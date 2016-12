Von: Redaktion DER FARANG | 08.12.16

Madrid (dpa) - BVB holt Gruppensieg in Champions League: Nach 0:2 noch 2:2 bei Real

Borussia Dortmund hat sich nach einer Aufholjagd bei Real Madrid den Gruppensieg in der Vorrunde der Champions League geholt. Der Fußball-Bundesligist schaffte am Mittwoch im letzten Gruppenspiel nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 beim Titelverteidiger und behauptete Rang eins in der Staffel F vor Spaniens Rekordmeister. Der Franzose Karim Benzema brachte Real mit seinen Toren in der 28. und 53. Minute 2:0 in Führung, Pierre-Emerick Aubameyang verkürzte nach einer Stunde für Dortmund. Der eingewechselte Marco Reus traf kurz vor Schluss zum Ausgleich für den BVB, der wie Real das Weiterkommen schon sicher hatte.

Bayer besiegt Monaco zum Vorrundenabschluss der Champions League

Bayer Leverkusen hat die Vorrunde der Champions League mit einem Sieg abgeschlossen. Der schon zuvor für das Achtelfinale qualifizierte Fußball-Bundesligist gewann am Mittwoch daheim 3:0 gegen AS Monaco. Die Gäste hatten bereits vor der Partie Platz eins in der Gruppe E sicher, Leverkusen stand als Zweiter fest. Die Führung für Bayer erzielte der Ukrainer Wladlen Jurtschenko mit einem Distanzschuss in der 30. Minute. Drei Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Julian Brandt. Beim 3:0 in der 82. Minute half unfreiwillig Torwart Morgan De Sanctis, als der Ball nach Elfmeter von Wendell von seinem Rücken ins Tor prallte.

IOC verlängert im Doping-Skandal Maßnahmen gegen Russland

Das Internationale Olympische Komitee schränkt die Zusammenarbeit mit Russland wegen des Dopingskandals auch im nächsten Jahr ein. Noch vor der Veröffentlichung des zweiten Teils des McLaren-Reports der Welt-Anti-Doping-Agentur über die betrügerische Machenschaften im russischen Sport am Freitag verlängerte das IOC seine im Juli verabschiedeten Maßnahmen. Das entschied die IOC-Exekutive um Präsident Thomas Bach am Mittwoch in Lausanne. Von einem möglichen Komplett-Ausschluss der russischen Mannschaft bei den Winterspielen in Pyeongchang ist allerdings keine Rede.

Issinbajewa leitet Aufsichtsrat von Russlands Anti-Doping-Agentur

Stabhochsprung-Olympiasiegerin Jelena Issinbajewa soll die laufenden Reformen von Russlands umstrittener Anti-Doping-Agentur Rusada überwachen. Die 34-Jährige wurde am Mittwoch in Moskau zur neuen Aufsichtsratsvorsitzenden berufen. Issinbajewa war wegen der Doping-Kollektivstrafe gegen russische Leichtathleten für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro gesperrt und hatte vor einigen Wochen ihre aktive Karriere beendet. An diesem Freitag soll die langjährige Ausnahmeathletin zur Vorsitzenden des russischen Leichtathletikverbands WFLA berufen werden.

Formel-1-Weltmeister Rosberg rechtfertigt erneut Rücktritt

Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg hat noch einmal seinen Rücktritt wenige Tage nach seinem ersten WM-Triumph gerechtfertigt. «Ich habe alles dem Team so schnell wie möglich gesagt», meinte der 31-Jährige am Mittwoch bei einem Treffen auf dem Flughafen Köln/Bonn mit Fußball-Weltmeister Lukas Podolski. Der Entschluss sei «mit dem Titel vernetzt. Wenn ich nicht gewonnen hätte, hatte ich definitiv weiter gemacht.» Die Gedanken an einen Abschied seien erst gekommen, «als der Titel greifbar nahe war, am Ende des Jahres». Er habe mit dem WM-Titel alles geschafft, «was ich mir je erträumt habe».

FIFA testet Video-Schiedsrichter bei Club-WM in Japan

Erstmals in einem FIFA-Wettbewerb testet der Fußball-Weltverband ab Donnerstag bei der Club-WM in Japan den Video-Schiedsrichter. Der Assistent der Referees soll anhand von TV-Bildern aus allen Perspektiven bei spielentscheidenden Fehlern eingreifen. Das teilte die FIFA am Mittwoch auf ihrer Homepage mit. Seine FIFA-Premiere wird der Video-Assistent damit an diesem Donnerstag bei der Erstrundenpartie zwischen den Kashima Antlers und Auckland City in Yokohama erleben.

Europa-League-Saison beschert Augsburg fast 15 Millionen Euro Gewinn

Die vergangene Saison samt Europa-League-Teilnahme hat dem FC Augsburg einen Rekord-Gewinn beschert. Im Geschäftsjahr 2015/16 kam der Fußball-Bundesligist auf einen Überschuss von 14,926 Millionen Euro, wie der Verein auf der Jahreshauptversammlung am Mittwoch bekanntgab. In der Spielzeit zuvor hatten die Schwaben einen Gewinn vor Steuern von 9,008 Millionen Euro vermeldet. Der Umsatz stieg von knapp 60 Millionen auf rund 96 Millionen Euro.

Klarer Sieg in Tel Aviv: Bamberg beendet Euroleague-Pleitenserie

Brose Bamberg hat die bittere Niederlagenserie in der Basketball-Euroleague beendet. Der deutsche Meister setzte sich am Mittwoch bei Maccabi Tel Aviv nach einer großteils souveränen Vorstellung mit 85:70 durch. Angeführt von einem einmal mehr überragenden Nicolò Melli, der mit 27 Punkten Topscorer der Gäste war, feierte Bamberg im elften Spiel der europäischen Königsklasse den dritten Sieg.

ALBA schafft im Eurocup mit Zittersieg in Vilnius Sprung in die Top16

Die Basketballer von ALBA Berlin haben in ihrem letzten Gruppenspiel im Eurocup doch noch aus eigener Kraft den Einzug in die Top16-Runde geschafft. Die Berliner siegten am Mittwochabend bei Lietuvos Rytas Vilnius überraschend mit 99:97. Mit vier Siegen und vier Niederlagen ist ALBA nicht mehr von einem der ersten vier Plätze der Fünfergruppe zu verdrängen, die zum Weiterkommen berechtigen. Beste Berliner Werfer waren Elmedin Kikanovic mit 29 Punkten und Dragan Milosavljevic mit 19 Punkten.

Trotz Sieges: Rhein-Neckar Löwen verpassen Sprung auf Rang zwei

Die Rhein-Neckar Löwen haben den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz in der Handball-Bundesliga verpasst. Der Meister gewann zwar am Mittwochabend sein Heimspiel gegen den TBV Lemgo mit 35:32 und schloss mit 26:2 Punkten zum Führungsduo SG Flensburg-Handewitt und THW Kiel auf. Die Mannheimer haben aus dem Spitzentrio aber die schlechteste Tordifferenz. Der Tabellenvierte Füchse Berlin vermied beim 33:31 gegen die MT Melsungen nur mit Mühe einen Punktverlust.

Grizzlys Wolfsburg neuer DEL-Zweiter - Rekord für Torwart Brückmann

Die Grizzlys Wolfsburg haben sich in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf Tabellenplatz zwei vorgeschoben. Die Niedersachsen gewannen am Mittwoch bei der Düsseldorfer EG mit 2:0 und haben mit 47 Punkten sieben Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter EHC Red Bull München. Wolfsburgs Torhüter Felix Brückmann hat durch den vierten Erfolg zu Null einen Rekord aufgestellt. Der 25 Jahre alte Nationalkeeper ist nun seit knapp 270 Minuten ohne Gegentreffer