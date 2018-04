Von: Redaktion DER FARANG | 30.04.18

Meyer erhebt Vorwürfe gegen Schalke: «Fühlt sich wie Mobbing an»

Gelsenkirchen (dpa) - Fußballprofi Max Meyer hat schwere Vorwürfe gegen die Führung seines Vereins FC Schalke 04 erhoben.

«Ich wollte einfach nicht mehr bei Schalke bleiben und unter Herrn Heidel arbeiten. Darum geht es», sagte der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler der «Bild»-Zeitung (Montag). «In letzter Zeit fühlt sich das für mich alles nur noch wie Mobbing an», ergänzte Meyer, der die Gelsenkirchener zum Saisonende ablösefrei verlässt. Zuvor hatte er mehrere Angebote zur Vertragsverlängerung ausgeschlagen.

FC Bayern mit Martínez und Alaba nach Madrid - Youngster dabei

Madrid (dpa) - Trainer Jupp Heynckes reist mit einem großen Kader zum Halbfinal-Rückspiel des FC Bayern München bei Real Madrid.

Die zuletzt angeschlagen Javi Martínez und David Alaba waren am Montag ebenso dabei wie drei am Wochenende eingesetzte Youngster. Niklas Dorsch, Meritan Shabani und Lukas Mai gehörten Aufgebot mit 21 Spielern. Der verletzte Arjen Robben blieb erwartungsgemäß in München. Robben musste beim 1:2 im Hinspiel am vergangenen Mittwoch wegen Oberschenkelbeschwerden ausgewechselt werden.

Rummenigge: Heynckes hat «Geheimplan» für Neuer-Comeback

München (dpa) - Karl-Heinz Rummenigge ist in die Comeback-Gedanken von Trainer Jupp Heynckes bei der Rückkehr von Fußball- Nationaltorhüter Manuel Neuer nicht eingeweiht.

«Ich habe keine Idee. Das ist ein Plan oder Geheimplan zwischen Jupp und Manuel, und da möchte ich mich auch ganz bewusst nicht einmischen», sagte der Vorstandschef des FC Bayern München am Montag. Nach dem Frankfurt-Spiel gibt es noch zwei Möglichkeiten in der Liga für Neuers Rückkehr nach seinem Mittelfußbruch im September 2017.

FIFA bestätigt: Dankert und Zwayer als Video-Referees zur WM

Zürich (dpa) - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft werden die Bundesliga-Referees Bastian Dankert und Felix Zwayer als Video-Schiedsrichter zum Einsatz kommen.

Das bestätigte die FIFA am Montag. Das Duo gehört zu der Gruppe von 13 Referees, die in Russland ausschließlich in dieser bei einer WM neuen Funktion aktiv sein werden. Zusätzlich können auch WM-Hauptschiedsrichter wie der deutsche Felix Brych oder dessen Assistenten Stefan Lupp und Mark Borsch für Partien als Video Assitant Referee (VAR) nominiert werden.

Ex-Trainer Schaaf kehrt als Technischer Direktor zurück zu Werder

Bremen (dpa) - Der ehemalige Trainer Thomas Schaaf kehrt als Technischer Direktor zum Fußball-Bundesligisten Werder Bremen zurück.

Der 57-Jährige übernimmt am 1. Juli den neu geschaffenen Posten bei den Bremern, teilte der Club am Montag mit. Unter anderen soll er eine «einheitliche Trainings- und Spielphilosophie» entwickeln, hieß es in der Mitteilung. Schaaf ist seit 1972 im Verein. Von 1978 bis 1995 spielte er als Profi für die Bremer und wurde 1988 und 1993 deutscher Meister. Von 1999 bis 2013 arbeitete er als Cheftrainer.

Wechsel von Can zu Juventus Turin fast perfekt

Rom (dpa) - Für den Wechsel des deutschen Fußball-Nationalspielers Emre Can zu Italiens Rekordmeister Juventus Turin sollen einem Zeitungsbericht zufolge nur noch wenige Details fehlen.

Can werde bald Weiß-Schwarz tragen, berichtete die «Gazzetta dello Sport» am Montag. Die Spekulationen, dass der 24-Jährige vom FC Liverpool nach Turin wechselt, gibt es schon lange. Can kann den Club von Jürgen Klopp im Sommer ablösefrei verlassen. Geht der Transfer tatsächlich über die Bühne, wäre Can neben Sami Khedira und Benedikt Höwedes der dritte deutsche Nationalspieler bei den Bianconeri.

Eishockey-Nationalteam ohne 15 Silbergewinner zur WM

München (dpa) - Ohne 15 Olympia-Silbermedaillengewinner muss Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm bei der Weltmeisterschaft in Dänemark auskommen.

Im Aufgebot für das am Freitag beginnende Turnier fehlen Torhüter Danny aus den Birken, die Stürmer Brooks Macek und Frank Mauer sowie Verteidiger Daryl Boyle vom Meister EHC Red Bull München. Vom Finalisten Eisbären Berlin reist Abwehrspieler Frank Hördler nicht mit zur WM, wie aus dem am Montag veröffentlichten Kader hervorgeht. Zehn Olympia-Zweite der Winterspiele von Pyeongchang stehen Sturm zur Verfügung.

Korpatsch in Prag weiter - Petkovic und Witthöft ausgeschieden

Prag (dpa) - Tamara Korpatsch hat als erste deutsche Spielerin beim WTA-Tennis-Turnier in Prag das Achtelfinale erreicht.

Die 22-Jährige aus Kaltenkirchen siegte am Montag gegen die Französin Oceane Dodin 6:2, 7:5. In der nächsten Runde trifft Korpatsch auf die Siegerin der Begegnung zwischen der Italienerin Camila Giorgi und Kristyna Pliskova aus Tschechien. Andrea Petkovic und Carina Witthöft sind dagegen in der ersten Runde ausgeschieden. Petkovic verlor gegen die an Nummer acht gesetzte Tschechin Katerina Siniakova 2:6, 6:7 (4:7), Witthöft mit 4:6, 4:6 gegen die Russin Natalia Wichljanzewa.

Tennisprofi Hanfmann gewinnt Auftakt in München - Nun gegen Zverev

München (dpa) - Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in München sein Erstrundenmatch gewonnen und trifft nun im deutschen Duell im Achtelfinale auf Turnierfavorit Alexander Zverev.

Der 26-Jährige gewann am Montag souverän gegen Marcos Baghdatis aus Zypern mit 6:2, 6:4. Der Weltranglisten-118. bezwang den ehemaligen Finalisten der Australian Open in genau einer Stunde Spielzeit.

Jürgen Klopps Co-Trainer Zeljko Buvac nimmt Auszeit

Liverpool (dpa) - Jürgen Klopps langjähriger Co-Trainer Zeljko Buvac nimmt laut britischen Medien beim FC Liverpool eine Auszeit.

Wie unter anderem die Boulevard-Zeitung «Mirror» am Montag berichtete, wird Buvac nicht mit der Mannschaft nach Rom fahren, wo Liverpool am Mittwoch das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bestreitet (Hinspiel 5:2). Nach Informationen des «Mirror» soll sich der 56-Jährige mit Klopp überworfen und sogar bereits seine Kündigung eingereicht haben. Andere Medien berichteten zunächst nur von einer «persönlichen Auszeit» bis zum Saisonende.

Biathlon-Trainer Ricco Groß beendet Arbeit in Russland

Berlin (dpa) - Ricco Groß beendet nach drei Jahren seine Arbeit als Cheftrainer der russischen Biathleten.

«Ich habe in den drei Jahren viel gelernt und danke dem Verband für das Vertrauen. Nun aber schaue ich nach vorne und sehe spannenden Zeiten entgegen», sagte Groß in einer am Montag von seinem Management verbreiteten Stellungnahme. Der viermalige Olympiasieger und neunmalige Weltmeister Groß war seit 2015 für das Männer-Team um Russlands Top-Skijäger Anton Schipulin verantwortlich.

Alpin-Ass Neureuther postet Video von sich beim Skifahren

Sölden (dpa) - Felix Neureuther kann nach seinem Kreuzbandriss wieder vorsichtig Skifahren.

22 Wochen nach seiner schweren Knieverletzung postete Deutschlands bester Skirennfahrer am Montag ein knapp 30 Sekunden langes Video von sich, das ihn beim leichten Carven im Touristenoutfit zeigt. Dazu schrieb der 34 Jahre alte Bayer: «Nach 4 Monaten harter Arbeit fühlt es sich unglaublich an wieder auf den Skiern zu stehen!!!». Entstanden ist das Video nach Angaben des Deutschen Skiverbands am Wochenende in Sölden, als Neureuther sein Ski-Camp für Nachwuchsfahrer betreute. Außer dem kurzen flachen Stück ist er demnach nicht mehr gefahren. Mit dem Verlauf der Reha zeigte sich Alpinchef Wolfgang Maier zufrieden. «Er liegt gut in der Zeit», sagte er. «So richtig auf Schnee gehen wird er aber erst Ende Mai oder Anfang Juni.» Neureuther hatte sich im November 2017 das Kreuzband gerissen und deswegen große Teile der Saison und die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang verpasst. Zur neuen Saison, die im Oktober in Sölden beginnt, will Neureuther wieder ganz gesund und belastbar sein.