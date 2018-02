Von: Redaktion DER FARANG | 01.02.18

LONDON (dpa) - Borussia Dortmund hat Michy Batshuayi vom englischen Fußballmeister FC Chelsea verpflichtet. Wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wird der 24 Jahre alte Belgier bis zum Saisonende ausgeliehen. Der Angreifer soll die Lücke schließen, die Pierre-Emerick Aubameyang mit seinem Wechsel zum FC Arsenal hinterlassen hat. «Michy ist ein junger, sehr interessanter Stürmer, der durch eine hohe Torquote besticht und sowohl beim FC Chelsea als auch bei Olympique Marseille, in der belgischen Liga und der Nationalmannschaft seine außergewöhnliche Qualität schon unter Beweis gestellt hat», sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.



Strasser fehlt über Wochen: Frontzeck und Altintop sollen FCK retten



Kaiserslautern (dpa) - Trainer Michael Frontzeck und Stürmer Halil Altintop sollen den 1. FC Kaiserslautern vor dem Abstieg in die 3. Liga retten. Die Rückkehr des langjährigen türkischen Nationalspielers machte der Tabellenletzte der 2. Fußball-Bundesliga bereits am Mittwochabend perfekt. Frontzeck soll nach Berichten des «Kickers» und der «Rheinpfalz» am Donnerstag zusammen mit dem neuen Sportvorstand Martin Bader vorgestellt werden. Der FCK benötigt einen neuen Trainer, weil bei dem bisherigen Chefcoach Jeff Strasser Herz-Rhythmusstörungen infolge einer verschleppten Grippe festgestellt wurden. Nach Angaben des Vereins muss er deshalb vier bis sechs Wochen pausieren.

RB Leipzig leiht Lookman vom FC Everton aus



Leipzig (dpa) - Vizemeister RB Leipzig hat Ademola Lookman vom englischen Erstligisten FC Everton verpflichtet. Der 20 Jahre alte Angreifer wechselt auf Leibasis zu den Sachsen. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwochabend mit. Der U21-Nationalspieler Englands kam in der Premier League zu sieben Einsätzen. Zudem lief er je dreimal in der Europa League und Europa League Qualifikation auf.

Langkamp wechselt von Hertha BSC zu Werder Bremen



Bremen (dpa) - Sebastian Langkamp wechselt innerhalb der Bundesliga von Hertha BSC zu Werder Bremen. Das teilten beide Fußball-Clubs am Mittwochabend kurz vor dem Ende der Transferfrist mit. Der Abwehrspieler war viereinhalb Jahre in Berlin aktiv und absolvierte 106 Spiele in der Bundesliga für die Hertha. In Bremen soll er Lamine Sané ersetzen, der aus disziplinarischen Gründen nicht mehr zum Kader der Norddeutschen gehört. Werder zahlt nach übereinstimmenden Medienberichten rund 2,5 Millionen Euro für den Innenverteidiger. Über die Vertragslaufzeit machten die Bremer wie üblich keine Angaben.

Augsburg-Coach Baum rechnet mit acht Wochen Ausfall bei Gouweleeuw



Augsburg (dpa) - Nach der Verletzung von Jeffrey Gouweleeuw vom FC Augsburg rechnet Trainer Manuel Baum mit einem Fehlen seines Abwehrspielers bis Ende März. «Die Prognose für seine Ausfallzeit ist ungefähr acht Wochen, realistisch wird das Spiel gegen Leverkusen sein», sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten am Mittwoch. Die Auswärtspartie gegen die Werkself ist für den 31. März terminiert. Der Teilriss des Innenbandes in Gouweleeuws linkem Knie trifft die Schwaben hart. Der 26-Jährige wird nicht operiert, sondern konservativ behandelt.

Man City schlägt West Brom mit 3:0 und baut Tabellenvorsprung aus



London (dpa) - Spitzenreiter Manchester City hat seinen Vorsprung in der englischen Premier League auf 15 Punkte ausgebaut. Das Team des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola siegte am Mittwochabend mit 3:0 gegen das abstiegsgefährdete West Bromwich Albion und profitierte zugleich von der 0:2-Niederlage des Tabellenzweiten Manchester United bei Tottenham Hotspur.

Meister Chelsea verpflichtet Franzosen Olivier Giroud vom FC Arsenal



London (dpa) - Der englische Fußballmeister FC Chelsea hat den französischen Stürmer Olivier Giroud vom Londoner Lokalrivalen FC Arsenal verpflichtet. Das gaben die Blues am Mittwoch bekannt. Der 31 Jahre alte Stürmer unterschrieb an der Stamford Bridge einen Vertrag über anderthalb Jahre. «Es ist ein riesiger Club und ich bin stolz, bei Chelsea zu unterschreiben», sagte Giroud, der bei Arsenal zuletzt nur Reservist war. «Ich freue mich darauf, zu spielen.» Auch Borussia Dortmund war an Giroud interessiert.

Kompletter Vorstand des US-Turnverbandes zurückgetreten



Washington (dpa) - In Folge des Missbrauchsskandals um den Ex-Teamarzt der amerikanischen Turnerinnen ist der gesamte Vorstand des US-Turnverbandes am Mittwoch wie angekündigt zurückgetreten. Das teilte der Verband USA Gymnastics auf seiner Homepage mit und erfüllte damit eine Forderung des Nationalen Olympischen Komitees der USA (USOC). Bereits in der vorigen Woche zogen sich mehrere Mitglieder zurück, nachdem es Kritik am Umgang des Verbandes mit dem Skandal gegeben hatte. Er war durch die Aussagen auch von prominenten Turnerinnen wie den Olympiasiegerinnen Gabriele Douglas, Alexandra Raisman und McKayla Maroney schwer unter Druck geraten.

Mesut Özil verlängert Vertrag beim FC Arsenal bis 2021



London (dpa) - Fußball-Weltmeister Mesut Özil hat seinen Vertrag beim FC Arsenal bis zum Sommer 2021 verlängert. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus dem Umfeld des 29-Jährigen erfuhr, ist der neue Kontrakt bei den Londonern mit einem Nettogehalt von zwölf Millionen Euro pro Jahr dotiert. Özil ist damit Spitzenverdiener unter den deutschen England-Profis.

Deutsche Fußball Liga plant keine Ausweitung von Montagsspielen



Berlin (dpa) - In der Fußball-Bundesliga soll es auch in den kommenden Jahren nicht mehr als fünf Montagsspiele geben. «Bei der DFL gibt es derzeit keine Pläne, die Anzahl der Montagsspiele auszuweiten», teilte die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch mit. Zuvor hatte die «Funke Mediengruppe» darüber berichtet. Die Einführung des zusätzlichen Spieltags zur laufenden Saison sei «nicht aus kommerziellen Gründen» geschehen. Man habe mit den Ausweichterminen ausschließlich die Europa-League-Starter entlasten wollen.

Hängepartie mit HSV beendet: Würzburg löst Hollerbach-Vertrag auf



Würzburg/Hamburg (dpa) - Die Würzburger Kickers haben nach tagelangen Verhandlungen mit dem Hamburger SV den Vertrag von Ex-Trainer Bernd Hollerbach aufgelöst und damit die letzten formalen Hürden für dessen Engagement beim Fußball-Bundesligisten beseitigt. Der Drittligist teilte am Mittwoch mit, dass er ein «Entschädigungsangebot» des HSV annehmen werde. Wie viel Geld die Hanseaten an die Unterfranken zahlen, wurde nicht bekanntgegeben. Die Kickers unterstrichen aber erneut ihr Befremden über das Vorgehen der Hamburger.

Fußball-Trainer Rolf Schafstall gestorben



Bochum (dpa) - Der deutsche Fußball und insbesondere der VfL Bochum trauern um Trainer Rolf Schafstall. Nach VfL-Angaben vom Mittwoch starb der am 22. Februar 1937 in Duisburg geborene Fußball-Lehrer am Dienstag im Alter von 80 Jahren. Schafstall trainierte neben den Bochumern unter anderem den MSV Duisburg, den FC Schalke 04, Fortuna Düsseldorf und Hannover 96.

Sportgerichtshof: Entscheidung zu russischen Sportlern am 1. Februar



Lausanne (dpa) - Der Internationale Sportgerichtshof CAS wird seine Entscheidung zu 39 vom IOC lebenslang gesperrten russischen Wintersportlern am 1. Februar bekannt geben. Das teilte das höchste Sport-Schiedsgericht am Mittwoch mit. Eine Erläuterung des Urteils werde um 09.00 Uhr durch den Generalsekretär des CAS in der Olympia-Stadt Pyeongchang gegeben.

Südkoreanische Skisportler fliegen zum Training nach Nordkorea



Seoul (dpa) - Knapp eine Woche vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang sind 31 Skisportler aus Südkorea zu einem Training nach Nordkorea geflogen. Das gemeinsame Training im Masikryong-Skigebiet an der Ostküste soll den Austausch zwischen beiden Ländern fördern. Die Delegation mit insgesamt 45 Mitgliedern sei am Mittwoch in die östliche Stadt Wonsan geflogen, teilte das Vereinigungsministerium am Mittwoch in Seoul mit. Von dort sollte es weiter in das Skigebiet gehen.

Putin: Russen bei Olympia sollen Doping-Skandal ignorieren



Moskau (dpa) - Kremlchef Wladimir Putin hat den russischen Sportlern bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea Glück gewünscht und ihnen geraten, den Doping-Skandal zu ignorieren. «Sie müssen sich auf das Ergebnis und den Sieg konzentrieren», sagte Putin am Mittwoch. «Alles, was rund um den Sport und rund um unsere Sportler passiert, soll Sie nicht ablenken», sagte der Präsident in seiner Residenz am Stadtrand von Moskau. Putin traf dort jene russischen Athleten, die für die Spiele in Pyeongchang zugelassen sind.

Handball-Bundesliga will schnelle Entscheidung über Prokops Zukunft



Frankfurt/Main (dpa) - Die Handball-Bundesliga drängt auf eine zügige Klärung der Zukunft von Bundestrainer Christian Prokop. «Wir sehen es als notwendig an, dass schnell darüber entschieden wird», sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann am Mittwoch nach einer Telefonkonferenz des HBL-Präsidiums der Deutschen Presse-Agentur. «Wir setzen dem DHB keine Frist. Und natürlich muss eine Analyse stattfinden. Aber die wollen wir mit mehr PS auf die Straße bringen.»

Formel 1 verzichtet auf leicht bekleidete Nummern-Girls



Berlin (dpa) - Die Formel 1 wird in der kommenden Saison auf Nummern-Girls in der Startaufstellung verzichten. Die Führung der Rennserie begründete dies mit dem gesellschaftlichen Wandel, denen der Aufmarsch leicht bekleideter Mädchen als Grid Girls neben den Rennwagen widerspreche. «Wir glauben nicht, dass dieser Brauch passend oder bedeutend für die Formel 1 und ihre bisherigen und künftigen Fans in aller Welt ist», sagte Formel-1-Marketingchef Sean Bratches laut Mitteilung vom Mittwoch.

Basketball-Star Harden mit Rekordleistung bei Houstons Sieg



Houston (dpa) - Basketball-Superstar James Harden hat in der nordamerikanischen NBA eine neue Bestmarke aufgestellt. Beim 114:107-Heimerfolg seiner Houston Rockets gegen die Orlando Magic am Dienstag erzielte der 28 Jahre alte US-Amerikaner 60 Punkte, verteilte elf Assists und holte zehn Rebounds. Es war das erste Triple-Double in der Geschichte der NBA, bei dem ein Spieler 60 Punkte erzielten konnte.