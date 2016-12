Von: Redaktion DER FARANG | 06.12.16

Darmstadt (dpa) - Darmstadt 98 trennt sich von Trainer Meier und Sportdirektor Fach

Der SV Darmstadt 98 hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Norbert Meier und Sportdirektor Holger Fach getrennt. Dies bestätigte der Verein aus der Fußball-Bundesliga am Montag. Die «Lilien» zogen damit die Konsequenzen aus den sportlichen Misserfolgen in den vergangenen Wochen. Interimsmäßig wird der Sportliche Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, Ramon Berndroth, das Training bei den Hessen übernehmen. Kai Peter Schmitz und Torwarttrainer Dimo Wache sollen ihn dabei unterstützen. Zuletzt hatte Darmstadt sechs Pflichtspiel-Niederlagen hinnehmen müssen, darunter ein 0:1 im Pokal beim Viertligisten Astoria Walldorf.

Braunschweig büßt Zweitliga-Tabellenführung ein - 0:2 bei Union

Eintracht Braunschweig hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga nach dem 15. Spieltag eingebüßt. Durch das Braunschweiger 0:2 (0:0) im Montagspiel bei Union Berlin zog der VfB Stuttgart mit 32 Punkten an der Eintracht (30) vorbei. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht war zwölf Runden lang Zweitliga-Primus. Simon Hedlund in der 56. Minute und Dennis Daube (82.) sorgten mit ihren ersten Saisontreffern für den Berliner Sieg. Union verbesserte mit 27 Zählern auf Tabellenplatz vier. Die 20 312 Zuschauer im nicht ganz ausverkauften Stadion An der alten Försterei bejubelten beim 1:0 das 500. Zweitligator der «Eisernen» von Union. Braunschweig blieb im fünften Auswärtsspiel in Serie sieglos.

Chapecoense bekommt Südamerika-Cup-Titel

Nach der Absturztragödie in Kolumbien ist der brasilianische Fußballverein AF Chapecoense zum Titelträger des diesjährigen Südamerika-Cups, der Copa Sudamericana, ernannt worden. Das teilte der südamerikanische Fußballverband Conmebol am Montag in der paraguayischen Hauptstadt Asunción mit. Damit wurde einem Antrag des Finalgegners Atlético Nacional Medellín stattgegeben. Dieser erhalte für diese besondere Form des Fair Play eine Prämie von einer Million US-Dollar. Chapecoense bekommt zwei Millionen US-Dollar Preisgeld. Bei dem Flugzeugabsturz am Montagabend auf dem Weg zum Finalhinspiel in Medellín starben 71 Menschen, darunter 19 Fußballer. Sechs Menschen überlebten. Die Absturzursache war Treibstoffmangel.

Ex-Fußballer gründen Stiftung gegen Kindesmissbrauch

Ehemalige britische Fußball-Profis, die nach eigener Aussage in ihrer Jugend sexuell missbraucht wurden, haben eine unabhängige Stiftung gegründet, die «für Gerechtigkeit kämpfen» soll. Andy Woodward, Steve Walters und Chris Unsworth erklärten am Montag auf einer Pressekonferenz in Manchester, sie wollten mit dem «Offside Trust» ein Hilfsnetzwerk für Spieler aufbauen, die Opfer sexueller Übergriffe geworden oder gerade davon betroffen seien. «Wir wollen nach vorn blicken und die Kinder schützen, die jetzt leiden», sagte Woodward. «Wir wollen ihnen helfen.» Die Initiatoren forderten dafür Unterstützung aus dem Profisport.

FC Bayern ohne Boateng gegen Atlético - Ancelotti baut Startelf um

Der FC Bayern München muss im Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid ohne Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng auskommen. Der angeschlagene Innenverteidiger fällt für das Heimspiel am Dienstag (20.45 Uhr) aus, wie Trainer Carlo Ancelotti berichtete. Ancelotti kündigte am Montag zudem an, dass er einige Umstellungen in der Münchner Startelf vornehmen werde. Er brauche «frische Spieler». Auch wenn es im abschließenden Gruppenspiel nicht mehr um Platz eins gehe, sei eine Kraftprobe mit Atlético immer ein bedeutendes Spiel, erklärte der Italiener. «Die Motivation ist sehr hoch, wenn man gegen einen so starken Gegner spielt», versicherte Ancelotti.

1860 München trennt sich von Sportchef Eichin

Der TSV 1860 München hat sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Sportchef Thomas Eichin getrennt. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Der 50-jährige Eichin war erst Ende Juni zu den «Löwen» gestoßen. Vor gerade einmal zwei Wochen war er schon als Geschäftsführer abberufen worden. Nach 165 Tagen bei dem Fußball-Zweitligisten ist nun trotz Vertrags bis Sommer 2019 komplett Schluss. Eine offizielle Bestätigung soll in Kürze erfolgen.

Bayer-Profi Kampl fällt wegen Mittelfuß-Verletzung länger aus

Bayer Leverkusen ist weiter vom Verletzungspech verfolgt. Mittelfeldspieler Kevin Kampl wird wegen einer bruchähnlichen Verletzung im rechten Mittelfuß voraussichtlich acht Wochen ausfallen, teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. In den vergangenen Tagen hatten sich die beiden Offensivspieler Kevin Volland und Admir Mehmedi Muskelverletzungen zugezogen, die zu längeren Pausen zwingen.

Tennisprofi Alexander Zverev will 2017 beim Davis Cup «dabei sein»

Tennis-Aufsteiger Alexander Zverev will im kommenden Jahr wieder für das deutsche Davis-Cup-Team spielen. Dies erklärte der 19 Jahre alte Hamburger in einem am Montag veröffentlichten Interview des Deutschen Tennis Bundes. Seine Absage für das nur knapp gewonnene Relegationsspiel in diesem Jahr gegen Polen hatte Zverev wie zuvor schon sein Verzicht auf Olympia Kritik eingebracht. «Ich werde natürlich beim Davis Cup dabei sein», sagte Zverev. «Es wird natürlich viel davon abhängen, ob wir alle gesund sind. Und etwas Glück kann auch nie schaden.» In der ersten Runde trifft die deutsche Mannschaft vom 3. bis 5. Februar 2017 auf Belgien.

Profiboxer Gutknecht nach Deutschland verlegt: Zustand stabil

Profiboxer Eduard Gutknecht ist nach seiner Hirnoperation von London nach Hannover verlegt worden. Der Gifhorner liege weiterhin im künstlichen Koma, sagte Gutknechts Manager Winfried Spiering am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Sein Zustand sei stabil. Gutknecht war nach einem Kampf am 18. November in London gegen den Briten George Groves kollabiert und wegen einer Gehirnschwellung notoperiert worden. «Was der Bursche jetzt braucht, ist Ruhe», sagte Spiering.

Keine Strafe für Leipzigs Werner nach seiner Elfmeter-Schwalbe

Die Schwalbe von Timo Werner wird kein Nachspiel haben. Zu dem Ergebnis kam der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). «Wir haben die Angelegenheit eingehend geprüft. Im Endeffekt hat der Schiedsrichter eine Tatsachenentscheidung getroffen. Eine nachträgliche Bestrafung des Spielers wäre nur dann möglich gewesen, wenn Herr Werner auf eine Befragung durch den Schiedsrichter wahrheitswidrig geantwortet hätte. Dies war hier nicht der Fall», sagte Anton Nachreiner, der Vorsitzende des DFB-Kontrollausschusses, in einer Mitteilung am Montag. Der Angreifer war am Samstag beim Spitzenspiel von RB Leipzig gegen den FC Schalke 04 (2:1) nach wenigen Sekunden im Strafraum gefallen.

Edmonton verliert mit Draisaitl gegen Minnesota

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der Profiliga NHL eine knappe Heimniederlage kassiert. Beim 1:2 gegen die Minnesota Wild erzielte der Finne Mikko Koivu am Sonntag (Ortszeit) nach 3:11 Minuten der Overtime den entscheidenden Treffer für die Gäste. Patrick Maroon hatte die Kanadier in der 3. Minute in Führung gebracht, Charlie Coyle sorgte ebenfalls noch im ersten Drittel (20.) für den Ausgleich.