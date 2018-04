Von: Redaktion DER FARANG | 19.04.18

Monte Carlo: Alexander Zverev gewinnt mit Mühe gegen Struff

MONTE CARLO (dpa) - Mit Mühe hat Deutschlands Tennis-Topspieler Alexander Zverev seinen Davis-Cup-Kollegen Jan-Lennard Struff bezwungen und in Monte Carlo das Viertelfinale erreicht.

Der Weltranglisten-Vierte gab am Donnerstag einen Satz ab, ehe er sich mit 6:4, 4:6, 6:4 durchsetzte. Zverev trifft bei dem mit 5,2 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Turnier an seinem 21. Geburtstag am Freitag auf den Sieger der Partie zwischen seinem Bruder Mischa Zverev und dem Franzosen Richard Gasquet.

Sportgerichtshof CAS bestätigt Sperre von Ex-Frankreich-Star Malouda

Lausanne (dpa) - Der Internationale Sportgerichtshof hat den Einspruch des früheren französischen Nationalspielers Florent Malouda gegen dessen Sperre zurückgewiesen.

Das teilte der CAS am Donnerstag mit. Der Fußball-Kontinentalverband CONCACAF hatte Malouda für zwei Spiele gesperrt und den Verband von Französisch-Guayana mit einer Geldbuße belegt, weil Malouda bei einem Gruppenspiel des Gold Cups in den USA für Französisch-Guayana spielte, obwohl der Kontinentalverband den Profi zuvor für nicht spielberechtigt erklärt hatte. Der CAS bestätigte nun in seiner Presseerklärung die Entscheidungen.

Eberl stellt klar: Hecking auch nächste Saison Gladbach-Trainer

Mönchengladbach (dpa) - Trainer Dieter Hecking wird unabhängig vom Ausgang der Verhandlungen über eine Vertrags-Verlängerung im Sommer auch in der kommenden Saison den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach betreuen.

Das stellte Gladbach-Manager Max Eberl vor dem Liga-Spiel gegen Heckings Ex-Verein VfL Wolfsburg am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport) klar. «Er wird seinen Vertrag bis 2019 erfüllen», sagte Eberl. Auch der Trainer hegt offenbar keinerlei Gedanken über einen freiwilligen Rückzug. «Es gibt überhaupt keine Überlegung, irgendwas anderes zu machen», sagte Hecking.

Russischer Biathlon-Funktionär dementiert Bestechung bei WM-Vergabe

Moskau (dpa) - Im Skandal um Doping und Korruption im Biathlon-Weltverband IBU hat der russische Spitzenfunktionär Viktor Maigurow Bestechung bei der Vergabe der WM 2021 an Tjumen in Sibirien dementiert.

Maigurow wies auch Vorwürfe zurück, der IBU-Präsident Anders Besseberg oder Generalsekretärin Nicole Resch hätten positive russische Dopingproben verschwinden lassen. Sie hätten dafür kein Motiv gehabt, sagte der Ex-Biathlet am Mittwoch der staatlichen russischen Agentur R-Sport in Moskau.

Radsport: BMC-Rennstall-Besitzer Rihs verstorben

Zürich (dpa) - Straßenrad-Olympiasieger Greg van Avermaet und sein Team BMC trauern um Rennstall-Besitzer Andy Rihs.

Wie das US-Team am Donnerstag mitteilte, verstarb der Schweizer Inhaber des gleichnamigen Radherstellers im Alter von 75 Jahren am Mittwoch in einer Klinik in Zürich an einer Leukämie-Erkrankung. Rihs war von 1966 bis 2011 Inhaber des Schweizer Hörgerätehersteller Phonak und stieg mit seiner Firma 2000 als Hauptsponsor in den Radsport ein.

Schicksalsschlag für Startrainer Popovich: Ehefrau gestorben

San Antonio (dpa) - Startrainer Gregg Popovich vom Basketball-Club San Antonio Spurs trauert mitten in den Playoffs um seine Ehefrau Erin.

«Sie war eine starke, wunderbare, freundliche und intelligente Frau, die den Menschen Liebe, Unterstützung und viel Freude gegeben hat», sagte Spurs-General-Manager Robert Canterbury Buford in einer Mitteilung des NBA-Clubs vom Mittwoch (Ortszeit) und machte den Trauerfall öffentlich. Der 69 Jahre alte Popovich war seit über 40 Jahren mit Erin verheiratet. Seine Frau starb nach langer Krankheit am Mittwoch (Ortszeit) im Alter von 67 Jahren.

Fans bekommen bei der WM Videobeweis im Stadion erklärt

Florenz (dpa) - Kommt der Videobeweis bei der Fußball-WM in Russland zum Einsatz, will der Weltverband FIFA die Entscheidungen genau erklären.

«Natürlich wissen wir, dass Kommunikation innerhalb und außerhalb des Stadions wichtig ist», sagte Sebastian Runge, der bei der FIFA für Innovationen zuständig ist, während des Seminars für WM-Schiedsrichter in Florenz. «Wir werden Grafiken und Wiederholungen auf den riesigen Bildschirmen haben und wir werden die Fans über den Ausgang eines Videobeweises und die Überprüfung informieren.»

Holzers Teilnahme an Eishockey-WM nach NHL-Aus so gut wie sicher

San Jose (dpa) - Die Anaheim Ducks haben ohne Eishockey-Nationalspieler Korbinian Holzer den Einzug in die zweite Playoff-Runde der nordamerikanischen NHL verpasst.

Das Team aus Südkalifornien verlor ohne den 30-jährigen Münchener am Mittwoch (Ortszeit) auch das vierte Spiel gegen die San Jose Sharks knapp 1:2 (0:1, 0:0, 1:1). Den entscheidenden Treffer für die Sharks erzielte der Tscheche Tomá? Hertl in der 50. Minute. Durch den Heimerfolg gewann San Jose die Best-of-Seven-Serie klar mit 4:0 nach Spielen. Nach dem Playoff-Aus wird Holzer das deutsche Eishockey-Nationalteam bei der bevorstehenden WM so gut wie sicher unterstützen.