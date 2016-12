Von: Redaktion DER FARANG | 09.12.16

Salzburg(dpa) - Schalke 04 verliert in Europa League mit B-Elf in Salzburg

Mit einer B-Elf hat der FC Schalke 04 zum Abschluss der Gruppenphase einen deutschen Rekord in der Europa League verpasst. Die schon als Gruppensieger feststehenden Gelsenkirchener unterlagen am Donnerstagabend beim österreichischen Fußball-Meister RB Salzburg mit 0:2 (0:1). Xaver Schlager (22. Minute) und Josip Radosevic (90.+4) erzielten vor 23 133 Zuschauern die Tore. Schalke verpasste es durch die Niederlage, als erster deutscher Verein alle sechs Partien einer Gruppenphase zu gewinnen. Trainer Markus Weinzierl schonte praktisch alle Stammkräfte für das wichtige Spiel am Sonntag in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen.

Mainz verabschiedet sich mit Heimsieg aus der Europa League

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat sich mit einem Heimsieg aus der Europa League verabschiedet. Im sportlich bedeutungslosen letzten Spiel der Gruppe C besiegten die Rheinhessen am Donnerstagabend FK Qäbälä aus Aserbaidschan mit 2:0 (2:0). Vor der Minuskulisse von 12 860 Zuschauern trafen Innenverteidiger Alexander Hack in der 29. Minute und Pablo De Blasis (40.) zum nie gefährdeten Sieg der Mainzer, deren Aus bereits vor der Partie feststand. Mit neun Punkten schloss der Bundesligist die Gruppe als Dritter hinter dem RSC Anderlecht und AS St. Etienne ab.

Manchester United ohne Schweinsteiger in der K.o.-Runde

Ohne den derzeit nicht im Europapokal spielberechtigten Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat sich Manchester United am letzten Gruppen-Spieltag für die K.o.-Runde der Europa League qualifiziert. Die Mannschaft von Trainer José Mourinho gewann am Donnerstagabend mit 2:0 (0:0) bei Außenseiter Zorya Luhansk aus der Ukraine. Der Tabellensechste der englischen Premier League landete damit in der Gruppe A hinter Fenerbahce Istanbul (1:0 bei Feyenoord Rotterdam) auf Platz zwei. Der frühere BVB-Profi Henrich Mchitarjan glänzte mit dem Führungstor (48. Minute); der Schwede Zlatan Ibrahimovic besorgte das 2:0 (88.).

Deutsche Handballerinnen nach Sieg gegen Polen in EM-Hauptrunde

Die deutschen Handballerinnen haben bei der Europameisterschaft in Schweden die Hauptrunde erreicht. Das Team von Bundestrainer Michael Biegler setzte sich am Donnerstagabend zum Abschluss der Gruppenspiele in Kristianstad gegen Polen mit 23:22 (12:10) durch und schaffte damit den zweiten Vorrundensieg. Beste Werferin für die Auswahl des Deutschen Handballbundes war Svenja Huber (7/5). Ein starker Rückhalt war Torhüterin Clara Woltering, die mit 16 Paraden glänzte und ihrem Team den Sieg sicherte.

Ex-Gladbach-Profi Domínguez erhebt Vorwürfe gegen Borussia-Ärzte

Der ehemalige Fußball-Profi Álvaro Domínguez hat kurz nach seinem Rücktritt schwere Vorwürfe gegen seinen früheren Verein Borussia Mönchengladbach erhoben. Der 27-Jährige, der seit 2012 beim Bundesligisten unter Vertrag stand, hatte seit Februar 2015 massive Rückenschmerzen, die nach seinen Angaben das Ärzteteam des Clubs nicht erkannt haben sollen. Das sagte er am Donnerstag in einem Interview der spanischen Zeitung «Marca». Am Dienstag hatte er wegen der Beschwerden seine Karriere offiziell beendet.

Doping: CAS bestraft russischen Boxer und rumänischen Gewichtheber

Wegen Dopingvergehen verlieren ein russischer Boxer und ein rumänischer Gewichtheber ihre Olympia-Medaillen. Der Russe Mischa Alojan und der Rumäne Gabriel Sincraian wurden bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro positiv getestet, teilte der Internationale Sportgerichtshof CAS am Donnerstag in Lausanne mit. Der Russe wird disqualifiziert und muss seine Silbermedaille (Klasse bis 52 Kilo) zurückgeben. Der Rumäne verliert Bronze in der Klasse bis 85 Kilo.

Neu-Biathletin Herrmann gibt in Pokljuka Weltcup-Debüt

Die frühere Langläuferin Denise Herrmann gibt ihr Debüt im Biathlon-Weltcup. Die 27-Jährige wird nach dem Ausfall von Franziska Preuß am Freitag beim zweiten Weltcup im slowenischen Pokljuka im Sprint starten und damit früher als von Bundestrainer Gerald Hönig geplant in der ersten Biathlon-Liga Wettkampferfahrungen sammeln. «Sie freut sich, sie kann uns alle überraschen», sagte Hönig am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.