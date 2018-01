Von: Redaktion DER FARANG | 30.01.18

DORTMUND (dpa) - Der Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund zum FC Arsenal scheint besiegelt. Offenbar haben beide Clubs nach tagelangen Verhandlungen eine Einigung über die Höhe der Ablöse erzielt. Wie der britische Sender BBC und Sky Sports News berichten, soll der BVB umgerechnet rund 68 Millionen Euro für den 28 Jahre alten Torjäger kassieren. Deutsche Medien gehen dagegen von einem Erlös zwischen 63 und 65 Millionen Euro aus. Der Fußball-Bundesligist wollte den Stand der Verhandlungen am Montag nicht kommentieren.



Nach Notfall Strasser: Darmstadt - Kaiserslautern am 21. Februar



Frankfurt/Main (dpa) - Das Zweitliga-Spiel zwischen Darmstadt 98 und dem 1. FC Kaiserslautern, das wegen eines medizinischen Notfalls bei FCK-Trainer Jeff Strasser zur Pause abgebrochen wurde, wird am 21. Februar wiederholt. Dies teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag in Frankfurt/Main mit. Die Partie am Böllenfalltor beginnt um 18.30 Uhr (Sky). Strasser war am vergangenen Mittwoch nach der ersten Halbzeit beim Stand von 0:0 mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht worden.

Schwede Ekström beendet DTM-Karriere - Frijns nun Audi-Werksfahrer



Ingolstadt (dpa) - Der zweimalige Champion Mattias Ekström beendet nach 17 Jahren seine Karriere im Deutschen Tourenwagen Masters. Der Schwede werde sich in diesem Jahr auf seinen Start in der Rallycross-WM konzentrieren, teilte das Audi-Team am Montag mit. «Es war eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich je treffen musste», sagte der 39 Jahre alte Ekström. Von seinen 193 DTM-Rennen hatte er 23 gewonnen. 2004 holte er zum ersten Mal den Titel, drei Jahre später folgte der zweite. Ekströms Platz als Werksfahrer beim Autobauer aus Ingolstadt wird der Niederländer Robin Frijns übernehmen.

Mona Barthel bei Tennisturnier in St. Petersburg gegen Cornet raus



St. Petersburg (dpa) - Mona Barthel ist beim Tennis-Turnier in St. Petersburg gegen die zuletzt wegen dreier verpasster Dopingkontrollen in die Schlagzeilen geratene Französin Alizé Cornet ausgeschieden. Die 27-Jährige aus Neumünster verlor am Montag bei der mit rund 730.000 Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung in der ersten Runde 3:6, 5:7. Gegen Cornet ermittelt der Weltverband ITF, weil die 28-Jährige dreimal bei unangekündigten Dopingkontrollen nicht angetroffen wurde. Cornet hatte den Sachverhalt bestätigt und angekündigt, bis zu einer Anhörung im März weiter auf der WTA-Tour spielen zu wollen.



Tayfun Korkut neuer Trainer beim VfB Stuttgart: Vertrag bis 2019



Stuttgart (dpa) - Tayfun Korkut wird Nachfolger von Hannes Wolf und soll den VfB Stuttgart als Trainer zum Klassenverbleib in der Bundesliga führen. Der 43 Jahre alte Deutsch-Türke erhalte einen Vertrag bis zum Sommer 2019, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Korkut war in der Rückrunde der vergangenen Saison für zwölf Spiele Trainer bei Bayer Leverkusen und seither ohne Verein. Zuvor hatte er im Profifußball bereits Hannover 96 und den 1. FC Kaiserslautern trainiert. Von Januar 2012 bis August 2013 war er zudem Assistenztrainer der türkischen Fußball-Nationalmannschaft.

Zweitligist Bochum verliert 0:1 gegen Bielefeld



Bochum (dpa) - Der VfL Bochum rutscht in der 2. Fußball-Bundesliga immer tiefer in den Abstiegskampf. Der Revierclub verlor zum Abschluss des 20. Spieltages das Westduell mit Arminia Bielefeld 0:1 (0:0) und ist nur noch einen Punkt vom Relegationsplatz 16 entfernt. 12.417 Zuschauer im Vonovia-Ruhrstadion sahen am Montag eine insgesamt schwache Partie, in der kein Team den Erfolg verdient hatte. Der Siegtreffer für Bielefeld gelang Florian Hartherz in der 68. Spielminute. Während Bielefeld sich mit dem ersten Dreier nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg auf Rang acht verbesserte, brechen für Bochum schwere Zeiten an.



Würzburger Kickers: Noch keine Einigung mit HSV wegen Hollerbach



Würzburg/Hamburg (dpa) - Fußball-Drittligist Würzburger Kickers hat nach eigenen Angaben noch keine rechtlich wirksame Einigung mit dem Hamburger SV über die Verpflichtung von Bernd Hollerbach als HSV-Coach erzielt. «Erst am Freitag erhielten wir ein schriftliches und offizielles Angebot des HSV. Ohne auf Details eingehen zu wollen, entspricht dieses allerdings nicht unseren Vorstellungen - und in der Form auch nicht der Wertigkeit der Personalie», sagte Vorstandschef Daniel Sauer am Montag in einer Vereins-Mitteilung. Dies habe er den HSV-Vorstandschef Heribert Bruchhagen auch noch einmal mitgeteilt. Vom HSV gab es auf Anfrage zunächst keine Stellungnahme.

Sané fehlt Man City mit Sprunggelenksverletzung «eine Zeit lang»



Manchester (dpa) - Fußball-Nationalspieler Leroy Sané fehlt Manchester City bis auf Weiteres. Der 22 Jahre alte Offensivspieler habe sich bei einem Foulspiel während der ersten Halbzeit des 2:0-Auswärtserfolgs im englischen FA Cup gegen den Zweitliga-Vertreter Cardiff City am Sprunggelenk verletzt, teilte der Club aus der Premier League am Montagabend mit. Untersuchungen hätten ergeben, dass Sané «eine Zeit lang» ausfallen werde. Bereits nach der Partie am Sonntag hatte City-Trainer Pep Guardiola prognostiziert: «Sané wird ausfallen.»

Haie gegen DEG: Rheinisches Derby beim vierten DEL-Winter-Game



Köln (dpa) - Beim vierten Winter Game der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kommt es wie schon im Jahr 2015 zum rheinischen Duell zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG. Anders als bei der 2:3-Niederlage 2015 genießen die Kölner dabei am Samstag, dem 12. Januar 2019, Heimrecht im Rhein-Energie Stadion.

Schalke leiht Baba erneut vom FC Chelsea aus



Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 hat Abdul Rahman Baba erneut vom FC Chelsea ausgeliehen. Der Abwehrspieler habe beim Revierclub einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 unterschrieben, teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Der 23 Jahre alte Baba hatte bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Schalke gespielt. In 21 Pflichtspielen erzielte der ghanaische Nationalspieler ein Tor. Im Januar 2017 zog er sich einen Kreuzbandriss zu und machte in der Rückrunde kein Spiel mehr. Vor seinem Wechsel zum FC Chelsea stand er in Deutschland für die SpVgg Greuther Fürth und den FC Augsburg unter Vertrag.

David Beckham wird Anteilseigner bei geplantem Fußballteam von Miami



Miami (dpa) - Englands Ex-Fußballstar David Beckham wird mit einer Gruppe von weiteren Investoren Anteilseigner eines Profi-Fußballteams im US-Urlaubsparadies Miami. Beckham und seine Mitstreiter planen, ein Stadion mit 25.000 Sitzen zu bauen und rechnen mit einer Aufnahme des Spielbetriebs im Jahr 2020, wie sie am Montag in der Küstenstadt im Bundesstaat Florida verkündeten. Beckham spielte während seiner Karriere als Spieler fünf Jahre lang für das US-Team Los Angeles Galaxy. Die Gruppe der weiteren Anteilseigner besteht aus US-Unternehmern, Managern und Vorstandschefs.



Präsidentschaftswahl von Italiens Fußballverband gescheitert



Rom (dpa) - Neue Blamage für den italienischen Fußball: Nach dem Ausscheiden des Nationalteams in der WM-Qualifikation ist nun auch noch die Wahl eines neuen Präsidenten des Fußballverbandes FIGC gescheitert. Am Montag konnte sich die Versammlung nicht auf einen der drei Kandidaten einigen. Das Olympische Komitee (Coni) wird als Sport-Aufsichtsbehörde nun vermutlich einen kommissarischen Leiter einsetzen.

ROC: Gesperrter Skeletonpilot als Trainer in Pyeongchang dabei



Moskau (dpa) - Das russische Nationale Olympische Komitee ROC will den wegen Doping gesperrten Skeletonfahrer Sergej Tschudinow als Trainer für das Team aus Russland mit nach Südkorea nehmen. Der 34-Jährige stehe auf einer Liste der 80 Trainer, die für die Winterspiele in Pyeongchang vorgesehen seien, teilte das Komitee auf seiner Webseite am Montag mit. Das Internationale Olympische Komitee hatte für Tschudinow, Fünfter in Sotschi, im November 2017 eine lebenslange Sperre verhängt. Wegen Hinweisen auf systematisches Doping wurde auch das ROK von den Winterspielen ausgeschlossen. Das Internationale Olympische Komitee gewährt jedoch 169 individuell geprüften russische Athleten das Startrecht unter neutraler Flagge und als «Olympische Athleten aus Russland».

Vettel verzichtet auf Race of Champions in Saudi-Arabien



Riad (dpa) - Ferrari-Star Sebastian Vettel verzichtet in diesem Jahr auf das Race of Champions in Saudi-Arabien. «Leider werde ich diesmal nicht am Race of Champions teilnehmen können, aber ich wünsche jedem Teilnehmer alles Gute - ich bin mir sicher, sie werden eine gute Zeit haben», schrieb der viermalige Formel-1-Weltmeister am Montag auf seiner Internetseite. «Wir Rennfahrer haben immer eine Menge Spaß, und ich werde es definitiv vermissen, an diesem Wochenende nicht anzutreten.» Im vergangenen Jahr hatte Vettel für Deutschland bei der Motorsport-Spaßveranstaltung in Miami noch zum siebten Mal den Nationen-Pokal gewonnen.