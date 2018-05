Von: Redaktion DER FARANG | 01.05.18

Nach Mobbing-Vorwürfen: Schalke suspendiert Meyer

GELSENKIRCHEN (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat Mittelfeldspieler Max Meyer nach dessen Mobbing-Vorwürfen für den Rest der Saison freigestellt.



Das teilte der Verein am Montag mit und reagierte damit auf ein Interview des Mittelfeldspielers in der «Bild»-Zeitung. Meyers Vertrag läuft zum Saisonende aus. Der 22-Jährige werde bis dahin nicht mehr an den Trainingseinheiten der Lizenzspielerabteilung teilnehmen und auch nicht mehr zum Einsatz kommen, hieß es. «Dieses Vorgehen und diese Aussagen können wir nicht tolerieren», sagte Sportvorstand Christian Heidel.

1. FC Nürnberg kann nach 2:0 gegen Braunschweig Aufstiegsparty planen

NÜRNBERG (dpa) - Für den 1. FC Nürnberg rückt der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga immer näher.



Durch das 2:0 (1:0) am Montagabend im Zweitliga-Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig haben die Franken zwei Spieltage vor dem Saisonende fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten Holstein Kiel. Vor 45 238 Zuschauern sorgte Ondrej Petrak (45. Minute) für die hochverdiente Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel legte Kevin Möhwald (48.) nach. Am kommenden Sonntag in Sandhausen kann der «Club» den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen. Für Braunschweig bleibt es eng im Tabellenkeller.

Heynckes kündigt Real großen Kampf an - Keine Doppelspitze

MADRID (dpa) - Jupp Heynckes hat Titelverteidiger Real Madrid einen großen Kampf des FC Bayern um den Einzug ins Champions-League- Finale angekündigt.



«Meine Mannschaft versteht es, in solchen Spielen über sich hinauszuwachsen. Es wird ein extrem schwieriges Spiel für uns - und auch für unseren Gegner», sagte der Bayern-Coach am Montagabend bei der Pressekonferenz im Bernabeu-Stadion. Um das 1:2 aus dem Halbfinal-Hinspiel am Dienstag noch zu wenden, müsse sein Team aber beim Torabschluss «effizienter» agieren. Eine Doppelspitze mit Robert Lewandowski und Sandro Wagner schloss er zu Beginn aus.

Tennis-Routinier Mayer verschenkt Auftaktsieg in München

MÜNCHEN (dpa) - Florian Mayer hat bei seiner letzter Teilnahme am ATP-Turnier in München den Einzug in das Achtelfinale verpasst.



Der Bayreuther Tennisprofi unterlag am Montag in der ersten Runde des Sandplatzevents dem ehemaligen Turniersieger Martin Klizan aus der Slowakei mit 6:3, 4:6, 3:6. Zuvor waren Yannick Hanfmann mit einem 6:2, 6:4 gegen Marcos Baghdatis aus Zypern und Matthias Bachinger durch ein 7:6 (10:8), 3:6, 6:3 über den Kasachen Michail Kukuschkin weitergekommen.

Deutsches Tischtennis-Team schlägt WM-Gastgeber Schweden 3:0

HALMSTAD (dpa) - Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft hat bei der Team-WM in Halmstad einen großen Schritt Richtung Gruppensieg gemacht.

Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska besiegten den Gastgeber Schweden am Montagabend mit 3:0 und feierten dadurch bereits den dritten Sieg im dritten Vorrunden-Spiel. Zwar erreichen bei dieser Weltmeisterschaft schon die ersten Drei jeder Sechsergruppe die K.o.-Runde. Aber nur der Gruppenerste zieht auf direktem Weg ins Viertelfinale ein und kann bis zu einem möglichen Endspiel am Sonntag auch dem Topfavoriten China aus dem Weg gehen.

Zweite WM-Niederlage für deutsches Frauen-Team

HALMSTAD (dpa) - Die deutschen Tischtennis-Frauen haben bei der Team- WM in Schweden erneut eine Überraschung verpasst.



Einen Tag nach der knappen 2:3-Niederlage gegen Südkorea verlor die Mannschaft von Bundestrainerin Jie Schöpp am Montag auch gegen den zweiten Gruppenfavoriten Hongkong mit 1:3. Petrissa Solja zeigte dabei wieder eine starke Leistung und brachte das deutsche Team in Führung. Gegen die Weltranglisten-16. Lee Ho Ching gewann die WM-Dritte im Mixed überraschend deutlich in 3:0 Sätzen. Anschließend verloren Nina Mittelham, Kristin Lang und erneut Solja ihre Einzel jedoch.