Von: Redaktion DER FARANG | 24.04.18

Schweizer Christian Gross wird Trainer in Ägypten

KAIRO (dpa) - Der Schweizer Christian Gross wird Trainer einer Fußball-Mannschaft in Kairo.

Der 63-Jährige hat nach gut zehnmonatiger Pause einen Zwei-Jahres-Vertrag beim Zamalek SC aus der ägyptischen Premier League unterschrieben, wie Schweizer Medien berichteten. Der Verein steht einen Spieltag vor Ende der Saison auf dem dritten Tabellenplatz, kann aber noch einen Platz zurückfallen. Gross trainierte zuvor unter anderem die Grasshopper Zürich und zehn Jahre lang den FC Basel. In der Bundesliga war er als Spieler beim VfL Bochum und als Trainer beim VfB Stuttgart aktiv.

Zum 1. Juni: Sebastian Kehl wird Chef der BVB-Lizenzspielerabteilung

DORTMUND (dpa) - Der ehemalige Fußballprofi Sebastian Kehl übernimmt zum 1. Juni beim Bundesligisten Borussia Dortmund die neu geschaffene Position des Leiters der Lizenzspielerabteilung.

«Mit der Verpflichtung von Sebastian haben wir unsere neue sportliche Führung unter der Leitung von Michael Zorc komplettiert. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit Sebastian und bin mir absolut sicher, dass er für unsere zukünftige Arbeit ein echter Gewinn ist», kommentierte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Montag die nicht mehr überraschende Personalie. Kehl sagte, er freue sich auf die Herausforderung und auf die Chance, die sportliche Zukunft «dieses großen Vereins mitgestalten und mitverantworten zu können».

Weltmeister Philipp Lahm für ARD bei Fußball-WM im Einsatz

HAMBURG (dpa) - Die ARD holt Fußball-Weltmeister Philipp Lahm in ihr WM-Team.

Der Ex-Bayern-Spieler führt für den TV-Sender gemeinsam mit Moderatorin Jessy Wellmer durch das neue Format «Weltmeister im Gespräch». Das kündigte die ARD am Montag in Hamburg an. Außerdem wird U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz neben Thomas Hitzlsperger und dem ehemaligen Stuttgart-Coach Hannes Wolf dabei sein und als Experte für die Spielanalysen fungieren. Das ZDF bietet neben Oliver Kahn und Holger Stanislawski noch Urs Meier als Schiedsrichter-Experten auf.

Trotz fast sicherem FC-Abstieg: Nationalspieler Hector verlängert

KÖLN (dpa) - Fußball-Nationalspieler Jonas Hector wird dem 1. FC Köln trotz des bevorstehenden Abstiegs in die 2. Bundesliga treu bleiben und hat seinen langfristigen Vertrag sogar überraschend verlängert.

Der 27 Jahre alte Defensivspieler unterschrieb für weitere zwei Jahre bis 2023 und gab ein klares Bekenntnis zum FC ab. An Hector hatten die deutschen Topclubs FC Bayern München und Borussia Dortmund Interesse gezeigt. «Es wäre problemlos möglich gewesen, nach dieser Saison zu einem anderen Verein zu wechseln, aber für mich fühlte sich das nicht richtig an», sagte Hector. Sport-Geschäftsführer Armin Veh sagte: «Jonas ist ein außergewöhnlicher Spieler und ein außergewöhnlicher Mensch, wie es sie im heutigen Profifußball selten gibt.»

Kuipers pfeift FC Bayern gegen Real, Brych Rom gegen Liverpool

MÜNCHEN (dpa) - Der Niederländer Björn Kuipers leitet am Mittwoch in München das Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen dem FC Bayern und Real Madrid.

Der international erfahrene Schiedsrichter hat schon Partien beider Kontrahenten gepfiffen. Der 35-Jährige steht nach den Vorkommnissen im Viertelfinale zwischen Bayern und Real im vergangenen Jahr unter besonderer Beobachtung. Beim 2:4 nach Verlängerung im Rückspiel in Madrid fühlten sich die Bayern von Schiedsrichter Viktor Kassai aus Ungarn massiv benachteiligt. Der deutsche Schiedsrichter Felix Brych pfeift am Dienstag das Halbfinal-Hinspiel zwischen dem FC Liverpool und der AS Rom.

Alexander Zverev wieder Nummer drei der Tennis-Welt

MONTE CARLO (dpa) - Tennis-Spitzentalent Alexander Zverev ist dank seines Halbfinal-Einzugs in Monte Carlo wieder die Nummer drei der Welt.

Der 21-Jährige verbesserte sich um einen Platz und verdrängte den früheren US-Open-Sieger Marin Cilic, wie aus dem am Montag veröffentlichten Ranking hervorgeht. Nur Monte-Carlo-Gewinner Rafael Nadal aus Spanien und der Schweizer Topstar Roger Federer stehen vor dem Hamburger. Philipp Kohlschreiber rückte nach seinem Achtelfinal-Einzug beim Sandplatz-Masters-Turnier in der vergangenen Woche um fünf Plätze auf Platz 35 vor. Damit ist der Augsburger weiterhin zweitbester Deutscher.

Werder-Kapitän Junuzovic verlässt Werder Bremen - Ziel noch unbekannt

BREMEN (dpa) - Kapitän Zlatko Junuzovic wird seinen auslaufenden Vertrag bei Werder Bremen nicht verlängern und die Norddeutschen nach dieser Saison verlassen.

Das teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. «Es war eine Entscheidung, die mir nicht leicht gefallen ist. Ich habe bei Werder über sechs sehr emotionale Jahre erlebt», sagte der Österreicher. Zuerst hatte die «Bild» berichtet. Wohin es ihn zieht, wollte Junuzovic noch nicht verraten. Junuzovic war im Winter 2012 von Austria Wien an die Weser gewechselt und absolvierte bislang 164 Bundesliga-Spiele für die Grün-Weißen.

Kerber sieht erneute Tennis-Partie gegen Kvitova als Chance

STUTTGART (dpa) - Tennisspielerin Angelique Kerber trifft nach ihrer bitteren Fed-Cup-Pleite beim WTA-Turnier in Stuttgart erneut auf Petra Kvitova und will Wiedergutmachung betreiben.

«Ich weiß, dass ich eine zweite Chance bekomme, es besser zu machen. Von daher ist es gar nicht so schlecht, dass ich die Möglichkeit habe», sagte die ehemalige Weltranglisten-Erste, räumte aber auch ein: «Natürlich ist es ein bisschen komisch.» Beim Halbfinal-Aus im Fed Cup gegen Tschechien hatte die Kielerin deutlich mit 2:6, 2:6 gegen die zweifache Wimbledonsiegerin verloren. «Ich werde mich damit noch mal beschäftigen. Ich werde wahrscheinlich meine Taktik etwas ändern», sagte Kerber vor der nun folgenden Begegnung in Stuttgart.

Kaymer nur noch 98. der Golf-Weltrangliste

BERLIN (dpa) - Golfprofi Martin Kaymer droht nach über zehn Jahren wieder das Abrutschen aus den Top 100 der Weltrangliste.

In dem am Montag veröffentlichten neuesten Ranking ist der 33-Jährige aus Mettmann nur noch auf Platz 98 gelistet. Nach dem verpassten Cut bei den Valero Texas Open in San Antonio am Wochenende fiel Kaymer von Rang 93 fünf Plätze ab. Zuletzt war der zweimalige Major-Sieger, der seit einer vierwöchigen Zwangspause im März wegen einer Handgelenksverletzung nach seiner Form sucht, im Jahr 2007 außerhalb der besten 100 Golfspieler der Welt. 2011 führte der Rheinländer die Weltrangliste sogar an. An der Spitze des aktuellen Klassements liegt weiter der 33 Jahre alte US-Amerikaner Dustin Johnson.

NHL-Profi Seidenberg bei Eishockey-WM-Testspielen in Dänemark dabei

MÜNCHEN (dpa) - NHL-Verteidiger Dennis Seidenberg soll mit dem deutschen Eishockey-Nationalteam die letzten beiden Testspiele vor der Weltmeisterschaft bestreiten.

Der Stanley-Cup-Sieger werde am Dienstag in Dänemark zum Kader stoßen, teilte der Deutsche Eishockey-Bund am Montag mit. Der Silbermedaillengewinner von den Olympischen Winterspielen trifft am Mittwoch auf den WM-Gastgeber Dänemark (19.30 Uhr) und am Freitag (13.30 Uhr/Sport1) auf Gruppengegner Südkorea.

Kühnhackls Penguins kommen in NHL-Playoffs gegen Philadelphia weiter

PHILADELPHIA (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl hat mit seinen Pittsburgh Penguins in der nordamerikanischen NHL die zweite Playoff-Runde erreicht.

Der Stanley-Cup-Champion setzte sich am Sonntag (Ortszeit) im sechsten Spiel der Erstrunden-Serie mit 8:5 (2:2, 2:2, 4:1) gegen die Philadelphia Flyers durch. Matchwinner war Pittsburghs Jake Guentzel (40. Minute/41./53./53.), der vier Tore und eine Vorlage verbuchte. Für die Gastgeber überzeugte Sean Couturier (3./21./58.) mit drei Treffern und zwei Assists. Der Titelverteidiger gewann die Best-of-Seven-Serie 4:2. In der zweiten Runde treffen die Penguins auf den Sieger der Serie zwischen den Washington Capitals und Columbus Blue Jackets. Die Capitals um Nationaltorhüter Philipp Grubauer liegen in der Serie aktuell mit 3:2 in Führung.

Skispringen: Ex-Tourneesieger Diethart beendet Karriere

INNSBRUCK (dpa) - Skispringer Thomas Diethart aus Österreich hat am Montag das Ende seiner Karriere verkündet.



«Das war's! Danke an alle, die mich unterstützt haben. Ich werde dieses Gefühl des Fliegens vermissen», schrieb der Gesamtsieger der Vierschanzen-Tournee 2013/14 auf Facebook. Er hatte nach schweren Stürzen den Anschluss an die Spitze verloren. Zuletzt war Diethart Ende November 2017 im Training im österreichischen Ramsau zu Sturz gekommen und hatte eine schwere Gehirnerschütterung samt leichter Einblutung ins Gehirn, eine Lungenquetschung, starke Abschürfungen sowie eine Rissquetschwunde im Gesicht erlitten. Ende Februar 2016 war bei einem Sturz wegen einer Windbö in Brotterode (Harz) mit Prellungen von Niere und Lunge sowie Gesichtsblessuren etwas glimpflicher davongekommen.