Von: Redaktion DER FARANG | 10.12.16

Frankfurt (dpa) - Frankfurt und Hoffenheim trennen sich im Verfolger-Duell 0:0

Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim haben sich im Verfolger-Duell der Fußball-Bundesliga nach einer hitzigen Partie 0:0 getrennt. Die Gastgeber beendeten die Partie vor 47 000 Zuschauern am Freitagabend mit nur neun Feldspielern, nachdem US-Nationalspieler Timothy Chandler in der 83. Minute nach Tätlichkeit die Rote Karte sah. Hoffenheim bleibt mit dem achten Remis auch nach dem 14. Saison-Spiel ungeschlagen und verteidigte den vierten Rang in der Bundesliga-Tabelle vor der punktgleichen Eintracht-Elf. Borussia Dortmund kann jedoch mit einem Sieg beim 1. FC Köln am Samstag an beiden Teams vorbeiziehen.

IOC kündigt Doping-Nachtests von russischen Olympia-Startern an

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) will alle 254 Urinproben russischer Athleten von den Winterspielen 2014 in Sotschi erneut analysieren. Die WADA-Ermittler unter Richard McLaren hätten für entsprechende Nachkontrollen nicht das Mandat gehabt, teilte das IOC am Freitagabend in Lausanne mit. Die 63 Blutproben russischer Sportler in Sotschi seien bereits nachgetestet worden - alle waren negativ.

Heidenheim gewinnt Verfolgerduell gegen Union - Dämpfer für Fortuna

Der 1. FC Heidenheim ist in der 2. Fußball-Bundesliga auf Tuchfühlung zur Aufstiegszone gerückt. Das Team von Trainer Frank Schmidt bezwang am Freitagabend zum Auftakt des 16. Spieltags im Verfolgerduell den 1. FC Union Berlin mit 3:0 (1:0) und konnte nach Punkten zumindest bis Montag mit dem Tabellendritten Hannover 96 gleichziehen. Fortuna Düsseldorf musste indes einen weiteren Dämpfer verdauen. Beim 0:2 (0:1) gegen den 1. FC Nürnberg kassierten die Rheinländer ihre zweite Heimniederlage der Saison. Der Karlsruher SC holte im ersten Spiel nach der Trennung von Coach Tomas Oral mit Interimstrainer Lukas Kwasniok ein 0:0 gegen Dynamo Dresden.

Wolfsburg ohne Draxler nach München - Abschied im Winter naht

Weltmeister Julian Draxler steht mehr denn je vor seinem ersehnten schnellen Abschied aus Wolfsburg. Trainer Valérien Ismaël strich den 23-Jährigen am Freitagabend für das Spiel am Samstag (15.30 Uhr) bei Bayern München. «Die Begleitumstände weisen darauf hin, dass er uns zur Zeit nicht helfen kann», begründete VfL-Sportchef Klaus Allofs bei Sky Sport News HD. Allofs signalisierte zudem erstmals offiziell Verhandlungsbereitschaft für einen möglichen Verkauf im Winter: «Wenn es ein Angebot gibt, hören wir uns das auf jeden Fall an.»

UEFA bestätigt Champions-League-Reform - Anstoß um 19.00 & 21.00 Uhr

Das UEFA-Exekutivkomitee hat die Grundzüge der umstrittenen Champions-League-Reform wie erwartet bestätigt. Mit kleineren Modifikationen und Präzisierungen wurde aber offenbar auch auf die Kritik kleinerer Verbände reagiert. So werden für den Zyklus von 2018 bis 2021 die nationalen Meister, die in der Qualifikation für die Königsklasse gescheitert sind, zumindest die Chance erhalten, über eine Playoff-Runde noch in die Europa League einzuziehen.

Deutsches Damen-Trio ohne Claudia Pechstein Zweite in Heerenveen

Ohne Claudia Pechstein ist das deutsche Damen-Trio erstmals seit zwei Jahren auf das Weltcup-Podest gelaufen. Gabriele Hirschbichler, Roxanne Dufter und Isabell Ost belegten am Freitag im niederländischen Eisschnelllauf-Mekka Heerenveen in 3:02,47 Minuten überraschend den zweiten Rang in der Team-Verfolgung hinter Weltmeister Japan (2:59,51). Das bisher letzte Mal waren die Deutschen am 14. Dezember 2014 gleichfalls in Heerenveen als Zweite auf das Siegertreppchen gestiegen.

Meister EHC München baut Tabellenführung aus - 7:1 gegen Düsseldorf

Meister EHC München hat die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga ausgebaut. Die Bayern gewannen am Freitag gegen die Düsseldorfer EG auch in der Höhe verdient mit 7:1 (3:1, 2:0, 2:0) und feierten den sechsten Heimsieg in Serie. Vor dem Spiel bei Vizemeister Grizzlys Wolfsburg am Sonntag trafen Andreas Eder (6. Minute), Yannic Seidenberg (8.,23.), Mads Christensen (16.), Keith Aucoin (27.), Michael Wolf (56.) und Derek Joslin (58.) für München. Der EHC liegt mit 57 Punkten nun acht Zähler vor Wolfsburg.

Bayreuther Basketballer besiegen Göttingen nach tollem Kampf

Die Basketballer von medi Bayreuth bleiben in der Bundesliga auf Erfolgskurs. Der Tabellendritte besiegte die BG Göttingen am Freitagabend in einem hart umkämpften Spiel in eigener Halle mit 84:76 (45:39). Es war der sechste Heimsieg nacheinander für die Oberfranken.

UEFA-Chef Ceferin kritisiert FIFA: Zu wenig Infos zu WM-Erweiterung

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat die FIFA und deren Präsidenten Gianni Infantino für eine schlechte Informationspolitik zu der geplanten WM-Aufstockung kritisiert. «Alles, was wir wissen, erfahren wir aus den Zeitungen», sagte Ceferin nach dem Treffen der UEFA-Exekutive am Freitag in Nyon. «Wenn uns die FIFA ernsthafte Dinge präsentiert und nicht nur Artikel und Interviews, können wir konkrete Antworten geben», fügte der Slowene an. Aufklärung erhofft sich die UEFA von einem Treffen der Generalsekretäre aller sechs FIFA-Konföderationen in der kommenden Woche in Tokio.

Dahlmeier holt mit Sprintsieg in Pokljuka neunten Weltcuperfolg

Laura Dahlmeier hat beim Biathlon-Weltcup im slowenischen Pokljuka den Sprint gewonnen und damit ihren neunten Weltcupsieg gefeiert. Über die 7,5 Kilometer blieb die 23-Jährige am Freitag fehlerfrei und hatte am Ende 3,5 Sekunden Vorsprung auf die Französin Justine Braisaz. Dritte mit einem Rückstand von 21,3 Sekunden wurde die Norwegerin Marthe Olsbu. Mit ihrem zweiten Saisonerfolg verteidigte die Partenkirchnerin ihr Gelbes Trikot der Weltcup-Gesamtführenden. Das deutsche Mannschaftsergebnis rundeten Franziska Hildebrand (0 Fehler/+ 28,4 Sekunden) als Fünfte und Miriam Gössner (1/+ 42,8) als Zehnte ab. Ein starkes Weltcup-Debüt feierte die frühere Langläuferin Denise Herrmann (2/+ 1:00,1 Minuten) als 18.

Niederländische Gewerkschaft verklagt FIFA wegen WM in Katar

Der niederländische Gewerkschaftsbund FNV hat den Fußball-Weltverband FIFA wegen der schlechten Arbeitsbedingungen beim Bau der WM-Stadien in Katar verklagt. Die Klage sei im Namen eines Gastarbeiters aus Bangladesch beim Amtsgericht in Zürich eingereicht worden, teilte der FNV am Freitag in Utrecht mit. Zuerst hatte die Zeitung «Neues Deutschland» darüber berichtet. Auch zwei Gewerkschaften aus Bangladesch hätten sich der Klage angeschlossen.