Von: Redaktion DER FARANG | 31.01.18

MOSKAU (dpa) - Kremlchef Wladimir Putin hat den Ausschluss russischer Spitzensportler von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang als Angriff auf sein Land kritisiert. Der Sport sei etwas, auf das die Menschen stolz sein könnten und das die Nation eine, sagte Putin am Dienstag in Moskau. «Offensichtlich gefällt das manchen nicht. Das ist nur eine der Angriffslinien (auf Russland)», sagte er Agenturen zufolge bei einer Diskussionsrunde mit seinen Anhängern. Das IOC hat Russland wegen Doping-Vorwürfen von den Winterspielen in Südkorea (9. bis 25. Februar) ausgeschlossen.

Lehner fordert vom IOC: Doping-Kontrollen bei Olympia absagen

Berlin (dpa) - Sportrechtler Michael Lehner hat nach der Aufdeckung des Skandals um manipulierbare Urin-Flaschen durch die ARD die Aussetzung aller Wettkampf-Kontrollen bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang gefordert. «Um ein Rechts-Chaos zu vermeiden, müsste das IOC jetzt zugeben: Wir haben einen Fehler gemacht. Ein System, das Fehler macht, muss die Größe haben, so etwas auch zu verkraften.» Für Lehner ist das bisherige System der Anti-Doping-Kontrollen am Ende.



Aubameyang am Flughafen in Dortmund gesehen



Dortmund (dpa) - Der Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zum FC Arsenal rückt offenbar immer näher. Der TV-Sender Sky zeigte am Dienstag Bilder, wie der BVB-Angreifer das Flughafen-Gebäude in Dortmund betrat. Der 28 Jahre alte Gabuner hatte auch seine Familie dabei. Ob der spektakuläre Wechsel noch am Dienstag offiziell bestätigt wird, war zunächst offen. Der Torjäger könnte sich auf den Weg nach London machen, um beim FC Arsenal den Medizincheck zu absolvieren und den angeblich bereits ausgehandelten Vertrag bis 2021 beim Premier-League-Club zu unterschreiben.

«Bild»: BVB-Profi Bartra wechselt auf Leihbasis zu Betis Sevilla

Dortmund (dpa) - Fußball-Profi Marc Bartra vom Bundesligisten Borussia Dortmund steht kurz vor der Rückkehr in seine spanische Heimat. Laut eines Berichts von «bild.de» soll der 27 Jahre alte Innenverteidiger auf Leihbasis bis Saisonende zum spanischen Erstligisten Betis Sevilla wechseln. Zudem sei einen Kaufoption vereinbart worden. Offiziell bestätigt ist der Wechsel noch nicht.

BVB-Fußballprofi Jarmolenko fällt mehrere Wochen aus

Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss mehrere Wochen auf Angreifer Andrej Jarmolenko verzichten. Wie der Revierclub am Dienstag mitteilte, hat sich der 28 Jahre alte ukrainische Nationalspieler eine Sehnenverletzung im Fuß zugezogen. Der Stürmer war am vergangenen Samstag beim 2:2 im Heimspiel gegen den SC Freiburg in der 67. Minute für Christian Pulisic eingewechselt worden und hatte die Partie auch zu Ende gespielt.

Nationalspieler Leroy Sané fehlt Manchester City bis zu sieben Wochen

Manchester (dpa) - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Leroy Sané wird seinem Club Manchester City wegen einer Sprunggelenkverletzung voraussichtlich sechs bis sieben Wochen fehlen. Das erklärte sein Trainer Pep Guardiola am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen West Bromwich Albion am Mittwoch. Der 22 Jahre alte Sané hatte sich am Sonntag im Pokalspiel bei Cardiff City bei einem Foul verletzt und musste ausgewechselt werden. Die Partie im FA Cup gewann Man City mit 2:0.

Hoeneß sieht Chance auf Heynckes-Verbleib bei «zehn Prozent»

Düsseldorf (dpa) - Uli Hoeneß hat die Chance auf einen Verbleib von Jupp Heynckes als Trainer des FC Bayern auf «im Moment bei zehn Prozent» beziffert. «Aber ich gebe nicht auf», sagte der Präsident der Münchner am Dienstag beim Branchenkongress SpoBis in Düsseldorf. Trotz des mehrfach betonten Unwillens von Heynckes, über das Saisonende hinaus als Chefcoach beim deutschen Fußball-Rekordmeister zu bleiben, setzt Hoeneß sein Werben um den 72-Jährigen fort.

Lahm über Beckenbauer: «Jeder ist für sein Handeln verantwortlich»

Düsseldorf (dpa) - Ehrenspielführer Philipp Lahm hat in der Affäre um die Vergabe der WM 2006 kritische Worte an Franz Beckenbauer und den Deutschen Fußball-Bund gerichtet und wenig Mitleid mit dem in die Kritik geraten Fußball-Kaiser gezeigt. «Das war ein persönliches Desaster für Franz Beckenbauer wie für den DFB», sagte Lahm am Dienstag auf dem Spobis in Düsseldorf: «Ich habe großen Respekt für die Lebensleistung von Franz Beckenbauer. Er hat auch die WM nach Deutschland gebracht, was für das Land hervorragend war. Aber man muss Grenzen einhalten. Und jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.»

NBA: Nowitzki und Dallas verlieren erneut - Schröder gewinnt

Dallas (dpa) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA die vierte Niederlage in Serie kassiert. Die Texaner mussten sich am Montag (Ortszeit) den Miami Heat mit 88:95 (46:51) geschlagen geben. Der 39-jährige Nowitzki erzielte bei der Heimniederlage zehn Punkte. Dennis Schröder feierte mit den Atlanta Hawks nach zuletzt drei Niederlagen einen Heimsieg. Das Team aus Georgia besiegte die Minnesota Timberwolves 105:100 (55:58). Der 24-jährige Braunschweiger erzielte 18 Punkte.

Julia Görges gewinnt in St. Petersburg - Petkovic scheidet aus

St. Petersburg (dpa) - Tennisspielerin Julia Görges hat ihr erstes Match nach ihrem frühen Aus bei den Australian Open gewonnen. Die 29-Jährige aus Bad Oldesloe besiegte am Dienstag in St. Petersburg die Griechin Maria Sakkari 6:2, 7:6 (7:5) in der erste Runde und erreichte dadurch das Achtelfinale des Turniers. Die Weltranglisten-98. Andrea Petkovic schied hingegen aus. Die 30-Jährige unterlag der Rumänin Irina-Camelia Begu in ihrem Erstrundenmatch 6:7 (7:5), 1:6.

«Komplett unwahr»: Froome dementiert angebliches Schuldeingeständnis

Berlin (dpa) - Radprofi Christopher Froome hat einem Medienbericht zu einem angeblichen freiwilligen Schuldeingeständnis in der Salbutamol-Affäre widersprochen. «Ich habe den Bericht in der Corriere della Serra heute Morgen gesehen - er ist komplett unwahr», schrieb der 32 Jahre alte Brite am Dienstag auf Twitter. Nach einem Bericht der italienischen Tageszeitung wolle Sky-Kapitän Froome eine Einigung mit dem Radsport-Weltverband UCI erzielen, um so eine längere Dopingsperre zu umgehen.

Firma Berlinger prüft veränderte Verschlüsse an Probenflaschen

Zürich (dpa) - Nach jüngsten Berichten über Probleme mit Urin-Probenflaschen für Dopingkontrollen will die Herstellerfirma Berlinger mögliche Sicherheitslücken schnellstmöglich schließen. Zunächst sollen «zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der Proben» getroffen werden, teilte die Schweizer Firma am Dienstag mit. «So wird nebst anderen Optionen geprüft, an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang Doping-Behälter mit einer adaptierten Verschluss-Mechanik einzusetzen», kündigte Berlinger an. Tests seien im Gange, die Ergebnisse würden transparent gemacht.

BVB verpflichtet spanisches Fußball-Talent Sergio Gomez

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund hat den spanischen Nachwuchsspieler Sergio Gomez vom FC Barcelona verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstagabend mitteilte, erhält der 17 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler einen «langfristigen Vertrag». Nähere Angaben zur Vertragsdauer macht der BVB nicht. Der Revierclub profitiert nach eigenen Angaben von einer festgeschrieben Ablösesumme, die dem Vernehmen nach rund drei Millionen Euro beträgt. Gomez wird sofort mit den Profis trainieren, bis zum Sommer aber zunächst Spielpraxis im U19-Bundesligateam sammeln.

FIFA verkündet Umsatzrekord auf Transfermarkt: 6,37 Milliarden Dollar

Zürich (dpa) - Auf dem internationalen Transfermarkt ist von den Fußballclubs im 2017 die Rekordsumme von 6,37 Milliarden US-Dollar (5,14 Milliarden Euro) umgesetzt worden. Das gab der Weltverband FIFA am Dienstag in seinem Global Transfer Market Report bekannt. Im Vergleich zum Jahr 2016 sei dies eine Steigerung um 32,7 Prozent gewesen. Englische Clubs haben im Vorjahr insgesamt gut 1,6 Milliarden Dollar (1,29 Milliarden Euro) für Spielerkäufe ausgegeben. Französische Vereine liegen in diesem Ranking mit 860 Millionen Dollar (694 Millionen Euro) auf Platz zwei, vor Spanien (589 Millionen Euro) und Deutschland (583 Millionen Euro).

FC Arsenal verliert 1:3 beim Tabellenschlusslicht Swansea City

Swansea (dpa) - Der FC Arsenal hat sich kurz vor der Verpflichtung des Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang kräftig blamiert. Die Gunners unterlagen am Dienstagabend mit 1:3 (1:1) beim bisherigen Tabellenletzten Swansea City. Nacho Monréal (33. Minute) hatte das Team um den deutschen Fußball-Weltmeister Mesut Özil zunächst in Führung geschossen, aber Sam Clucas (34./86.) und Jordan Ayew (61.) drehten die Partie zugunsten der Swans, die damit zunächst sogar die Abstiegsränge verließen. Arsenal verliert als Fünfter der Premier- League-Tabelle langsam den Anschluss an die internationalen Plätze.

«Sport Bild»: Entscheidung über Kind-Antrag zu 50+1 am 5. Februar

Hannover (dpa) - Über den Antrag von Clubchef Martin Kind auf Erteilung einer Ausnahmeregelung zur 50+1-Regel bei Hannover 96 soll am 5. Februar entschieden werden. Das berichtet die «Sport Bild» (Mittwoch). Demnach stehe das Thema auf der Präsidiumssitzung der Deutschen Fußball Liga (DFL) an diesem Tag auf der Tagesordnung. Die DFL äußert sich zu dem Verfahren nicht. Eigentlich sollte eine Entscheidung schon im vorigen Jahr fallen. Die 50+1-Regel besagt, dass Gesellschafter nur in Ausnahmefällen die Mehrheit an einem Proficlub übernehmen dürfen.

1860-Finanzier Ismaik tritt von Ämtern zurück - Brisante Nachfolge

München (dpa) - Geldgeber Hasan Ismaik tritt beim TSV 1860 München von seinen Ämtern im Aufsichtsrat sowie im Beirat zurück. Das gab der Fußball-Regionalligist am Dienstagabend bekannt. Das Ende seines Engagements beim Traditionsverein sei das aber nicht, betonte Ismaik und verkündete brisante Nachfolger für die beiden Posten. Den jordanischen Geschäftsmann werden künftig Peter Cassalette und Saki Stimoniaris vertreten. Cassalette war bis zum Abstieg aus der 2. Liga im Juni Präsident des 1860-Stammvereins, Stimoniaris bis vor wenigen Wochen Verwaltungsratschef bei den «Löwen». Stimoniaris wurde zudem als Sprecher von Ismaik in allen 1860-Angelegenheiten präsentiert.

Türkische Fußballföderation sperrt Fußballer Deniz Naki lebenslang

Istanbul (dpa)- Die türkische Fußballföderation (TFF) hat den deutsch-türkischen Spieler Deniz Naki lebenslang gesperrt. Das habe der Disziplinarrat bei seiner heutigen Versammlung beschlossen, teilte die TFF am Dienstag auf ihrer Website mit. Grund sei «Diskriminierung und ideologische Propaganda» vonseiten des Fußballers. Außerdem müsse Naki eine Geldstrafe von umgerechnet rund 58 000 Euro zahlen. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, Naki sei «lebenslang vom Fußball verbannt» worden.

DEL: München vor Hauptrunden-Titel - Nürnberg verliert deutlich

Mannheim (dpa) - Der EHC Red Bull München hat den ersten Platz in der Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga DEL so gut wie sicher. Durch das 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) am Dienstagabend bei den Adler Mannheim kann der Titelverteidiger mit 103 Punkten kaum noch von der Spitze verdrängt werden. Dominik Kahun (1./56. Minute) und Brooks Macek (46.) schossen die Münchner zum dritten Sieg in Serie. Der Tabellenzweite Nürnberg Ice Tigers hat nach der überraschend deutlichen 3:6 (1:4, 1:2, 0:1)-Niederlage bei den Fischtown Pinguins bereits zwölf Zähler Rückstand auf den Tabellenführer.

Björndalen kann als Domratschewa-Betreuer nach Pyeongchang reisen

Oslo/Minsk (dpa) - Der norwegische Biathlon-Rekordweltmeister Ole Einar Björndalen kann als persönlicher Betreuer seiner weißrussischen Ehefrau Darja Domratschewa doch noch zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang reisen. Eine Sprecherin des weißrussischen Biathlon-Verbandes bestätigte der Agentur Interfax am Dienstag, dass Björndalen als Trainer der weißrussischen Mannschaft fahren dürfe. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) habe dem Antrag auf Akkreditierung für den achtmaligen Olympiasieger stattgegeben, hieß es.