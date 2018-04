Von: Redaktion DER FARANG | 28.04.18

Hoffenheim nach 3:1 gegen Hannover vorerst auf Platz vier

SINSHEIM (dpa) - 1899 Hoffenheim hat sich zumindest bis zum Samstag auf Platz vier in der Fußball-Bundesliga verbessert, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt.



Hoffenheim zog dank des 3:1 (1:1) über Hannover 96 an Bayer Leverkusen vorbei. Überragender Akteur beim Heimsieg am Freitag war der dreifache Torschütze Andrej Kramaric. Der Kroate erzielte in der 16., 50. und 86. Minute seine Saisontore zehn bis zwölf. Hannover gelang nur das zwischenzeitliche 1:1 (24.) durch Kenan Karaman. Die Niedersachsen haben nach dem Auftakt des 32. Spieltages rechnerisch immer noch nicht den Klassenverbleib gesichert.

2:3 in Bielefeld: Kaiserslautern erstmals in Liga drei abgestiegen

BIELEFELD (dpa) - Der erstmalige Absturz des 1. FC Kaiserslautern in die 3. Fußball-Liga ist perfekt.



Der viermalige deutsche Meister unterlag am Freitag bei Arminia Bielefeld nach 2:0-Führung mit 2:3 (1:0) und kann dem Abstieg bei acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz an den ausstehenden zwei Spieltagen nicht mehr entrinnen. Bielefeld darf nach dem Siegtor in der Nachspielzeit dagegen noch vom Bundesliga-Aufstieg träumen. Der VfL Bochum verkürzte mit dem 2:1 (1:1)-Erfolg gegen Erzgebirge Aue den Rückstand zum Tabellendritten Holstein Kiel auf zwei Punkte.

VfL Wolfsburg trennt sich von Sportchef Rebbe

WOLFSBURG (dpa) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg trennt sich von Sportchef Olaf Rebbe.



Das teilten die abstiegsbedrohten Niedersachsen am Freitagabend mit, einen Tag vor dem wichtigen Duell mit dem direkten Konkurrenten Hamburger SV. Die Trennung erfolgt formal zum 30. Juni, allerdings wird Rebbe sofort von seinen Aufgaben entbunden.

Der 39-Jährige steht seit geraumer Zeit beim Tabellen-14. in der Kritik. Sein Aus spätestens zum Saisonende galt als sicher. Spätestens seit den öffentlich gewordenen Verhandlungen des VfL in dieser Woche mit Hannovers Sportchef Horst Heldt über einen Wechsel war Rebbe nicht mehr zu halten.

96-Chef Kind betont: Angebot zur Heldt-Beförderung besteht weiter

SINSHEIM (dpa) - Das Angebot zur Beförderung zum Geschäftsführer bei Fußball-Bundesligist Hannover 96 gilt für Horst Heldt weiterhin.



Das betonte Clubchef Martin Kind vor dem Spiel am Freitag bei 1899 Hoffenheim trotz des abgelehnten Wechselwunsches von Heldt im Fernsehsender Sky Sport News HD. Heldt war in dieser Woche mit dem Wunsch an 96 herangetreten, den Club in Richtung VfL Wolfsburg zu verlassen. Angesichts des noch bis 2020 laufenden Vertrages in Hannover hatte Kind dafür aber eine Ablöse verlangt, die in Höhe von rund fünf Millionen Euro gelegen haben soll. Der VfL war indes nicht bereit dazu, dies zu bezahlen.

Klopp verurteilt Angriff auf Liverpool-Fan: «Einfach unfassbar»

LIVERPOOL (dpa) - Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat sich schockiert über die Ausschreitungen vor dem Champions-League-Spiel gegen die AS Rom am vergangenen Dienstag geäußert.



Bei gewalttätigen Krawallen vor dem Anfield-Stadion war ein 53 Jahre alter Liverpool-Fan schwer verletzt worden. «Als ich da zum ersten Mal von gehört habe, konnte ich meine Emotionen nicht auf Englisch beschreiben», sagte Klopp am Freitag bei einer Pressekonferenz. Der aus Irland stammende Fan liegt im Krankenhaus und befindet sich in einem kritischen Zustand. Klopp trug bei der Pressekonferenz einen Anstecker mit den irischen Farben grün, weiß und orange als Gruß.

FIFA: Anschuldigungen gegen Generalsekretärin ohne Substanz

ZÜRICH (dpa) - Der Fußball-Weltverband FIFA sieht keine Anhaltspunkte dafür, dass Generalsekretärin Fatma Samoura im Zuge der anstehenden WM-Vergabe für 2026 in einen Interessenkonflikt verwickelt ist.



Entsprechende Vorwürfe seien ohne Substanz und der Fall damit abgeschlossen, hieß es am Freitagabend unter Verweis auf die Ethikkommission, die nach einer Anzeige gegen Samoura eine erste Untersuchung der Fakten vorgenommen habe. Der Senegalesin wird ein Interessenkonflikt vorgeworfen, weil sie ein angebliches verwandtschaftliches Verhältnis mit dem früheren Profi El Hadji Diuof nicht publik gemacht haben soll. Er ist als Botschafter für die WM-Bewerbung Marokkos aktiv. Nach FIFA-Angaben besteht keine Verwandtschaft zwischen Samoura und Diouf.

Judoka Martyna Trajdos holt mit Bronze zweite deutsche EM-Medaille

TEL AVIV (dpa) - Martyna Trajdos hat bei der Europameisterschaft in Tel Aviv mit Bronze die zweite Medaille für den Deutschen Judo-Bund erkämpft.



Die 29-Jährige aus Hamburg gewann am Freitag ihren Kampf um Rang drei gegen die Russin Jekaterina Walkowa. Zuvor war Trajdos in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm im Halbfinale an der späteren Europameisterin Clarisse Agbegnenou aus Frankreich gescheitert und hatte damit die Chance auf ihren zweiten Europameister-Titel nach 2015 vergeben. Trajdos' Bronzemedaille ist nach Rang zwei für Theresa Stoll der zweite Erfolg für das deutsche Team.

ALBA Berlin mit 18. Sieg in Serie: Klares 106:69 gegen Frankfurt

BERLIN (dpa) - ALBA Berlin hat zwei Spiele vor Ende der regulären Saison seine überragende Form in der Basketball-Bundesliga unterstrichen.



Der Tabellenzweite deklassierte am Freitag Playoff-Kandidat Frankfurt Skyliners mit 106:69 und gewann zum 18. Mal in Serie. Spitzenreiter bleibt der FC Bayern München. Der Titelfavorit hatte beim bereits feststehenden Absteiger Walter Tigers Tübingen beim 87:72 keine Probleme. Serienmeister Brose Bamberg kann für die K.o.-Runde planen. Der lange strauchelnde Titelverteidiger zitterte sich zu einem 85:80 gegen die Rockets aus Erfurt und kann nicht mehr aus den ersten acht Rängen rutschen.

Badmintonspielerin Yvonne Li im EM-Viertelfinale ausgeschieden

HUELVA (dpa) - Yvonne Li aus Lüdinghausen ist bei den Badminton-Europameisterschaften als letzte deutsche Einzel-Vertreterin im Viertelfinale ausgeschieden.



Die 19 Jahre alte deutsche Meisterschaftszweite, die sich im Februar nur durch eine Turnierteilnahme im Iran das EM-Ticket gesichert hatte, verlor am Freitag gegen die an Position drei gesetzte Dänin Mia Blichfeldt mit 26:28, 12:21. Auch die deutschen Herrendoppel konnten das Halbfinale im spanischen Huelva nicht erreichen.

Weishaupt reitet beim Nationen-Preis-Turnier zum Sieg

SAMORIN (dpa) - Springreiter Philipp Weishaupt hat den Großen Preis beim Nationenpreis in Samorin gewonnen.



Bei dem erstmals zur Nations-Cup-Serie gehörenden Turnier in der Slowakei setzte sich der 32-Jährige aus Riesenbeck am Freitag im Sattel von Asathir durch. Mit der Stute ritt Weishaupt nach zwei fehlerfreien Runden mit der besten Zeit zum Sieg und kassierte 49 500 Euro. Auf Platz zwei folgte der Brasilianer Luiz Francisco de Azevedo mit Comic. Zweitbester deutscher Starter war Holger Hetzel aus Goch, der nach einem Abwurf mit Legioner auf Rang zehn ritt.