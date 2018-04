Von: Redaktion DER FARANG | 18.04.18

1. FC Köln holt Trainer Markus Anfang zur neuen Saison

KÖLN (dpa) - Markus Anfang wird zur Saison 2018/19 neuer Trainer des designierten Fußball-Zweitligisten 1. FC Köln.



Der 43 Jahre alte gebürtige Kölner soll am Geißbockheim den Neuaufbau übernehmen und die Grundlagen für neue Perspektiven schaffen. «Markus Anfang ist ein Trainer, der einer Mannschaft erkennbar eine Handschrift mit auf den Weg geben kann», wird FC-Geschäftsführer Armin Veh in einer Vereinsmitteilung zitiert. Anfang bekommt nach Angaben des Erstliga-Tabellenletzten einen Dreijahreskontrakt und wird Nachfolger von Stefan Ruthenbeck, mit dem das Vertragsverhältnis für die Profis zum Saisonende ausläuft.

BVB: Noch keine Entscheidung in der Trainerfrage

DORTMUND (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat nach eigenen Angaben noch keine Entscheidung über eine mögliche weitere Zusammenarbeit mit Trainer Peter Stöger nach dem Saisonende getroffen.



«Wir haben immer gesagt, dass Peter Stöger unser erster Ansprechpartner sein wird. Bislang gab es nicht einmal ein Gespräch darüber, wie sich beide Seiten die Zukunft vorstellen, folgerichtig gibt es auch keine Entscheidung», teilte BVB-Mediendirektor Sascha Fligge am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet, dass die Clubführung bereits beschlossen habe, den im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem 52 Jahre alten Österreicher nicht zu verlängern.

Doping in Russland: Sportverbände prüfen Daten aus Moskauer Labor

MONTREAL (dpa) - Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat weitere Untersuchungen im Zuge des Doping-Skandals im russischen Sport bestätigt.



Das Internationale Olympische Komitee, das Internationale Paralympische Komitee und zahlreiche Sportfachverbände prüfen demnach Daten aus den Informationssystemen des Moskauer Anti-Doping-Labors, die sie im Dezember des vergangenen Jahres von der WADA erhalten haben. Dazu gehören auch die Untersuchungsergebnisse von Urinproben. Das teilte die WADA der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Die ARD-Dopingredaktion hatte am Wochenenden über rund 9.000 positive Screenings von insgesamt 4500 Athleten berichtet.

Freispruch für Fußball-Profi Uffe Bech

HANNOVER (dpa) - Der derzeit von Hannover 96 an den Zweitligisten Greuther Fürth ausgeliehene Fußball-Profi Uffe Bech ist vom Vorwurf der mutmaßlichen Körperverletzung freigesprochen worden.



Bech war vorgeworfen worden, auf der VIP-Tribüne des Hannoveraner Stadions am 27. August 2017 einem Fan des FC Schalke 04 in den Arm gebissen zu haben. Deshalb war der 25 Jahre alte Däne zu einer Strafe über 50 Tagessätze zu 1.000 Euro verurteilt worden. Dagegen hatte Bech vor dem Amtsgericht Hannover Einspruch eingelegt. Zwar gab er den Vorgang zu, erklärte aber, in Notwehr gehandelt zu haben. Das Gericht folgte dieser Darstellung am Mittwoch und sprach den Fußballer frei.

Harold Kreis kehrt als Cheftrainer zur Düsseldorfer EG zurück

DÜSSELDORF (dpa) - Die Düsseldorfer EG hat Ex-Nationalspieler Harold Kreis als neuen Cheftrainer verpflichtet.



Der 59 Jahre alte Deutsch-Kanadier erhält beim Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Zweijahresvertrag bis zum Ende der Saison 2019/2020, teilte die DEG am Dienstag mit. Kreis, der die Rheinländer schon von 2008 bis 2010 betreute, arbeitete zuletzt beim Schweizer Erstligisten EV Zug, der sich am Montag von dem Coach getrennt hatte. Kreis folgt beim achtmaligen deutschen Meister auf Tobias Abstreiter, der Kreis zukünftig als Co-Trainer assistieren soll.

Mischa Zverev und Jan-Lennard Struff in Monte Carlo erfolgreich

MONTE CARLO (dpa) - Mischa Zverev hat beim Tennis-Turnier in Monte Carlo überraschend das Achtelfinale erreicht.



Der 30-Jährige setzte sich am Dienstag beim mit insgesamt 5,2 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Event der Masters-Serie gegen Lucas Pouille mit 2:6, 6:1, 7:6 (7:3) durch. Zverev machte den Sieg gegen den an Nummer sieben gesetzten Franzosen nach 2:04 Stunden perfekt. Erfolgreich ins Turnier startete auch Davis-Cup-Profi Jan-Lennard Struff. Der 27 Jahre alte Warsteiner gewann gegen Yuichi Sugita aus Japan klar mit 6:3, 6:2.