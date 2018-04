Von: Redaktion DER FARANG | 30.04.18

Dortmund verpasst weiteren Sieg und Platz zwei - Nur 1:1 in Bremen

BREMEN (dpa) - Borussia Dortmund hat den Sprung auf Platz zwei der Fußball-Bundesliga und damit einen großen Schritt in Richtung Champions League verpasst.



Das Team von Trainer Peter Stöger kam am Sonntag zum Abschluss des 32. Spieltags bei Werder Bremen nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Vor 41 000 Zuschauern hatte Nationalspieler Marco Reus den BVB in der 19. Minute in Führung gebracht; Thomas Delaney glich unmittelbar vor der Pause aus. Der BVB liegt als Tabellendritter trotz des Remis noch vier Punkte vor dem Fünften Bayer Leverkusen.

Nach 3:0 gegen RB Leipzig: Furiose Mainzer verlassen Relegationsrang

MAINZ (dpa) - Der FSV Mainz 05 hat den Relegationsrang in der Fußball-Bundesliga wieder verlassen und neue Hoffnung im Abstiegskampf geschöpft.



Die Rheinhessen gewannen am Sonntag ihr Heimspiel gegen RB Leipzig mit 3:0 (1:0) und rückten mit nunmehr 33 Punkten auf den 14. Tabellenplatz vor. Der Argentinier Pablo De Blasis per Foulelfmeter (29. Minute), der Rumäne Alexandru Maxim (85.) und Bundesliga-Debütant Ridle Baku (90.) waren vor 30 083 Zuschauern die umjubelten Torschützen. Der Leipziger Naby Keita sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot. Die Sachsen bleiben Sechster und müssen nun sogar um ihre Teilnahme an der Europa League bangen.

FC Barcelona zum 25. Mal spanischer Fußballmeister

LA CORUNA (dpa) - Der FC Barcelona hat das Double perfekt gemacht und sich in Spanien nach einer bislang makellosen Liga-Saison den 25. Meistertitel gesichert.



Acht Tage nach dem Pokalsieg gegen den FC Sevilla gewann das Fußball-Starensemble um Dreifach-Torschütze Lionel Messi und Torhüter Marc-André ter Stegen in La Coruna mit 4:2 (2:1) und bleibt in der Primera Division in dieser Spielzeit ungeschlagen. Mann des Sonntagabends war einmal mehr der Argentinier Messi, der seine Saisontore 30, 31 und 32 schoss. Barcelona hat nach 34 Spielen 86 Punkte auf dem Konto und kann von Verfolger Atlético Madrid nicht mehr eingeholt werden.

Bitteres Aus: Kieler Handballer trotz 28:27 in Skopje gescheitert

SKOPJE (dpa) - Trotz großer Moral und eines Auswärtssiegs haben die Handballer des THW Kiel das Halbfinale der Champions League verpasst.



Zwar gewann der deutsche Rekordmeister am Sonntag das Viertelfinal- Rückspiel bei Titelverteidiger Vardar Skopje in Mazedonien mit 28:27 (13:13). Das Heimspiel hatten die Norddeutschen allerdings 28:29 verloren - die Auswärtstorregel besiegelte das bittere Aus. Beste Werfer der Gäste waren Miha Zarabec, Patrick Wiencek und Niclas Ekberg mit je fünf Treffern.

Flensburg scheitert im Champions-League-Viertelfinale

MONTPELLIER (dpa) - Die Endrunde der Champions League findet ohne die Handballer der SG Flensburg-Handewitt statt.



Nach dem 28:28 im Hinspiel kassierten die Norddeutschen am Sonntagabend im zweiten Viertelfinal-Duell beim französischen Verein Montpellier AHB eine heftige 17:29 (9:14)-Niederlage. Bester Werfer für die SG war Lasse Svan mit fünf Treffern. Für die Gastgeber war Melvyn Richardson neunmal erfolgreich.

Crailsheim und Vechta steigen in die Basketball-Bundesliga auf

TRIER/KARLSRUHE (dpa) - Die Crailsheim Merlins und RASTA Vechta haben den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga geschafft.



Crailsheim siegte am Sonntag im vierten Halbfinal-Spiel der Best-of-Five-Serie bei den Gladiators Trier 97:75 und setzte sich mit 3:1-Siegen durch. Im anderen Halbfinale holte sich Vechta mit dem 91:73 bei PS Karlsruhe den entscheidenden dritten Erfolg im vierten Match. Durch den Final-Einzug haben sich beide Mannschaft bereits das Bundesliga-Ticket für die neue Saison gesichert. Für Vechta ist es nach 2013 und 2016 der dritte Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Crailsheim spielte von 2014 bis 2016 in der Bundesliga.

Nadal sichert sich zum elften Mal Tennis-Titel in Barcelona

BARCELONA (dpa) - Rafael Nadal bleibt in der europäischen Sandplatz-Saison vorerst unantastbar.



Die spanische Nummer eins der Tennis-Welt fertigte am Sonntag das griechische Talent Stefanos Tsitsipas 6:2, 6:1 ab und feierte zum dritten Mal in Serie und zum elften Mal insgesamt den Titel in Barcelona. Nach 78 Minuten stand der Erfolg des Weltranglisten-Ersten gegen den 19-Jährigen fest, der als erster Grieche seit 45 Jahren ein ATP-Endspiel erreicht hatte. Schon mit seinem Halbfinal-Sieg über den Belgier David Goffin war Nadal am Samstag zum vierten Spieler in der Geschichte der ATP geworden, der 400 Matches auf Sandplatz gewonnen hat.

Springreiter-Equipe enttäuscht zum Auftakt der Nations-Cup-Serie

SAMORIN (dpa) - Die deutschen Springreiter haben einen schlechten Start in die Nations-Cup-Serie erwischt.



Die Equipe von Bundestrainer Otto Becker belegte am Sonntag im Nationenpreis im slowakischen Samorin nur den siebten Platz. Andre Thieme (Plau am See) mit Conthendrix, Janne-Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Goja, Laura Klaphake (Mühlen) mit Catch me if you can und Philipp Weishaupt (Riesenbeck) mit Asathir sammelten 24 Strafpunkte in zwei Umläufen. Den ersten Nationenpreis des Jahres der Europa-Division I entschied die Schweiz mit neun Strafpunkten für sich.

Berlin Volleys bezwingen Friedrichshafen 3:2 - Meistertitel nah

BERLIN (dpa) - Die Berlin Volleys sind dem Gewinn ihrer neunten deutschen Meisterschaft einen großen Schritt näher gekommen.



Im zweiten Playoff-Finale gegen den VfB Friedrichshafen gewann der Hauptstadtclub am Sonntag daheim mit 3:2 (19:25, 29:27, 25:20, 17:25, 15:11). In der Best-of-five-Serie steht es nun 2:0 für die Berliner. Das dritte Spiel findet am Mittwoch in Friedrichshafen statt.