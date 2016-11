Von: Redaktion DER FARANG | 01.12.16

Frankfurt/Main (dpa) - Medien: Prokop wird nicht Handball-Bundestrainer

Wunschkandidat Christian Prokop wird nach Informationen mehrerer Medien nicht Bundestrainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Der Trainer des Bundesligisten SC DHfK Leipzig soll sich für einen Verbleib bei seinem Verein entschieden haben. DHB-Vizepräsident Bob Hanning wollte dies am Mittwochvormittag allerdings nicht bestätigen. «Es gibt nicht Neues zu vermelden», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Prokop selbst wollte sich erst nach dem Bundesliga-Auswärtsspiel am Mittwochabend bei der SG Flensburg-Handewitt zu seiner Zukunft äußern.

Basketball-Bundesliga entzieht Phoenix Hagen die Lizenz

Die Basketball-Bundesliga hat Phoenix Hagen mit sofortiger Wirkung die Lizenz in der höchsten deutschen Spielklasse entzogen. Der Verein steht damit als erster Absteiger fest, wie die Liga am Mittwoch mitteilte. Grund dafür sei die «fehlende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit» sowie der fehlende Nachweis, dass die verbleibenden Partien definitiv ausgetragen werden können. Die Hagener hatten am Dienstag angekündigt, noch zwei Partien absolvieren zu wollen und den Spielbetrieb nach dem 10. Dezember einzustellen. Alle bisherigen Partien des Teams werden aus der Wertung genommen, der Verein wird aus der Bundesliga-Tabelle gestrichen.

Vertrag bei den Rhein-Neckar Löwen: Fäth verlässt die Füchse 2018

Handball-Nationalspieler Steffen Fäth wird im Sommer 2018 den Bundesligisten Füchse Berlin verlassen und zum deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen wechseln. Wie beide Vereine zeitgleich am Mittwoch mitteilten, hat der linke Rückraumspieler bei den Löwen einen Dreijahres-Vertrag unterschrieben. «Wir akzeptieren den Schritt. Steffen war in seinem Handeln immer transparent und vorbildlich, und wir freuen uns jetzt auf schöne eineinhalb Jahre mit ihm», kommentierte Füchse-Manager Bob Hanning den kommenden Abschied des 26-Jährigen.

Rosberg über Hamilton-Debatte: «Unsinnig, dass so diskutiert wird»

Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg hat nochmals Verständnis für die umstrittene Renntaktik seines geschlagenen Mercedes-Rivalen Lewis Hamilton im Saisonfinale geäußert. «Ich finde es schade, dass das Thema so aufgebaut wird», sagte der 31-Jährige am Mittwoch bei einem Empfang in seiner Geburtsstadt Wiesbaden. «Ich kann die Teamseite verstehen, wir fahren immer unter bestimmten Rahmenbedingungen. Gleichzeitig kann ich Lewis verstehen, wir sind Kämpfer im Auto, es geht um den WM-Titel. Ich kann verstehen, dass er auch mal übers Limit geht.»

Hoeneß' Wunsch zu Lahms Zukunft: «Am liebsten» als Spieler bis 2018

Uli Hoeneß hat sich nach den Spekulationen um die Zukunft von Philipp Lahm für eine Fortsetzung von dessen Profikarriere bis zum Vertragsende ausgesprochen. «Mir wäre am liebsten, Philipp Lahm würde seinen Vertrag als Lizenzspieler bis zum 30. Juni 2018 erfüllen», sagte der Präsident des FC Bayern München der «Sport Bild» (Mittwoch). «Er ist noch immer ein überragender Spieler, den wir auf dem Spielfeld brauchen. Derzeit können wir ihn weder als Spieler noch als Persönlichkeit ersetzen. Er ist ja nicht umsonst unser Kapitän.»

Watzke äußert Verständnis für Tuchel-Kritik an BVB-Profis

Hans-Joachim Watzke hat Verständnis für die viel beachtete Kritik von Trainer Thomas Tuchel an den Profis von Borussia Dortmund geäußert. «Wem, wenn nicht Thomas Tuchel, soll es zustehen, die Leistung und die Herangehensweise der Spieler zu kritisieren», wird der BVB-Geschäftsführer am Mittwoch auf der Homepage des Fußball-Bundesligisten zitiert. Spekulationen, dass das bisherige Schweigen der Vereinspitze zu Tuchels Reaktion auf ein angespanntes Verhältnis zum Coach hindeute, wies Watzke zurück: «Es ist nicht unsere Aufgabe, die Kritik des Trainers in der Öffentlichkeit zu kommentieren. Thomas soll seine eigenen Akzente setzen.»

Rosberg lädt Bundespräsident Gauck ein - «Können wir uns treffen?»

Im Gegensatz zu seiner spontanen und angenommenen Einladung in Wiesbaden hatte Nico Rosberg bei Bundespräsident Joachim Gauck kein Glück. Der neue Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg war mit einer ungewöhnlichen Bitte auf deutschen Boden zurückgekehrt. Vor seinem Besuch in seiner Heimatstadt Wiesbaden hatte er sich am Mittwochmorgen unaufgeregt direkt mit einer Bitte an den Bundespräsidenten gewandt. «Lieber Herr Bundespräsident Gauck, können wir uns heute hier treffen in Wiesbaden? Vg Nico», schrieb der 31-Jährige auf Facebook zu seiner Videobotschaft.