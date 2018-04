Von: Redaktion DER FARANG | 25.04.18

Krawalle vor Liverpool-Sieg - Verletzter Fan in kritischem Zustand

Liverpool (dpa) - Der FC Liverpool und AS Rom haben die Krawalle am Rande des Champions-League-Halbfinales zwischen den beiden Teams am Dienstag verurteilt.



Liverpool erklärte, man sei «schockiert und bestürzt» über den Vorfall. Die Roma kritisierte das «abscheuliche» Verhalten einer Minderheit von Fans, die «Schande über den Club bringen». Vor dem 5:2-Sieg von Liverpool wurde ein 53-jähriger Mann aus Irland schwer am Kopf verletzt. Sein Zustand gilt nach Informationen des Senders BBC als kritisch. Zwei Italiener wurden von der Polizei wegen versuchten Mordes festgenommen. Die Europäische Fußball-Union UEFA erklärte am Mittwoch, für die Täter dieses schändlichen Angriffs sei kein Platz im und um den Fußball.

Bericht: Bayern-Verteidiger Alaba fällt gegen Real Madrid aus

München (dpa) - Verteidiger David Alaba fällt nach Angaben der «Bild» beim Hinspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Bayern und Real Madrid aus.



Der 25 Jahre alte Fußballer hatte am Dienstag nicht am Abschlusstraining seiner Mannschaft teilgenommen. Ob er spielen könne, sollte sich aber erst am Mittwoch entscheiden, sagte Trainer Jupp Heynckes am Dienstag. Der Österreicher war vor einer Woche im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Leverkusen ausgewechselt worden und hat seitdem mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen. Als Ersatz für Alaba wird nach Angaben der «Bild» voraussichtlich Rafinha auflaufen.

RB-Sportdirektor Rangnick Wenger-Nachfolger? - «Reine Spekulation»

Leipzig (dpa) - RB Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick hat Berichte über einen Wechsel zum FC Arsenal als Nachfolger von Arsène Wenger als «reine Spekulation» bezeichnet.



«Wir wissen von nichts und konzentrieren uns voll auf das Saisonfinale», sagte der 59-jährige Schwabe am Mittwoch auf dpa-Anfrage. Laut Sky Sport News UK soll Rangnick, der seinen Vertrag beim sächsischen Fußball-Bundesligisten gerade vorzeitig bis 2021 verlängert hat, mit auf der Liste der in Frage kommenden Trainer stehen. Der ehemalige Bundesliga-Coach hatte immer wieder betont, dass er beim deutschen Vizemeister in Leipzig «eine sehr hohe Jobzufriedenheit» habe. Zudem könne er sich eine Rückkehr als Trainer vorstellen.

Bayer-Torwart Leno will Ausstiegsklausel anwenden

Leverkusen (dpa) - Fußball-Nationaltorwart Bernd Leno steht nach Angaben der «Sport Bild» (Mittwoch) offenbar vor einem Wechsel in das Ausland.



Dem Bericht zufolge hätten der 26-Jährige und sein Berater Lenos aktuellem Arbeitgeber Bayer Leverkusen bereits angekündigt, dass der Keeper «in diesem Jahr wahrscheinlich von seiner Ausstiegsmöglichkeit Gebrauch machen werde». Bayer-Sprecher Dirk Mesch erklärte auf Anfrage, zu derartigen Spekulationen werde sich der Verein nicht äußern. Nach Angaben des Fachmagazins soll die für Leno festgeschriebene Ablösesumme rund 20 Millionen Euro betragen. Als neuer Verein des gebürtigen Schwaben ist vor allem Atlético Madrid im Gespräch.

Ex-Gladbacher Younes wechselt ablösefrei zum VfL Wolfsburg

Wolfsburg (dpa) - Fußball-Nationalspieler Amin Younes wechselt nach Informationen der «Welt» von Ajax Amsterdam zum Bundesligisten VfL Wolfsburg.



Über den Transfer wurde in den vergangenen Wochen immer wieder spekuliert, nun sei er in trockenen Tüchern, berichtete die Zeitung am Mittwoch. Der 24-Jährige komme ablösefrei, solle aber ein üppiges Handgeld im mittleren einstelligen Millionenbereich erhalten. Der VfL Wolfsburg wollte sich zu der Meldung nicht äußern.

Heldt fehlt auf Pressekonferenz - Zukunft bei Hannover 96 unklar

Hannover (dpa) - Die Zukunft des wechselwilligen Sportdirektors Horst Heldt beim Fußball-Bundesligisten Hannover 96 hängt weiter in der Schwebe.



Heldt fehlte am Mittwoch - obwohl eigentlich angekündigt und wie sonst üblich - bei der Pressekonferenz vor dem Spiel bei 1899 Hoffenheim. «Das hat nichts, aber auch gar nichts zu sagen. Außer, dass es zu diesem Thema nichts zu sagen gibt», sagte ein Clubsprecher. Heldt soll bei den Niedersachsen zum Geschäftsführer befördert werden, den ihm vorliegenden Vertrag will er aber nach übereinstimmenden Medienberichten nicht unterschreiben. Stattdessen zieht es ihn angeblich zum VfL Wolfsburg, wo er als Geschäftsführer Sport den dringend notwendigen Neuaufbau vollziehen soll.

Ethikvorwurf gegen FIFA-Generalsekretärin - Machtspiele um WM

Zürich (dpa) - Wenige Wochen vor dem WM-Anpfiff in Russland droht der FIFA ein Skandal um die bevorstehende Wahl des Turnier-Gastgebers 2026.



Wie der englische Sender BBC am Mittwoch berichtet, wurde die Generalsekretärin Fatma Samoura bei der Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes angezeigt. Der Senegalesin wird demnach ein Interessenkonflikt wegen eines nicht publik gemachten verwandtschaftlichen Verhältnisses mit dem früheren Profi El Hadji Diuof vorgeworfen, der als Botschafter für die WM-Bewerbung Marokkos arbeitet. Samoura bezeichnete die Vorwürfe laut BBC als «dürftig».

Russland sieht sich bei WM vor Problemfans geschützt

Moskau (dpa) - Russland sieht sich bei der Fußball-WM vor Problemfans aus Deutschland und anderen Ländern geschützt.



«Ich hoffe, dass nur echte Fußballfans aus Deutschland kommen», sagte der Generalsekretär des Organisationskomitees, Alexej Sorokin, am Mittwoch in Moskau vor Journalisten. Dafür arbeiteten russische Sicherheitsbehörden eng mit Kollegen anderer Länder zusammen. Ein internationales Lagezentrum der Polizei werde kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft am 14. Juni in Betrieb gehen. Das Turnier dauert bis zum 15. Juli.

Wenger: Nahende Arsenal-Trennung «nicht wirklich meine Entscheidung»

London (dpa) - Der langjährige Arsenal-Trainer Arsène Wenger hat angedeutet, dass der Abschied von dem Fußball-Club im Sommer wohl nicht ganz freiwillig war.



Der Zeitpunkt der Trennung - ein Jahr vor dem Ende des laufenden Vertrags - sei «nicht wirklich meine Entscheidung gewesen», erklärte Wenger am Mittwoch vielsagend auf einer Pressekonferenz zum Europa-League-Hinspiel gegen Atlético Madrid am Donnerstag. Der 68-Jährige sagte außerdem, er habe nicht vor, nach dem Abschied vom Club aus London in Rente zu gehen.

SV Wilhelmshaven scheitert mit Klage gegen Fußballverband

Bremen (dpa) - Das Landgericht Bremen hat dem Siebtliga-Verein SV Wilhelmshaven den Wiederaufstieg in die vierte Liga vorerst verbaut.



Das Gericht wies am Mittwoch eine Klage des Clubs gegen den Norddeutschen Fußballverband auf Wiedereingliederung in die Regionalliga zurück. Die Klage sei berechtigt, aber unbegründet, erklärte der Richter. Den 2012 vom Fußball-Weltverband FIFA verhängten Zwangsabstieg bezeichnete das Gericht zwar als rechtswidrig. Der SV Wilhelmshaven könne aber nicht beweisen, dass man ohne den Beschluss nicht auch sportlich abgestiegen wäre. Der Verein kündigte Berufung an und will vor das Oberlandesgericht ziehen.

Sieg am Geburtstag: Tennisprofi Struff im Viertelfinale von Budapest

Budapest (dpa) - Der deutsche Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat mit einer souveränen Leistung das Viertelfinale des ATP-Turniers in Budapest erreicht.



Der 28-Jährige bezwang an seinem Geburtstag den Kasachen Alexander Bublik mit 6:1, 6:4. Der Weltranglisten-61. aus Warstein trifft nach dem Sieg am Mittwoch nun in der nächsten Runde auf den Italiener Marco Cecchinato.

Wintersport: Dirk Matschenz neuer Skeleton-Cheftrainer

Berchtesgaden (dpa) - Skeleton-Bundestrainer Dirk Matschenz ist neuer Cheftrainer des deutschen Nationalteams.



Der 38-Jährige wird damit Nachfolger von Rodel-Olympiasieger Jens Müller, der das Amt nach 16 Jahren abgibt. Das teilte der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) am Mittwoch mit.

NBA-Titelverteidiger Golden State gewinnt Playoff-Serie

Oakland (dpa) - Die Golden State Warriors haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA die zweite Playoff-Runde erreicht.



Der Titelverteidiger setzte sich am Dienstag (Ortszeit) mit 99:91 gegen die San Antonio Spurs durch. Golden State gewann die Best-of-Seven-Serie am Ende mit 4:1. In der zweiten Runde warten die New Orleans Pelicans um Jungstar Anthony Davis auf den Meister.