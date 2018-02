Von: Redaktion DER FARANG | 03.02.18

KÖLN (dpa) - Dank eines Traumdebüts von Neuzugang Michy Batshuayi und Matchwinner André Schürrle hat Borussia Dortmund den ersten Sieg im neuen Jahr erkämpft. Bei der Rückkehr von Trainer Peter Stöger an seine alte Wirkungsstätte setzte sich der BVB am Freitagabend mit 3:2 (1:0) beim Tabellenschlusslicht 1. FC Köln durch. Schürrle machte in der 84. Minute den wichtigen Dreier perfekt. Der Belgier Batshuayi hatte die Gäste zweimal in Führung gebracht (35./62.), aber Simon Zoller (60.) und Jorge Meré (69.) konnten ausgleichen. Zum Auftakt des 21. Spieltags kletterte Dortmund mit nunmehr 34 Punkten zumindest über Nacht auf Platz zwei hinter Spitzenreiter Bayern München (50).

Siege für Zweitliga-Tabellenführer Düsseldorf und Verfolger Nürnberg

Berlin (dpa) - Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Nürnberg eilen dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga entgegen. Die Fortuna bezwang am Freitagabend Verfolger SV Sandhausen mit 1:0 (1:0) und festigte mit dem vierten Sieg im vierten Rückrundenspiel die Zweitliga- Tabellenführung. Vor 23.288 Zuschauern in der Esprit-Arena machte André Hoffmann bereits in der 2. Minute den Heimsieg perfekt. Düsseldorf bleibt mit nunmehr 43 Punkten Spitzenreiter vor Verfolger Nürnberg (40). Der «Club» besiegte Erzgebirge Aue vor allem dank Doppeltorschütze Kevin Möhwald mit 4:1 (1:0).

Brose Bamberg zeigt Reaktion: Euroleague-Sieg gegen Panathinaikos

Bamberg (dpa) - Brose Bamberg hat sich die Chance auf die K.o.- Runde in der Basketball-Euroleague erhalten und eine Reaktion auf das 69:106-Bundesliga-Debakel in Bonn gezeigt. Der deutsche Meister gewann am Freitagabend gegen den griechischen Top-Club Panathinaikos Athen mit 95:74 (42:32) und steht mit einer Bilanz von 8:13-Siegen nur noch drei Erfolge hinter Platz acht. Mit einem überragenden Rubit (26 Punkte) und dem im Schlussviertel starken Dorell Wright (15) zog der Bundesligist wieder davon und gewann am Ende verdient mit 95:74.

Vorzeitiges Saisonende für Basketball-Nationalspieler Thiemann

Ludwigsburg (dpa) - Für Basketball-Nationalspieler Johannes Thiemann ist die Saison wegen einer Verletzung vorzeitig beendet. Der Flügelspieler der MHP Riesen Ludwigsburg habe sich im Training einen Sehnenabriss im rechten Oberschenkel zugezogen und falle für mehrere Monate aus, teilte der Bundesligist am Freitag mit. Damit fehlt der 23-Jährige auch in den kommenden WM-Qualifikationsspielen der DBB-Auswahl Ende Februar gegen Serbien und in Georgien. Mit seinen starken Leistungen hatte Thiemann maßgeblich dazu beigetragen, dass die Ludwigsburger derzeit auf dem dritten Platz der Tabelle stehen.

Prokop räumt Fehler ein und hofft auf Verbleib als Bundestrainer

Leipzig (dpa) - Handball-Bundestrainer Christian Prokop hat nach der verkorksten Europameisterschaft erstmals eigene Fehler eingeräumt und zugleich seinen festen Willen bekundet, die DHB-Auswahl zur Heim-WM 2019 zu führen. Er habe auf der Präsidiumssitzung vor dem All-Star-Game in Leipzig noch einmal klargemacht, «aus welchen Gründen ich den Vertrag unterschrieben habe und welche Schritte nötig sind, um die Mannschaft in der Weltspitze zu etablieren», sagte Prokop am Freitagabend dem TV-Sender Sky Sport News HD. «Ich möchte diese Aufgabe weitermachen. Allerdings liegt es nach diesem EM-Auftritt nicht mehr in meiner Hand.»

Deutsche Handball-Männer verlieren Allstar-Game

Leipzig (dpa) - Die deutschen Handballer sind in ihrem ersten Spiel nach der enttäuschenden EM von den Fans gefeiert worden. Die Mannschaft des heftig in die Kritik geratenen Bundestrainers Christian Prokop zog am Freitagabend im Allstar-Game in Leipzig vor 7063 begeisterten Zuschauern gegen eine Bundesliga-Auswahl mit 39:43 (22:21) aber den Kürzeren. Statt harter Duelle gab es viele Trickwürfe und Showeinlagen - das Ergebnis war völlig nebensächlich.

Skispringer Freitag in Qualifikation Zweiter - Stoch in Führung

Willingen (dpa) - Der Gesamtweltcup-Führende Richard Freitag ist bei der Qualifikation in Willingen Zweiter geworden und darf damit auf den Gesamtsieg in der neuen Wettkampfserie «Willingen Five» hoffen. Am Freitagabend flog der 26-jährige Sachse auf 139,5 Meter und musste sich damit nur Quali-Sieger Kamil Stoch aus Polen (142,5 Meter) geschlagen geben. Der Norweger Daniel Andre Tande wurde Dritter. Bei dem neuen Modus gewinnt der Springer, der aus einem Quali-Sprung und vier Wettkampf-Versuchen die meisten Punkte erzielt, 25.000 Euro.

DFL will am Montag im Fall Kind entscheiden

Hannover (dpa) - Das Ringen um die Mehrheit bei Hannover 96 steht vor einer Entscheidung - die Deutsche Fußball Liga will am Montag über den Ausnahmeantrag von Martin Kind entscheiden. Nach übereinstimmenden Medienberichten vom Freitag könnte der Antrag des Club-Präsidenten allerdings abgelehnt werden. Von den Berichten zeigten sich Kind und der Club überrascht und übten Kritik. «Wir bei 96 sind entspannt. Nach unserem Wissensstand ist keine Entscheidung gefallen», sagte der langjährige Boss des Bundesliga-Clubs dem Online-Portal sportbuzzer.de.

FC Bayern ohne kranken Vidal gegen Mainz - Alaba-Einsatz offen

München (dpa) - Der FC Bayern München muss im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 auf Arturo Vidal verzichten. Der Mittelfeldakteur falle wegen eines Magen-Darm-Infekts aus, sagte Trainer Jupp Heynckes am Freitag in München. Ob Außenverteidiger David Alaba am Samstag auflaufen kann, ließ der Bayern-Coach offen. «Man muss sehen, wie er sich fühlt», sagte Heynckes. Nach einer leichten Kapselverletzung stehe Stürmer Sandro Wagner zur Verfügung. Weiter fehlen werden die langzeitverletzten Manuel Neuer und Thiago. Der spanische Mittelfeldakteur schnupperte in dieser Woche wieder ins Teamtraining rein

Batshuayi statt Akanji: BVB meldet für Europa League nach

Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich bei der Meldung des Kaders für die K.o.-Phase der Europa League für Michy Batshuayi und damit gegen Manuel Akanji entschieden. Wie aus der am Freitag von der UEFA veröffentlichen Kaderliste hervorgeht, ist der am Mittwoch verpflichtete Torjäger dabei. Dagegen muss sich der immerhin 20 Millionen Euro teure Abwehrspieler Akanji im Sechzehntelfinale am 15. und 22. Februar gegen Atalanta Bergamo mit der Zuschauerrolle begnügen.

FC Augsburg muss sechs Wochen auf Torjäger Finnbogason verzichten

Augsburg (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss sechs Wochen auf Torjäger Alfred Finnbogason verzichten. Der isländische Nationalstürmer habe eine Muskelverletzung in der Wade und falle deshalb so lange aus, sagte Trainer Manuel Baum am Freitag in Augsburg. Finnbogason ist mit elf Treffern der drittbeste Torjäger der Liga. Außer dem 29-Jährigen fehlen im Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt auch Jeffrey Gouweleeuw wegen eines Innenbandrisses im linken Knie und der gelbgesperrte Rani Khedira. «Es ist schmerzlich, Jeff und Alfred länger nicht auf dem Platz zu haben», sagte Baum zum Fehlen der zwei Leistungsträger.

Kühne sieht HSV für Abstiegskampf nicht gerüstet

Hamburg (dpa) - Investor Klaus-Michael Kühne sieht den Fußball-Bundesligisten Hamburger SV im Abstiegskampf alles andere als gut aufgestellt. «Der HSV befindet sich in einer prekären Lage, was durch die jüngsten Vorgänge noch verstärkt wurde», sagte der Milliardär im Interview der «Hamburger Morgenpost». Er vermisst Transfers in der Winterpause, auf die der Tabellen-17. ganz verzichtet hat. «Selbstverständlich habe ich mir solche Verstärkungen gewünscht und mehrfach an Aufsichtsrat und Vorstand appelliert zu handeln», behauptete der 80-Jährige.

WADA-Vize bezeichnet Situation nach CAS-Spruch als «sehr chaotisch»

Kopenhagen (dpa) - Die Vizepräsidentin der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA beklagt, dass «die Situation, in der wir uns befinden, sehr chaotisch ist». Linda Hofstad Helleland sagte laut Nachrichtenagentur AP: «Saubere Athleten und Sportfans aus aller Welt haben das Vertrauen ins System verloren.» Die Norwegerin ergänzte: «Diese Situation kann nicht länger akzeptiert werden.» Am Donnerstag hatte der Internationale Sportgerichtshof CAS die Dopingsperren gegen 28 vom Internationalen Olympischen Komitee lebenslang für die Olympischen Spiele gesperrte Russen aufgehoben.

Nordkorea zu den Winter-Paralympics in Südkorea eingeladen

Pyeongchang (dpa) - Nach der Einigung auf die Teilnahme bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang steht für Nordkorea auch die Tür für die darauf folgenden Paralympischen Winterspiele offiziell offen. Das Nationale Komitee Nordkoreas sei für die Spiele im März eingeladen worden, teilte das Internationale Paralympische Komitee (IPC) am Freitag mit. Dem Land wurden demnach Startplätze für zwei nordische Skisportler angeboten. Es wäre das erste Mal, dass Nordkorea bei Paralympics mitmachen würde.

Julia Görges steht im Halbfinale von St. Petersburg

St. Petersburg (dpa) - Die Tennis-Weltranglisten-Zwölfte Julia Görges hat das Halbfinale des WTA-Turniers in St. Petersburg erreicht. Die Bad Oldesloerin setzte sich am Freitag im Viertelfinale gegen die 18 Jahre alte Russin Elena Rybakina mit 6:3, 6:3 durch. Für Görges ist es bereits die zweite Halbfinalteilnahme bei einem WTA-Turnier in diesem Jahr, nachdem sie das Turnier in Auckland Anfang Januar bereits gewonnen hatte.

Sabine Lisicki erreicht Halbfinale in Taipeh

Taipeh (dpa) - Tennisspielerin Sabine Lisicki hat beim WTA-Turnier in Taipeh das Halbfinale erreicht. Die ehemalige Wimbledon-Finalistin und frühere Weltranglisten-Zwölfte setzte sich nach 2:45 Stunden mit 4:6, 6:4, 6:4 gegen die Rumänin Monica Niculescu durch. Im Halbfinale trifft die Berlinerin auf die Ukrainerin Kateryna Kozlova. Für Lisicki ist es die erste Halbfinalteilnahme auf der WTA-Tour seit Juni 2015.

Fecht-Olympiasiegerin Heidemann beendet offiziell ihre Karriere

Köln (dpa) - Fast zwei Jahre nach ihrem letzten Wettkampf hat Fecht-Olympiasieger Britta Heidemann auch offiziell einen Schlussstrich unter ihre erfolgreiche aktiven Karriere gezogen. «Es fällt mir nicht leicht, mich vom Leistungssport und aus der Wettkampf-Welt zu verabschieden, aber ich bin hoch motiviert, mich vermehrt für Themen zu engagieren, die in der Vergangenheit zu kurz gekommen sind», schrieb die 35-Jährige, die 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking Gold mit dem Degen gewann, am Freitag auf ihre Homepage.