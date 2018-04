Von: Redaktion DER FARANG | 27.04.18

Arsenal gegen Atlético 1:1 - Marseille nach 2:0 auf Finalkurs

LONDON (dpa) - Der FC Arsenal mit den Fußball-Weltmeistern Mesut Özil und Shkodran Mustafi muss um das Finale der Europa League bangen.

Das Team aus London kam am Donnerstag gegen Atlético Madrid im Halbfinal-Hinspiel nur zu einem 1:1 (0:0). Alexandre Lacazette (61. Minute) brachte Arsenal in Führung, aber Antoine Griezmann (82.) glich aus. Im zweiten Halbfinale nimmt Olympique Marseille Kurs auf das Endspiel am 16. Mai in Lyon. Die Franzosen schlugen Red Bull Salzburg vor eigenem Publikum mit 2:0 (1:0). Florian Thauvin (15.) und Clinton N'Jie (62.) trafen für das Team von Trainer Rudi Garcia.

München nach Sieg gegen Berlin erneut deutscher Eishockey-Meister

MÜNCHEN (dpa) - Der EHC Red Bull München ist zum dritten Mal in Serie deutscher Eishockey-Meister.

Der Favorit gewann am Donnerstag das entscheidende Finalspiel gegen die Eisbären Berlin klar mit 6:3 (4:1, 1:0, 1:2). Die Hauptstädter konnten ihre Aufholjagd in der Best-of-Seven-Serie nach 1:3-Rückstand nicht krönen. Die Eisbären warten seit 2013 auf ihren achten Titel in der Deutschen Eishockey Liga. Die Münchner Konrad Abeltshauser (13. Minute), Jon Matsumoto (16.), Steven Pinizzotto (17./28.), Mads Christensen (20.) und Brooks Macek (47.) sorgten mit ihren Toren für den Heimerfolg. Die Treffer von Micki Duponts (12.), Jamie MacQueen (45.) und James Sheppard (48.) reichten Berlin nicht zum Titel.

Boateng hat WM noch nicht abgeschrieben: «Jetzt heißt es kämpfen»

MÜNCHEN (dpa) - Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng hat die WM in Russland trotz seiner Verletzung längst noch nicht abgeschrieben.

«Jetzt heißt es kämpfen, um in Russland dabei zu sein. Dafür werde ich alles geben», schrieb der 29 Jahre alte Weltmeister am Donnerstag bei Twitter. «Das Leben ist voller Rückschläge. Lebe, fühle, liebe, lache, weine, spiele, gewinne, verliere, stolpere, falle, aber stehe immer wieder auf.» Der Innenverteidiger vom FC Bayern München hatte am Mittwoch beim 1:2 gegen Real Madrid eine «strukturelle Verletzung der Adduktoren-Muskulatur im linken Oberschenkel» erlitten, wie der deutsche Rekordmeister mitteilte.

Kind will mit Heldt weitermachen - «Sollte sich nicht wiederholen»

HANNOVER (dpa) - Clubchef Martin Kind sieht keine Probleme bei einer weiteren Zusammenarbeit von Fußball-Bundesligist Hannover 96 mit Sportchef Horst Heldt.

«Er ist ein Profi», sagte Kind am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur nach dem geplatzten Wechsel Heldts zum Konkurrenten VfL Wolfsburg. «Das kann er nachvollziehen. Ich gehe damit auch professionell um. Das Arbeitsverhältnis besteht weiterhin.» Heldt hatte in dieser Woche bereits zum zweiten Mal in dieser Saison versucht, Hannover zu verlassen. «Ein drittes Mal sollte sich das nicht wiederholen», betonte Kind. Der Vertrag des 96-Managers in Hannover läuft noch bis 2020.

US-Milliardär Shahid Khan will Wembley-Stadion kaufen

LONDON (dpa) - Der US-Milliardär Shahid Khan will das Wembley-Stadion in London kaufen.

Das teilte der Eigentümer des englischen Zweitligisten FC Fulham am Donnerstag auf seiner Webseite mit. Der BBC zufolge hat er dem englischen Fußballverband FA (Football Association) ein Angebot über 800 Millionen Britische Pfund (rund 930 Millionen Euro) vorgelegt. Noch am Donnerstag soll der Verbandsvorstand der BBC zufolge über das Angebot beraten haben. Mit 90.000 Sitzplätzen ist Wembley das größte Stadion in Großbritannien.

Kerber gibt bei Stuttgarter Tennisturnier auf

STUTTGART (dpa) - Die ehemalige Weltranglisten-Erste Angelique Kerber ist im Achtelfinale des WTA-Tennisturniers in Stuttgart als letzte Deutsche gescheitert.

Die 30-Jährige gab am Donnerstag beim Stande von 0:6, 0:2 verletzungsbedingt gegen die Estin Anett Kontaveit auf. Zuvor hatte Titelverteidigerin Laura Siegemund mit dem 4:6, 6:4, 3:6 gegen die amerikanische US-Open-Halbfinalistin Coco Vandeweghe den Einzug in die Runde der besten Acht verpasst. Erstmals seit vier Jahren steht damit keine Deutsche im Viertelfinale der hochklassig besetzten Sandplatz-Veranstaltung.

Kieler Handballer feiern sechsten Sieg in Serie

LEIPZIG (dpa) - Die Bundesliga-Handballer des THW Kiel haben nach dem sechsten Sieg in Serie die internationalen Startplätze im Visier.

Der deutsche Rekordmeister gewann am Donnerstag sein Auswärtsspiel beim SC DHfK Leipzig mit 28:16 (14:8). Mit 43:17 Zählern haben die Kieler nach Pluspunkten zu den Füchsen Berlin aufgeschlossen, die aber zwei Spiele weniger absolviert haben. Die Berliner liegen derzeit auf Rang vier, der zur Teilnahme am EHF-Pokal berechtigen würde. Weiter auf Kurs Champions League steuert die SG Flensburg-Handewitt, die sich 35:28 (16:13) beim TVB 1898 Stuttgart durchsetzte.