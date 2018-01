Von: Redaktion DER FARANG | 29.01.18

ZAGREB (dpa) - Spaniens Handballer haben bei der Europameisterschaft in Kroatien erstmals den Titel gewonnen. Der Vize-Champion von 2016 setzte sich im Finale von Zagreb am Sonntag mit 29:23 gegen Rekord-Europameister Schweden durch. Nach zuvor vier Final-Teilnahmen bei Europameisterschaften feierten die Iberer damit vor rund 9.500 Zuschauern in der erneut nicht ausverkauften Arena ihr erstes EM-Gold überhaupt. Außerdem sicherte sich die Mannschaft von Trainer Jordi Ribera mit dem Titelgewinn ein Direktticket für die Weltmeisterschaft 2019 in Deutschland und Dänemark.

Wolfsburg mit wichtigem Bundesliga-Sieg in Hannover



Hannover (dpa) - Der VfL Wolfsburg hat im Niedersachsen-Duell der Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg geschafft. Bei Hannover 96 setzte sich das Team von Trainer Martin Schmidt am Sonntag vor 34.300 Zuschauern mit 1:0 durch. Yunus Malli erzielte den Siegtreffer in der 71. Minute mit einem haltbaren Weitschuss. Mit 23 Punkten hat Wolfsburg nun sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Hannover belegt mit 27 Punkte Tabellenrang zehn.

Bayer Leverkusen besiegt Mainz 2:0 und ist Zweiter



Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen ist in der Fußball-Bundesliga wieder auf Rang zwei geklettert. Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich besiegte am Sonntag den FSV Mainz 05 mit 2:0. Vor 25.471 Zuschauern sorgten Leon Bailey und Wendell gegen die vom Abstieg bedrohten Gäste aus Rheinhessen für die Tore. Durch den Heimerfolg steht Leverkusen punktgleich mit dem Dritten FC Schalke 04 auf dem zweiten Tabellenplatz 16 Zähler hinter Spitzenreiter Bayern München. Die seit 16 Auswärtsspielen sieglosen Mainzer hingegen rücken immer näher an die Abstiegsränge.

Sané bei Manchesters Sieg gegen Cardiff verletzt



Cardiff (dpa) - Fußball-Nationalspieler Leroy Sané droht ein Ausfall. Der 22 Jahre alte Profi von Manchester City wurde bei einem Foulspiel während der ersten Halbzeit des 2:0-Auswärtserfolgs im englischen FA Cup gegen den Zweitliga-Vertreter Cardiff City verletzt. «Sané wird ausfallen», sagte City-Trainer Pep Guardiola nach der Partie am Sonntag. Wie lange der Offensivspieler fehlen wird, blieb am Abend unklar.

Nach Rückstand: Messi schießt Barcelona zum Sieg gegen Alaves



Barcelona (dpa) - Der FC Barcelona hat in der spanischen Primera División trotz langem Rückstandes auch Deportivo Alaves bezwungen. Die Mannschaft von Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen bezwang am Sonntagabend zuhause die Gäste mit 2:1. John Guidetti brachte den Abstiegskandidaten in der ersten Halbzeit in Führung. Doch Treffer von Luis Suarez und Lionel Messi sorgten für den Sieg der Katalanen. Barcelona führt nach 21 Spieltagen die Liga mit elf Punkten Vorsprung auf Atletico Madrid an. Meister Real Madrid ist Vierter.



99 Prozent: Fischer als Eintracht-Frankfurt-Präsident wiedergewählt



Frankfurt/Main (dpa) - Peter Fischer ist bei der Mitgliederversammlung von Eintracht Frankfurt mit 99 Prozent der Stimmen als Präsident wiedergewählt worden. Der 61 Jahre alte Unternehmer und Werbefachmann führt den mit rund 50.000 Mitgliedern achtgrößten Verein der Fußball-Bundesliga bereits seit dem Jahr 2000 an. Einen Gegenkandidaten gab es am Sonntag nicht.

Wellinger springt in Zakopane auf Rang zwei - Slowene Semenic siegt



Zakopane (dpa) - Andreas Wellinger ist beim Skisprung-Weltcup im polnischen Zakopane aufs Podest gesprungen. Der 22-jährige Bayer flog am Sonntag auf 119,5 und 136,5 Meter und verbesserte sich damit vom neunten noch auf den zweiten Rang. Der Sieg ging überraschend an Anze Semenic aus Slowenien. Für Richard Freitag, der im Olympia-Winter schon drei Springen gewonnen hat, endete der Wettkampf nach einer verwackelten Landung im zweiten Sprung mit Platz zehn.

Bonn demontiert Basketball-Meister Bamberg mit 106:69



Bonn (dpa) - Die Telekom Baskets Bonn haben den deutschen Basketball-Meister Brose Bamberg deklassiert. Die Rheinländer bezwangen am Sonntag den Titelverteidiger 106:69 und fügten dem Serienmeister die höchste Saison-Niederlage zu. Angeführt vom überragenden Kroaten Tomislav Zubcic, der mit 33 Punkten Top-Scorer der Partie wurde, waren die Bonner von Beginn an das bessere Team und siegten am Ende auch in der Höhe verdient.