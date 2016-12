Von: Redaktion DER FARANG | 02.12.16

































Gelsenkirchen (dpa): Schalkes Huntelaar fällt bis Jahresende aus

Für Klaas-Jan Huntelaar ist das Fußball-Jahr beendet. Der 33 Jahre alte Angreifer des FC Schalke 04 fehlt bereits seit einigen Wochen wegen eines Innenbandanrisses im Knie. Nun verzögere sich der Heilungsverlauf, weil der Riss «an einer ungünstigen Stelle» liege, teilte der Revierclub nach einer weiteren MRT-Untersuchung am Donnerstag mit.

Hanning: Bundestrainer-Entscheidung fällt zwischen Prokop und Baur

Christian Prokop und Markus Baur sind die einzigen verbliebenen Kandidaten auf den frei werdenden Posten des Handball-Bundestrainers. «Beide sind sehr gute Leute. Wir hatten eine Liste mit drei A-Kandidaten, zwei davon haben wir durchbekommen. Es sind verschiedene Typen mit verschiedenen Ideen, aber beide Konzepte sind mit den Vorstellungen des Verbandes kompatibel», sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

FC Bayern verlängert Vertrag mit Frauen-Meistercoach Wörle bis 2019

Thomas Wörle bleibt bis 2019 Trainer der Fußball-Frauen des FC Bayern München. Der Bundesligist verlängerte den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit seinem 34 Jahre alten Meistercoach vorzeitig um zwei Jahre. Wörle hatte die Bayern-Frauen zur Saison 2010/11 übernommen. Er konnte sie in der Spitze des deutschen Frauenfußballs etablieren. Neben den Meistertiteln 2015 und 2016 führte er die Bayern auch zum DFB-Pokalsieg 2012. In dieser Saison steht der Tabellenführer der Bundesliga erstmals auch im Viertelfinale der Champions League.

Sportchef Eberl entschuldigt sich bei Gladbacher Fans

Borussia Mönchengladbachs Sportchef Max Eberl hat sich für die Wortwahl bei seiner Kritik am Verhalten der Fans in der sportlichen Krise des Clubs entschuldigt. «Ich wollte niemanden beleidigen. Ich will mich an dieser Stelle für die Aussage 'dumme Menschen' entschuldigen. Ich bin kein fehlerfreier Mensch», sagte Eberl der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Nach dem Champions-League-Spiel gegen Manchester City (1:1) hatte der 43-Jährige Pfiffe der Fans bei den Auswechselungen kritisiert.

Putin kündigt modernes Anti-Doping-System für Russland an

Als Reaktion auf zahlreiche Sperren russischer Athleten hat Kremlchef Wladimir Putin ein modernes Anti-Doping-System angekündigt. «Das Programm wird im kommenden Jahr fertig sein», sagte er am Donnerstag im Kreml in einer Rede an die Nation. Vorwürfe von staatlich gelenktem Doping wies er erneut zurück.

DHB-Frauen mit 17 Spielerinnen zur EM - Sorgen um Torfrau Eckerle



Mit 17 Spielerinnen reist die deutsche Frauen- Nationalmannschaft zur Handball-Europameisterschaft in Schweden. Dies gab Bundestrainer Michael Biegler am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Leverkusen bekannt. Aus dem bisher 21-köpfigen Aufgebot wurden die beiden Außen Maria Kiedrowski und Maike Schirmer sowie die Rückraumspielerinnen Caroline Müller und Jennifer Rode gestrichen. Am Samstag muss Biegler seinen Kader noch einmal auf 16 Spielerinnen reduzieren.

Bayern-Trainer Ancelotti: Leipzig Titelkonkurrent bis Saisonende

Bayern-Trainer Carlo Ancelotti betrachtet RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga nicht nur als kurzfristigen Konkurrenten, sondern als ernsthaften Rivalen im Kampf um die Meisterschaft. «Ich bin sicher, sie werden ein großer Gegner bis zum Saisonende sein», sagte Ancelotti am Donnerstag. Das Auswärtsspiel am Freitag beim FSV Mainz sieht er für den FC Bayern «als große Möglichkeit», wieder an die Tabellenspitze zu rücken. «Das Wichtigste aber ist, am Ende der Saison an erster Position zu stehen und den Titel zu gewinnen.»

HSV-Vorstandschef Beiersdorfer: «Bei uns herrscht kein Chaos»

Der HSV-Vorstandsvorsitzende Dietmar Beiersdorfer hat die Personalpolitik des Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga verteidigt. «Bei uns herrscht kein Chaos, auch wenn das einige Personen behaupten - vor allem diejenigen, die keinerlei Einblick in unsere tägliche Arbeit haben», sagte der 53-Jährige am Donnerstag in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Er wisse, was er beim HSV bislang gemacht habe «und was ich auch weiterhin imstande bin zu leisten. Daher lasse ich meine Arbeit auch nicht auf vier Punkte im bisherigen Bundesliga-Verlauf reduzieren», betonte der Ex-Profi.

NBA-Profi Schröder verliert trotz Punkte-Rekords erneut mit Atlanta

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat trotz persönlicher Bestmarke mit den Atlanta Hawks bei den Phoenix Suns verloren. Der Braunschweiger erzielte am Mittwoch (Ortszeit) bei der 107:109 (50:48)-Niederlage mit 31 Punkten einen Rekord in seiner NBA-Zeit. Doch auch damit konnte der deutsche Spielmacher nach der vierten Pleite in Serie den Abwärtstrend der Hawks nicht aufhalten.