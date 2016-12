Von: Redaktion DER FARANG | 07.12.16

München (dpa) - FC Bayern München beendet Gruppenphase mit Sieg gegen Atlético

Der FC Bayern München hat die Gruppenphase in der Champions League mit einem Sieg abgeschlossen. Der deutsche Fußball-Meister besiegte am Dienstag im unbedeutenden Topspiel der Gruppe D den diesjährigen Finalisten Atlético Madrid mit 1:0 (1:0). Die Spanier standen aber bereits als Gruppensieger fest und ziehen genauso wie die zweitplatzierten Münchner ins Achtelfinale ein. Robert Lewandowski erzielte mit einem sehenswerten Freistoß (28. Minute) den Siegtreffer.

Gladbach verabschiedet sich mit 0:4-Pleite aus der Königsklasse

Der FC Barcelona war für Borussia Mönchengladbach beim Abschied aus der Champions League eine Nummer zu groß. Die Katalanen kamen am Dienstag zu einem deutlichen 4:0 (1:0)-Sieg. Weltfußballer Lionel Messi (16. Minute) und dreimal der Türke Arda Turan (50., 53. und 67.) schossen die Tore für Gruppensieger Barca. Die Borussia hatte sich aber zuvor schon den dritten Platz in Gruppe C und damit die weitere Teilnahme an der Europa League gesichert.

Gladbachs Langzeitverletzter Dominguez beendet Fußball-Karriere

Fußball-Profi Alvaro Dominguez von Borussia Mönchengladbach beendet wegen anhaltender Rückenprobleme seine aktive Karriere. «Jetzt ist es keine schöne Nachricht, dass ich mit 27 Jahren Invalide bin», erklärte der Mittelfeldspieler in einem Video an die Fans des Bundesligisten, das er am Dienstag unter anderem auf Twitter und Facebook veröffentlichte. «Es war keine schöne Zeit für mich, ich habe alles versucht, um fit zu werden», ergänzte er. Der spanische Abwehrspieler war Anfang September zum wiederholten Male operiert worden.

Finke wieder Präsident - Emmerling soll Paderborn vor Abstieg retten

Der langjährige Präsident Wilfried Finke kehrt ein halbes Jahr nach seinem Rücktritt auf den Chefsessel des Fußball-Drittligisten SC Paderborn zurück. Zudem wird Stefan Emmerling neuer Cheftrainer bei den Ostwestfalen und soll den Club vor dem Absturz in die vierte Liga bewahren. Das teilte der Verein am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit. Der 50 Jahre alte Emmerling wird Nachfolger des am 20. November freigestellten René Müller und saß am Wochenende noch als Trainer beim Regionalliga-Team 1. FC Köln II auf der Bank. Emmerling erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018.

Tennisprofi Djokovic und Trainer Becker trennen sich

Der langjährige Weltranglisten-Erste Novak Djokovic und Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker haben sich getrennt. Das teilte Djokovic am Dienstagabend mit. «Nach drei sehr erfolgreichen Jahren haben Boris Becker und ich gemeinsam entschieden, unsere Zusammenarbeit zu beenden», wurde der Serbe in einer Mitteilung seines Managements zitiert. Es sei nun an der Zeit, sich «für die kommende Saison neue Ziele zu setzen», sagte der 29-Jährige. Zuvor hatte bereits die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.

Willi Lemke als UN-Sonderberater für Sport verabschiedet

Der frühere Bremer Senator und Fußballmanager Willi Lemke ist von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon aus seinem Amt als Sport-Sonderberater verabschiedet worden. Der 70-Jährige war seit April 2008 als Sonderberater des UN-Generalsekretärs für Sport im Dienst von Entwicklung und Frieden tätig gewesen. Für den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen war Lemke von 1981 bis 1999 als Manager und später als Aufsichtsratsvorsitzender tätig. Zwischen 1999 und 2008 war er Senator in Bremen.

Ex-Football-Star Salaam tot im Park aufgefunden

Der frühere Football-Star Rashaan Salaam ist in einem Park in Boulder/Colorado tot aufgefunden worden. Die genaue Todesursache steht noch nicht fest, wie die Behörden mitteilten. Die Leiche von Salaam, der nur 42 Jahre alt wurde, war am Montag im Eben G. Fine Park gefunden worden. Der frühere Running Back hatte 1994 im Trikot der Universität von Colorado die Heisman Trophy, die wichtigste Auszeichnung im College-Football, gewonnen. Danach war er in die National Football League (NFL) zu den Chicago Bears gewechselt.

Dämpfer für deutsche Handballerinnen: 20:22 gegen Frankreich

Die deutschen Handball-Frauen haben bei der Europameisterschaft in Schweden ihre erste Niederlage hinnehmen müssen. Im zweiten Gruppenspiel unterlag die in der ersten Halbzeit beherzt aufspielende DHB-Auswahl am Dienstagabend in Kristianstad dem Olympia-Zweiten Frankreich mit 20:22 (11:11). Mit einem Remis hätte die Mannschaft von Bundestrainer Michael Biegler den Einzug in die Hauptrunde perfekt machen können, nachdem sie zum Auftakt Vize-Weltmeister Niederlande überraschend mit 30:27 bezwungen hatte.

Nürnberg gelingt Revanche und springt auf Platz zwei in der DEL

Mit einer gelungenen Revanche gegen die Kölner Haie haben die Nürnberg Ice Tigers den zweiten Platz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erobert. Zwei Tage nach dem 1:3 in Köln siegten die Franken in einem Nachholspiel der elften Runde vor heimischer Kulisse 2:1 und weisen damit nun 46 Punkte auf. Die Haie sind mit 43 Zählern Sechster.

Rückschlag für Bayern-Basketballer: Klare 83:95-Niederlage in Bonn

Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Sasa Djordjevic verlor am Dienstagabend mit 83:95 bei den Telekom Baskets Bonn und verpasste damit den Sprung auf Platz drei der Tabelle. Unterdessen kassierten die MHP Riesen Ludwigsburg in der Champions League nach zuletzt fünf Siegen eine 82:86-Niederlage nach Verlängerung bei Partizan Belgrad. Auch die Skyliners Frankfurt kassierten eine 64:70-Niederlage in der Champions-League.

Heintz schwimmt ins WM-Finale - Auch Koch souverän weiter

Philip Heintz und Marco Koch haben zum Auftakt der Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Windsor die Vorläufe ohne Probleme überstanden. Der Olympia-Sechste Heintz schwamm am Dienstag über die 200 Meter Lagen in 1:54,07 Minuten die viertbeste Zeit und ist im Finale in der Nacht (Mittwoch 01.59 Uhr MEZ) ein Medaillenkandidat. Koch war in Kanada über seine Nebenstrecke 100 Meter Brust gar Vorlaufschnellster.

Wasserballer unterliegen Olympiasieger Serbien in Weltliga-Heimspiel

Die deutschen Wasserballer haben in der Weltliga die erwartete Niederlage gegen Olympiasieger Serbien bezogen. Mit 9:15 (1:4,2:3,2:3,4:5) unterlag der EM-Elfte am Dienstag in Berlin dem Weltmeister und Olympiasieger, bot aber teils eine achtbare Leistung. Vor 800 Zuschauern trafen Mateo Cuk (3), Marko Stamm (beide Wasserfreunde Spandau), Julian Real (2), Dennis Eidner, Jan Obschernikat (alle ASC Duisburg) und Dennis Strelezkij (OSC Potsdam) für Deutschland.