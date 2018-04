Von: Redaktion DER FARANG | 23.04.18

2:2 in Köln: Schalke verpasst Sieg beim FC

KÖLN (dpa) - Der FC Schalke 04 hat in der Fußball-Bundesliga einen Sieg beim Tabellen-Letzten 1. FC Köln verspielt.



Der Revierclub kam am Sonntagabend nach einer Zwei-Tore-Führung nur zu einem 2:2 (2:1) bei den Rheinländern, die bei noch drei verbleibenden Spielen und acht Punkten Rückstand auf den Relegationsrang kaum noch Chancen auf den Klassenverbleib haben. Schalke hat nun sieben Punkte Vorsprung auf 1899 Hoffenheim und Rang fünf, dem ersten Platz der nicht zur Teilnahme an der Champions League berechtigt.

Mainz ohne Punkte in Augsburg

AUGSBURG (dpa) - Der FSV Mainz 05 hat im Auswärtsspiel beim FC Augsburg keine Punkte holen können und bleibt damit weiter Tabellen-15. der Fußball-Bundesliga.



Michael Gregoritsch (29.) und Alfred Finnbogason (90.+2) erzielten am Sonntag vor 29 110 Zuschauer beim 2:0 (1:0) die Treffer für die Augsburger, die mit 40 Punkten auf Rang elf stehen. Mainz hat 30 Zähler auf dem Konto und ist damit punktgleich mit dem 14. VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg auf dem Abstiegs-Relegationsplatz 16. Für Gregoritsch und Finnbogason war es jeweils Saisontreffer Nummer zwölf.

Neapel macht die Meisterschaft wieder spannend: Sieg in Turin

TURIN (dpa) - Juventus Turin mit den Fußball-Weltmeistern Benedikt Höwedes und Sami Khedira muss nach einer Last-Minute-Niederlage im Spitzenspiel gegen den SSC Neapel um die Titelverteidigung in Italien bangen.



Den umjubelten Siegtreffer am Sonntag zum 1:0 (0:0)-Sieg für die Gäste aus dem Süden erzielte Kalidou Koulibaly in der 90. Minute. Vor den letzten vier Spieltagen ist der Vorsprung der Turiner auf einen Punkt geschrumpft. Derweil steht Benevento Calcio als erster Absteiger aus der ersten italienischen Liga fest.

Titelentscheidung in DEL vertagt: Berlin gewinnt in München

MÜNCHEN (dpa) - Die Eisbären Berlin haben mit einem Sieg in München die Titelentscheidung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vertagt und dem EHC Red Bull die Meisterparty vor eigenem Publikum vermasselt.



Die Gäste von Coach Uwe Krupp gewannen am Sonntag verdient mit 6:5 (3:1, 1:1, 1:3, 1:0) nach Verlängerung und verkürzten in der Finalserie auf 2:3. Matchwinner wurde der Kanadier Jamie MacQueen nach 1:16 Minuten und einem Videobeweis. Am Dienstag (19.30 Uhr) kommt es in Berlin zu Partie Nummer sechs.

Wolfsburgs Fußball-Frauen vor Einzug ins Champions-League-Finale

LONDON (dpa) - Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg haben beste Chancen auf den Einzug ins Champions-League-Finale.



Der zweifache Titelträger gewann am Sonntag das Halbfinal-Hinspiel beim LFC Chelsea mit 3:1 (2:1) und kann sich am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) im Rückspiel in Wolfsburg eine knappe Niederlage erlauben. Das Endspiel steigt am 24. Mai in Kiew.

ALBA Berlin bleibt nach 17. Sieg in Serie erster Bayern-Verfolger

BRAUNSCHWEIG (dpa) - ALBA Berlin ist in der Basketball-Bundesliga nicht zu stoppen.



Der Hauptstadt-Club gewann trotz einer schwachen ersten Hälfte bei den Basketball Löwen Braunschweig mit 72:62 (27:33) und siegte in der Liga zum 17. Mal in Serie. Mit 54:8 Punkten hat ALBA, in der Tabelle zwei Zähler hinter Spitzenreiter FC Bayern, zudem den zweiten Platz in der regulären Saison abgesichert.

Kieler Handballer unterliegen Vardar Skopje 28:29

KIEL (dpa) - Die Handballer des THW Kiel stehen vor dem Aus in der Champions League.



Der deutsche Rekordmeister verlor am Sonntag das Viertelfinal-Hinspiel gegen den mazedonischen Titelverteidiger Vardar Skopje in eigener Halle mit 28:29 (12:14). Das Rückspiel am nächsten Sonntag wird für die Norddeutschen nun eine extrem schwierige Aufgabe, da Skopje in dieser Serie bislang keine Heimpartie verloren hat.

Titelverteidiger Göppingen im Handball-EHF-Cup wieder auf Finalkurs

CHAMBÉRY (dpa) - Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen ist erneut auf dem besten Weg ins Finalturnier um den Handball-EHF-Pokal.



Im Hinspiel des Viertelfinales setzte sich der Bundesligist am Sonntagabend mit 30:27 (19:11) in Frankreich bei Chambéry Savoie durch. Damit würde der Mannschaft von Trainer Rolf Brack im Rückspiel am kommenden Sonntag in eigener Halle bereits eine knappe Niederlage zum Einzug ins Final Four reichen.