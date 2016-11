Von: Redaktion DER FARANG | 29.11.16

München (dpa) - Bayern-Präsident Hoeneß will bis Juli 2017 neuen Sportdirektor

Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß will schon zur kommenden Saison der Fußball-Bundesliga einen neuen Sportdirektor haben. Das sagte der am Freitag ins höchste Amt bei den Bayern zurückgekehrte Erfolgsmanager bei einem Fanclub-Treffen am Sonntag. Angesprochen auf einen Kandidaten Philipp Lahm wollte der 64-Jährige nicht ins Detail gehen, betonte aber: «Ich habe gesagt: Zur neuen Saison ist ein neuer Sportdirektor da. Und basta! Bis wir ihn haben, sage ich dazu nichts, okay?»

Kein Olympia bei ARD und ZDF: Eurosport sendet exklusiv

Die TV-Sender ARD und ZDF werden nicht von den Olympischen Spielen 2018 bis 2024 berichten können. Das US-Unternehmen Discovery und die öffentlich-rechtlichen Sender konnten sich nicht auf den Verkauf von Sub-Lizenzen einigen. Das Discovery-Tochterunternehmen Eurosport wird nach eigenen Angaben vom Montag in Deutschland exklusiv live Wettkämpfe übertragen. Die langwierigen Verhandlungen sind damit gescheitert. ARD und ZDF sollen für die Sub-Lizenzen der Winterspiele 2018 in Pyeongchang und der Sommerspiele 2020 in Tokio maximal 100 Millionen Euro geboten haben. Das US-Unternehmen Discovery soll geschätzte 150 Millionen Euro verlangen. Offizielle Bestätigungen dieser Zahlen gibt es nicht.

VfB Stuttgart hält Anschluss an Tabellenspitze - 3:1 gegen Nürnberg

Der VfB Stuttgart hält in der 2. Fußball-Bundesliga weiter Anschluss an Tabellenführer Braunschweig. Der Bundesliga-Absteiger gewann am Montag gegen den 1. FC Nürnberg 3:1 (2:0). Die Mannschaft von Hannes Wolf liegt damit nur einen Punkt hinter Eintracht Braunschweig. Matchwinner für den VfB war Simon Terodde. Bereits in der dritten Minute erzielte der 28-Jährige das 1:0. In der 33. Minute sorgte er für das 2:0. Es waren bereits seine Tor sieben und acht in den vergangenen fünf Spielen. Den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte Kevin Möhwald (79.). Den Schlusspunkt setzte Takuma Asano (93.). Nürnberg hatte zudem zweimal Pech. In der 28. Minute scheiterte Tobias Kempe aus rund 30 Metern am Pfosten. Auch Cedric Teuchert traf Aluminium (73.). Allerdings verwehrte Schiedsrichter Jochen Drees Stuttgart auch einen regulären Treffer (71.).

Auch zwölfte Partie endet remis - Entscheidung bei Schach-WM vertagt

Auch das zwölfte Spiel um die Schachweltmeisterschaft in den USA ist am Montagabend mit einem Remis zu Ende gegangen. Im Gesamtklassement steht es jetzt 6:6, so dass das Duell um die Schachkrone in die Verlängerung gehen muss. Der Stichkampf mit verkürzter Bedenkzeit ist für Mittwoch angesetzt. Schon nach 30 Zügen einigten sich am Montag Weltmeister Magnus Carlsen und sein Herausforderer Sergej Karjakin auf die Punkteteilung. Die ganze Partie dauerte weniger als eine Dreiviertelstunde und war die kürzeste im ganzen Match.

Hertha BSC verlängert mit Torjäger Ibisevic bis 2019

Torjäger Vedad Ibisevic wird zwei weitere Jahre für Hertha BSC spielen. Der Berliner Fußball-Bundesligist verlängerte den Vertag mit dem bosnischen Nationalspieler bis 2019. Das gab Hertha-Manager Michael Preetz am Montagabend bei der Mitgliederversammlung des Berliner Vereins bekannt. Ibisevic war 2015 vom VfB Stuttgart nach Berlin gekommen und hatte am Sonntag beim 2:1-Sieg von Hertha gegen Mainz seine Bundesliga-Treffer Nummer 99 und 100 erzielt. Mit der Weiterverpflichtung des 32 Jahre alten Torjägers setzte Preetz ein klares Zeichen: «Wir wollen uns oben einnisten», erklärte der Manager vor 1164 Hertha-Mitgliedern.

Schock für Kim Janas: Karriereende mit 16 nach drittem Kreuzbandriss

Die Turn-Karriere von Kim Janas ist mit 16 Jahren nach dem dritten Kreuzbandriss zu Ende. Der Deutsche Turner-Bund veröffentlichte nach einer eingehenden Untersuchung am Montag die bittere Diagnose für das einstige große deutsche Turn-Talent: Eine Teilruptur des vorderen Kreuzbandes macht die Fortsetzung der Laufbahn unmöglich. «Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Aber meine Knie halten der Belastung einfach nicht mehr stand. Es wird nicht leicht für mich, das Turnen zurückzulassen, aber für mich und meinen Körper ist es einfach besser so», erklärte Janas in einer Mitteilung des Verbandes.

Wolff lässt nach Hamilton-Weigerung Konsequenzen offen

Nach dem Widerstand von Lewis Hamilton gegen Anweisungen vom Mercedes-Kommandostand im Formel-1-Finale von Abu Dhabi hat Motorsportchef Toto Wolff Konsequenzen offengelassen. «Anarchie funktioniert in keinem Team und in keinem Unternehmen», erklärte Wolff. «Es geht darum, eine Lösung zu finden, wie man so etwas in der Zukunft verhindert». Hamilton versuchte gegen Rennende, den späteren Weltmeister Nico Rosberg durch Verschleppen des Tempos in Schwierigkeiten mit Verfolgern zu bringen. Der Brite widersetzte sich dann der Anweisung von der Box, wieder höheres Tempo zu gehen. Wolff sagte: «Ich muss mir jetzt erstmal eine Meinung bilden.»

Dallas Mavericks beenden ohne NBA-Star Nowitzki ihre Negativserie

Ohne Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks ihre Negativserie in der NBA beendet. Nach zuletzt acht Niederlagen in Serie gewannen die Texaner am Sonntag (Ortszeit) gegen New Orleans Pelicans mit 91:81 (44:42) und holten sich den dritten Saisonsieg. Harrison Barnes war mit 23 Punkten Top-Scorer bei den Mavs, auch Wesley Matthews überzeugte mit 21 Zählern. Nowitzki wurde wegen leichten Achillessehnenbeschwerden geschont.