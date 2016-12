Von: Redaktion DER FARANG | 05.12.16













Daytona (dpa) - Suche nach Rosberg-Nachfolger: Vettel verweist auf Ferrari-Vertrag



In der Debatte über einen Mercedes-Nachfolger für den zurückgetretenen Weltmeister Nico Rosberg hat Sebastian Vettel auf seinen gültigen Vertrag bei Formel-1-Team Ferrari verwiesen. «Ich denke, es ist kein großes Geheimnis. Kimi (Räikkönen) und ich haben beide einen Vertrag (bei Ferrari) für das nächste Jahr, deshalb sollte es klar sein», wurde der viermalige Weltmeister am Sonntag bei einer Veranstaltung der Scuderia in Daytona in den USA von internationalen Medien zitiert. «Eine Menge Sachen passieren, aber für uns ist es eher ruhig, was ein gutes Zeichen ist.» Nach dem völlig überraschenden Rücktritt von Weltmeister Rosberg sucht Mercedes einen neuen Teamkollegen für Lewis Hamilton.



HSV schafft ersten Saisonsieg in der Bundesliga: 2:0 in Darmstadt



Der Hamburger SV hat am 13. Spieltag den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga geschafft. Der Österreicher Michael Gregoritsch (30. Minute) und Matthias Ostrzolek (90.) erzielten am Sonntag die Treffer zum 2:0 (1:0)-Erfolg der Hanseaten bei Darmstadt 98. Trotz des Sieges vor 17 400 Zuschauern am Böllenfalltor bleibt der HSV auf Platz 17 der Tabelle. Mit sieben Punkten liegt das Team von Trainer Markus Gisdol allerdings nur noch einen Punkt hinter Darmstadt und drei Zähler hinter dem VfL Wolfsburg auf Platz 15. Darmstadt steckt nach der fünften Niederlage in Serie wie der HSV mitten im Abstiegskampf.

Frankfurt holt einen Punkt in Augsburg: Nach 1:1 weiter auf Platz 5

Eintracht Frankfurt hat den Sprung auf den dritten Platz der Fußball-Bundesliga verpasst. Das Überraschungsteam kam am Sonntag zum Abschluss des 13. Spieltages zu einem 1:1 (1:1) beim FC Augsburg. Die Hessen gingen vor 26 549 Zuschauern durch Branimir Hrgota (11. Minute) in Führung. Dong-Won Ji (34.) glich für die Augsburger noch vor der Halbzeitpause aus. Die Eintracht ist nun seit acht Pflichtspielen ungeschlagen und bleibt durch das Remis mit 25 Punkten einen Zähler vor Borussia Dortmund auf Platz fünf. Augsburg konnte sich ebenfalls nicht verbessern und rangiert mit 14 Punkten auf dem zwölften Bundesliga-Platz.



Rebensburg holt zweites Top-Ten-Resultat des WM-Winters - Gut gewinnt

Viktoria Rebensburg hat beim Super-G in Lake Louise einen weiteren Top-Ten-Rang eingefahren. Im dritten Weltcup-Speedrennen des WM-Winters fehlten der besten deutschen Skirennfahrerin am Sonntag als Sechste 0,76 Sekunden auf Siegerin Lara Gut. Die Schweizerin war in Kanada 0,10 Sekunden schneller als Tina Weirather aus Liechtenstein. Sofia Goggia aus Italien fehlten 0,59 Sekunden auf die Gesamtweltcupsiegerin. Rebensburg war in der ersten Abfahrt nach ihrer Knieverletzung starke Fünfte geworden, am Samstag war sie nicht über Rang 15 hinaus gekommen. Für Kira Weidle, Patrizia Dorsch und Michaela Wenig gab es im Super-G keine Punkte.

Karlsruher SC trennt sich von Trainer Tomas Oral



Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat sich von Trainer Tomas Oral getrennt. Das teilte der Verein am Sonntag mit. «Die sportliche Situation hat sich durch unsere Niederlage gegen Greuther Fürth und die Ergebnisse der Konkurrenz am Wochenende noch einmal verschärft. Deshalb mussten wir handeln und wollen mit dem Trainerwechsel einen neuen Impuls setzen», sagte KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer. Der KSC hatte am Freitag 1:2 (0:2) gegen die SpVgg Greuther Fürth verloren. In den ausstehenden Spielen bis zur Winterpause bei Dynamo Dresden und gegen Eintracht Braunschweig wird U19-Trainer Lukas Kwasniok das Team betreuen.



Deutsche Handballerinnen starten mit Überraschungssieg in die EM

Die deutschen Handball-Frauen sind mit einem Überraschungscoup in die Europameisterschaft in Schweden gestartet. Im ersten Gruppenspiel setzte sich die DHB-Auswahl am Sonntag in Kristianstad gegen Vize-Weltmeister Niederlande mit 30:27 (13:14) durch und darf auf den Einzug in die Hauptrunde hoffen. Beste Werferin im Team von Bundestrainer Michael Biegler war Svenja Huber mit sieben Toren. Weitere Gegner in der Gruppe B sind am Dienstag der Olympia-Zweite Frankreich und zum Abschluss am Donnerstag der WM-Vierte Polen. Für den Einzug in die Hauptrunde muss die deutsche Mannschaft mindestens Rang drei belegen.

Fehler am Finaltag: Golfstar Woods bei Comeback auf den Bahamas 15.

Golf-Superstar Tiger Woods hat beim Comeback auf den Bahamas am Finaltag einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Der 40 Jahre alte Amerikaner spielte am Sonntag bei böigem Wind auf der Karibik-Insel mit 76 Schlägen seine schlechteste Runde des Turniers. Mit insgesamt 284 Schlägen beendete der 14-malige Majorsieger das Einladungsturnier seiner eigenen Stiftung im Albany Golf Club auf dem 15. Platz. Den Sieg und einen Scheck in Höhe von einer Million US-Dollar sicherte sich Hideki Matsuyama (270). Der Japaner gewann am Ende mit zwei Schlägen Vorsprung auf den British-Open-Champion Henrik Stenson (272) aus Schweden. Zu dem Ferien-Event auf den Bahamas waren 18 der besten Golfprofis der Welt eingeladen.

Meister München gewinnt DEL-Spitzenspiel bei den Adler Mannheim

Der EHC Red Bull München hat die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ausgebaut. Der Titelverteidiger gewann am Sonntag in einem hochklassigen Spitzenspiel bei den Adler Mannheim mit 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) und hat dank des 18. Saisonsiegs seinen Vorsprung auf Mannheim auf neun Punkte vergrößert. Vor 11 185 Zuschauern sorgte ein Münchner Doppelschlag von Jonathan Matsumoto (57.) und Mads Christensen (58.) innerhalb von 19 Sekunden für die Entscheidung. Zuvor führten die Gastgeber nach Treffern von Marcel Goc (17. Minute), Ronny Arendt (35.) und Garrett Festerling (51.) für die Adler und Michael Wolf (40.) und Jason Jaffray (47.) für den EHC mit 3:2.

Bamberg und Ulm bleiben in Basketball-Bundesliga ungeschlagen

Titelverteidiger Brose Bamberg und Vizemeister ratiopharm Ulm bleiben in der Basketball-Bundesliga ungeschlagen. Bamberg gewann am Sonntagabend gegen Aufsteiger Science City Jena ohne Mühe mit 79:54, Ulm setzte sich im Derby bei den Walter Tigers Tübingen mit 89:79 durch. Dabei hatten die Ulmer aber Schwerstarbeit zu verrichten, um die erste Niederlage der Saison noch abzuwenden. Erst im Schlussviertel setzten sich die Gäste entscheidend ab. Bester Werfer war Raymar Morgan mit 20 Punkten. Bamberg hatte mit Jena dagegen leichtes Spiel. Schon zur Pause lagen die Franken mit 17 Punkten vorne (44:27). Bester Schütze war Maodo Lo mit 14 Zählern.