrick Franziska lieferte dem Weltranglisten-Siebten Wong Chun Ting danach ein Duell auf Augenhöhe, verlor am Ende aber knapp mit 2:3. Der 25-Jährige vom 1. FC Saarbrücken musste sich zudem im fünften Satz am Oberschenkel behandeln lassen. Die beiden weiteren Punkte für Deutschland holten Dimitrij Ovtcharov gegen Lam Siu Hang (3:0) und Timo Boll gegen Hongkongs Topspieler Wong Chun Ting (3:0).

NBA-Profi Dennis Schröder rechnet mit Einsätzen im Nationalteam

Braunschweig (dpa) - NBA-Jungstar Dennis Schröder will nach überstandener Knöchelverletzung Ende Juni mit der Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation antreten.



«Wenn ich gesund bin, dann spiele ich natürlich für die deutsche Nationalmannschaft, das habe ich immer gesagt. Ich glaube, ich werde dabei sein», sagte der Profi der Atlanta Hawks am Dienstag bei telekomsport.de. Der 24-Jährige ist aktuell bei der Familie in seiner Heimatstadt Braunschweig zu Gast. Am 29. Juni trifft die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes dort in der WM-Qualifikation auf Österreich, drei Tage später findet ein Auswärtsspiel in Serbien statt. Schröder befindet sich aktuell auf dem Wege der Besserung, nachdem er wegen einer schweren Knöchelverstauchung die Endphase der NBA-Saison verpasste hatte. Atlanta qualifizierte sich nicht für die Playoffs. «Es ist alles okay, ich habe zwei, drei Wochen Pause gemacht. Jetzt geht es meinem Fuß besser und ich fange auch bald an zu trainieren, in zwei, drei Wochen», sagte Aufbauspieler Schröder, der in drei Wochen zurück in die USA reist. Nach der Trennung von Trainer Mike Budenholzer weiß Schröder auch noch nicht so recht, wie es in Atlanta weitergeht: «Ich versuche ein bisschen mit der Organisation zu reden und zu gucken, was deren Pläne sind. Es ist sehr viel los gerade.»

FIFA bestätigt: Dankert und Zwayer als Video-Referees zur WM

Zürich (dpa) - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft werden die Bundesliga-Referees Bastian Dankert und Felix Zwayer als Video-Schiedsrichter zum Einsatz kommen.



Das bestätigte die FIFA am Montag. Das Duo gehört zu der Gruppe von 13 Referees, die in Russland ausschließlich in dieser bei einer WM neuen Funktion aktiv sein werden. Zusätzlich können auch WM-Hauptschiedsrichter wie der deutsche Felix Brych oder dessen Assistenten Stefan Lupp und Mark Borsch für Partien als Video Assitant Referee (VAR) nominiert werden. Neben Dankert und Zwayer gehören aus Europa noch drei Italiener, zwei Portugiesen, ein Niederländer und ein Pole zu den VAR. Zudem wurden je ein Referee aus Katar, Brasilien, Bolivien und Argentinien für die Aufgabe ausgewählt. Auf der Liste der Hauptschiedsrichter stehen 36 Referees aus 35 Ländern.