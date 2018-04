Von: Redaktion DER FARANG | 21.04.18

Wolfsburg kassiert 3:0-Niederlage in Mönchengladbach

WOLFSBURG (dpa) - Der VfL Wolfsburg hat im Abstiegskampf eine herbe Niederlage kassiert.



Der abstiegsgefährdete Fußball-Bundesligist verlor am Freitagabend das Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach mit 0:3 (0:3). Den VfL trennt nur das bessere Torverhältnis vom Relegationsrang. Die Mönchengladbacher kamen zu Toren von Lars Stindl (8.), Raffael (35.) und Christoph Kramer (44.). In der Tabelle bleibt die Borussia auf Rang acht, drei Punkte hinter dem letzten Europapokal-Platz.

Zwei Unentschieden in der 2. Fußball-Bundesliga

BERLIN (dpa) - Eintracht Braunschweig und die SpVgg Greuther Fürth haben im Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga keine Siege gefeiert.



Zum Auftakt des 31. Spieltags trennte sich Braunschweig am Freitag 0:0 von Arminia Bielefeld. Durch das 15. Unentschieden in dieser Saison liegen die Braunschweiger mit 39 Punkten auf Rang zehn. Die SpVgg Greuther Fürth stoppte die Siegesserie des VfL Bochum, kam aber nur zu einem 1:1 (1:0). Fürth liegt auf Rang zwölf

«FAZ»: Hrubesch soll länger Frauen-Bundestrainer bleiben

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Horst Hrubesch soll die deutschen Fußballfrauen nach Angaben der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» bis zum Ende der WM-Qualifikation betreuen.



Der 67 Jahre alte Coach wird dem Bericht zufolge beim Testspiel gegen Kanada im Juni sowie bei den abschließenden Qualifikationsspielen im September gegen Island und die Faröer als Bundestrainer fungieren. Anschließend soll Martina Voss-Tecklenburg den Job übernehmen, die derzeit die Schweiz trainiert. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wollte am Freitag auf Nachfrage keine Stellungnahme abgeben.

Red Bull München gewinnt wieder in Berlin - Ein Sieg fehlt zum Titel

BERLIN (dpa) - Der EHC Red Bull München steht unmittelbar vor dem erneuten Titelgewinn in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).



Das Team von Trainer Don Jackson gewann am Freitagabend das Auswärtsmatch bei den Eisbären Berlin dank einer Aufholjagd mit 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) und stellte in der Finalserie damit auf 3:1. Schon am Sonntag (14.30 Uhr) kann München im Heimspiel mit dem vierten Sieg alles klar machen. Maximilian Kastner (12. Minute), Jon Matsumoto (35.), Yannic Seidenberg (39.) und Dominik Kahun (58.) ließen die Gäste jubeln. Den Gastgebern reichten vor 14 200 Zuschauern in der ausverkauften Halle die Treffer von Jamie McQueen (6.) und Sean Backman (27.) nicht.

Alexander Zverev kämpft sich an seinem Geburtstag ins Halbfinale

MONTE CARLO (dpa) - Tennis-Jungstar Alexander Zverev hat sich an seinem 21. Geburtstag mit viel Mühe ins Halbfinale des Masters-Turniers in Monte Carlo gekämpft.



Nach 2:39 Stunden rang der Hamburger den Franzosen Richard Gasquet mit 4:6, 6:2, 7:5 nieder und trifft nun auf Kei Nishikori. Der Japaner bezwang den Kroaten Marin Cilic 6:4, 6:7 (1:7). Zverev steht erstmals im Halbfinale von Monte Carlo. Gegen Nishikori winkt nun die Chance auf sein viertes Masters-Finale. Zuletzt hatte er in Miami das Finale gegen John Isner verloren.

Alle Handball-Bundesligisten erhalten Lizenz für nächste Saison

KÖLN (dpa) - Alle 38 Clubs der 1. und 2. Handball-Bundesliga erhalten die Lizenz für die kommende Saison.



Das ist die Entscheidung der Lizenzierungskommission der Handball-Bundesliga, die am Freitag mitgeteilt wurde. Neben der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Vereine wurden dabei auch rechtliche, infrastrukturelle und sportliche Kriterien überprüft. «Es spricht für die gute Arbeit der Clubs, dass keine negative Lizenzentscheidung ergehen musste und auch nur in wenigen Einzelfällen die Lizenzerteilung unter Auflagen erfolgen konnte», sagte der Vorsitzende der Lizenzierungskommission, Rolf Nottmeier.