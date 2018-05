Von: Redaktion DER FARANG | 09.05.18

Neuer lässt WM-Teilnahme offen - «Kann ich noch gar nicht sagen»

MÜNCHEN (dpa) - Der lange verletzte Manuel Neuer lässt seine WM-Teilnahme eine Woche vor der Nominierung weiter offen.

«Das kann ich heute noch gar nicht sagen. Ich fühle mich bei den Sachen, die ich mache (...), fühle ich mich sehr gut. Es hat alles vernünftig reagiert und ich werde Step by Step weiter versuchen, an mir zu arbeiten», sagte der Torhüter des FC Bayern München am Dienstag bei der Präsentation des neuen Heimtrikots des deutschen Fußball-Meisters. Seit seiner Fuß-Operation im September 2017 hat Weltmeister Neuer kein Spiel mehr bestritten. Ob er am Samstag im Bundesliga-Heimspiel der Münchner gegen den VfB Stuttgart ein Comeback geben könnte, ließ der 32-Jährige offen. «Ich muss für mich und die Mannschaft und auch für die Fußball-Republik Deutschland die richtige Entscheidung treffen und da hilft es nichts, sich aus der Ruhe bringen zu lassen», sagte Neuer.

DFL lehnt Ausnahmegenehmigung für Kieler Holstein-Stadion ab

KIEL (dpa) - Holstein Kiel droht nach einem möglichen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga der Umzug in ein anderes Stadion.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat eine Ausnahmegenehmigung für das Holstein-Stadion abgelehnt, teilte der Verein am Dienstag mit. Zur Begründung hieß es, das Stadion sei mit einem Fassungsvermögen von rund 10.000 Zuschauern zu klein für die 1. Bundesliga. Gefordert sind dort Plätze für 15.000 Zuschauer, 8-000 davon müssen Sitzplätze sein. Derzeit hat das Stadion eine Kapazität für etwa 11.000 Besucher. Holstein Kiel will die Entscheidung der DFL durch den zuständigen Lizenzierungsausschuss überprüfen lassen. Die Norddeutschen haben in der 2. Bundesliga vor dem letzten Spieltag am Sonntag den Relegationsplatz drei schon sicher und spielen am 17. und 21. Mai gegen den Tabellen-16. der Bundesliga um den Aufstieg.

Baskets Oldenburg gleichen in Playoffs gegen ALBA Berlin aus

OLDENBURG (dpa) - Die EWE Baskets Oldenburg haben in der Playoff-Viertelfinalserie gegen ALBA Berlin den 1:1-Ausgleich geschafft.

Der deutsche Vizemeister bezwang am Dienstag im zweiten von fünf möglichen Spielen das Team des spanischen Trainers Aito Garcia Reneses mit 105:100 (92:92, 44:51) nach Verlängerung und revanchierte sich damit für die deutliche 88:114-Pleite im ersten Aufeinandertreffen in Berlin. Das dritte Match findet am Samstag (18.00 Uhr) wieder in Berlin statt.

Belgier Wellens gewinnt Giro-Etappe

CALTAGIRONE (dpa) - Der Belgier Tim Wellens hat die vierte Etappe des 101. Giro d'Italia gewonnen.

Auf dem ersten Abschnitt nach der Rückkehr der Italien-Rundfahrt aus Israel setzte sich der Radprofi des Teams Lotto Soudal auf Sizilien nach 202 Kilometern von Catania nach Caltagirone durch. Auf dem letzten Stück mit einer Steigung von bis zu 13 Prozent kam der Sieger der Andalusien-Rundfahrt am Dienstag vor dem Kanadier Michael Woods und Enrico Battaglin aus Italien ins Ziel. Der Australier Rohan Dennis verteidigte seine Führung in der Gesamtwertung mit einer Sekunde Vorsprung auf den niederländischen Vorjahressieger Tom Dumoulin.

PSG feiert Triple - Pokalsieg nach 2:0 gegen Außenseiter Herbiers

PARIS (dpa) - Der französische Spitzenclub Paris Saint-Germain hat sich mit einem mühsamen Finalsieg gegen Außenseiter Les Herbiers den französischen Pokal und damit das Triple gesichert.

Die Mannschaft um Fußball-Nationaltorhüter Kevin Trapp und den eingewechselten Weltmeister Julian Draxler setzte sich am Dienstagabend mit 2:0 (1:0) gegen Drittligist Vendee Les Herbiers durch. Nach dem frühen Aus in der Champions League war es neben Ligapokal und Meisterschaft der dritte Titel der Saison für die Mannschaft von Trainer Unai Emery.

Herthas Stadionfrage: Umbau oder Neubau «technisch realisierbar»

BERLIN (dpa) - In der offenen Frage um einen Stadion-Neubau für Hertha BSC oder den Umbau des Olympiastadions liegen weiter beide Varianten auf dem Tisch.

Sowohl ein neues Stadion als auch die Neu-Gestaltung der altehrwürdigen Arena würden als «technisch realisierbar» erachtet, teilten der Berliner Fußball-Bundesligist und die Senatsverwaltung für Inneres und Sport nach einem Treffen am Dienstag gemeinsam mit. Der Hauptstadtclub präsentierte dabei aktualisierte Pläne für den bevorzugten Neubau, der mit Blick auf den Denkmalschutz auf dem Gelände des Olympia-Park angepasst wurde.

Ex-Nationalspieler Kevin Kuranyi bei Fußball-WM für ARD im Einsatz

STUTTGART (dpa) - Ex-Nationalspieler Kevin Kuranyi (36) verstärkt als Experte bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland das Team der ARD.

Seinen ersten Einsatz habe der frühere Stürmer des VfB Stuttgart und des FC Schalke 04 beim Eröffnungsspiel am 14. Juni in Moskau mit Moderatorin Julia Scharf, teilte der SWR am Dienstag mit. Kuranyi war auch fünf Jahre lang bei Dynamo Moskau unter Vertrag und absolvierte 52 Länderspiele für Deutschland. Nach einer Saison bei der TSG Hoffenheim beendete er im März 2017 seine Profi-Karriere.

BVB bangt vor Duell mit Hoffenheim um Einsatz von Toprak

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund bangt vor dem letzten Saisonspiel am Samstag bei der TSG 1899 Hoffenheim um den Einsatz von Ömer Toprak. Der Innenverteidiger fehlte am Dienstag beim Training des Fußball-Bundesligisten.

Er war beim 1:2 gegen Mainz am vergangenen Samstag wegen einer Wadenverletzung ausgewechselt worden. «Er wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht spielen könnte», sagte Trainer Peter Stöger. Sollte Toprak ausfallen, drohen vor allem in der Defensive große Personalprobleme. Sein Abwehrkollege Sokratis muss wegen einer Gelb-Sperre pausieren.

Vertrag bis 2023: Bayer Leverkusen verpflichtet Mitchell Weiser

LEVERKUSEN (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat wie erwartet Rechtsverteidiger Mitchell Weiser vom Liga-Rivalen Hertha BSC verpflichtet.

Der 24-Jährige unterschrieb nach Vereinsangaben einen Fünfjahresvertrag bis 2023. Über die Ablöse-Modalitäten machte Bayer keine Angaben. Weiser kann aber aufgrund einer Ausstiegsklausel wechseln, die Medienberichten zufolge zwölf Millionen Euro betragen soll. Die Hertha hatte am Montag in Lukas Klünter von Absteiger 1. FC Köln bereits den Nachfolger verpflichtet.

FIFA sanktioniert russischen Fußballverband wegen Diskriminierung

BERLIN (dpa) - Der Weltverband FIFA hat den russischen Fußballverband wegen diskriminierender Fangesänge beim Testspiel gegen Frankreich mit einer Geldstrafe von 30 000 Schweizer Franken (etwa 25 000 Euro) belegt.

Die FIFA-Disziplinarkommission befand den Verband bei der Partie am 27. März in Sankt Petersburg nach ausführlicher Untersuchung einschließlich der Prüfung von Videobildern für schuldig, hieß es in der Mitteilung des Weltverbandes. WM-Gastgeber Russland hatte die Partie gegen den Vize-Europameister vor gut einem Monat mit 1:3 verloren.