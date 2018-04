Von: Redaktion DER FARANG | 21.04.18

DFB in Gesprächen mit Schweizer Nationaltrainerin Voss-Tecklenburg

MURI (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) befindet sich bei der Suche nach einem neuen Bundestrainer für die Frauen-Nationalmannschaft in Gesprächen mit Martina Voss-Tecklenburg.

Das bestätigte der Schweizerische Fußballverband der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Die 50-Jährige ist derzeit Frauen-Nationaltrainerin in der Schweiz. «Es gibt Gespräche, aber es ist noch nichts fix», sagte SFV-Sprecher Dominik Erb. Vor Ende der WM-Qualifikation sei ein Wechsel aber ausgeschlossen.

Weiterer Rückschlag: Darmstadt 98 verpasst Sieg in Sandhausen

SANDHAUSEN (dpa) - Der SV Darmstadt 98 hat im Kampf um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga einen weiteren Rückschlag erlitten.

Der Bundesliga-Absteiger kam am Samstag beim SV Sandhausen trotz einer guten Leistung nicht über ein 1:1 hinaus und hat als Vorletzter drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Auf Rang 16 liegt derzeit der FC St. Pauli, der 1:3 in Regensburg verlor. Nur einen Punkt besser sind die Heidenheimer nach dem 1:1 bei Union Berlin.

FC Liverpool verspielt Führung beim 2:2 in West Bromwich

WEST BROMWICH (dpa) - Der Champions-League-Halbfinalist FC Liverpool hat drei Tage vor dem Hinspiel gegen AS Rom einen wichtigen Schritt verpasst, um auch in der kommenden Saison in der Königsklasse zu starten.

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp kam beim Tabellenletzten West Bromwich Albion trotz einer Zwei-Tore-Führung am Samstag nur zu einem 2:2 (1:0).

Dortmund hat Interesse an Batshuayi-Verpflichtung

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund hat trotz des drohenden Saison-Aus von Michy Batshuayi Zukunftspläne mit der Leihgabe des FC Chelsea.

«Das Interesse ist grundsätzlich da, ihn zu verpflichten. Chelsea hat mit Olivier Giroud und Álvaro Morata schon zwei Stürmer», sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke der «Bild»-Zeitung (Samstag). Die Ablösesumme soll rund 40 Millionen Euro betragen. Eine Kaufoption hat der BVB nicht. «Wir müssen aber erst einmal schauen, wer in der nächsten Saison Trainer bei Chelsea ist», fügte Watzke hinzu. Der BVB hat den 24 Jahre alten Angreifer für die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga vom englischen Top-Club ausgeliehen, wo er unter dem umstrittenen Coach Antonio Conte kaum Einsatzchancen hatte.

Tennis-Damen nach zwei Niederlagen vor Halbfinal-Aus im Fed Cup

STUTTGART(dpa) - Nach einem ernüchternden Auftakt stehen die deutschen Tennis-Damen im Fed Cup vor dem Halbfinal-Aus.

Die Auswahl um Julia Görges und Angelique Kerber liegt nach dem ersten Tag gegen Seriensieger Tschechien mit 0:2 zurück. Zunächst verlor am Samstag in Stuttgart Görges gegen die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova überraschend klar 3:6, 2:6. Anschließend musste sich die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber ihrer Gegnerin Karolina Pliskova 5:7, 3:6 geschlagen geben.