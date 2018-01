Von: Redaktion DER FARANG | 27.01.18

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt hat zumindest vorübergehend den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga erobert. Mittelfeldstar Kevin-Prince Boateng und Luka Jovic erzielten im Freitagabendspiel die Tore zum 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Die Gäste hatten durch einen von Boateng verursachten Foulelfmeter zwischenzeitlich die Chance zum Ausgleich, doch Thorgan Hazard traf nur die Latte. Mönchengladbach steht nach der siebten Saison-Niederlage mit 31 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz.

Nürnberg stürmt an Tabellenspitze: 1:0-Sieg bei Union Berlin

Berlin (dpa) - Der 1. FC Nürnberg ist in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst auf Platz eins vorgerückt. Die Franken gewannen am Freitag beim 1. FC Union Berlin glücklich mit 1:0 und haben nun 37 Punkte auf dem Konto. Der Brasilianer Ewerton köpfte in der 11. Minute den Siegtreffer für das beste Auswärtsteam der Liga. Union Berlin ist nun seit sieben Partien sieglos. Außerdem verlor der FC Ingolstadt nach einer 2:0-Führung noch mit 2:3 beim kampfstarken Aufsteiger SSV Jahn Regensburg.

Schweden folgt Spanien ins Finale der Handball-EM

Zagreb (dpa) - Rekord-Europameister Schweden spielt am Sonntag gegen Spanien um den Titel bei der Handball-EM in Kroatien. Mit einem überraschenden 35:34 nach Verlängerung gegen Olympiasieger Dänemark im zweiten Halbfinale in Zagreb folgten die Schweden den Iberern ins Finale. Beste Spieler der siegreichen Skandinavier waren Torhüter Andreas Palicka vom deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen sowie Mattias Zachrisson: Der Spieler der Füchse Berlin war mit acht Treffern bester schwedischer Torschütze. Den Dänen halfen dagegen auch die zwölf Tore von Superstar Mikkel Hansen nicht.

Wechselwilliger Aubameyang kehrt in BVB-Kader zurück

Dortmund (dpa) - Pierre-Emerick Aubameyang kehrt trotz anhaltender Spekulationen um einen möglichen Transfer zum FC Arsenal zurück in den Kader von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund. Trainer Peter Stöger berief den wechselwilligen 28 Jahre alten Torjäger für das Bundesliga-Duell mit dem SC Freiburg am Samstag in das Aufgebot. Aubameyang war in den beiden bisherigen Rückrundenspielen gegen Wolfsburg und bei Hertha BSC nicht berücksichtigt worden.

Meister München baut DEL-Tabellenführung aus - Nürnberg verliert 2:5

München (dpa) - Der EHC Red Bull München hat die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga ausgebaut. Der Titelverteidiger gewann am Freitag gegen die Kölner Haie deutlich mit 5:0 und liegt mit 97 Punkten souverän auf dem ersten Rang. Mads Christensen mit zwei Treffern, Keith Aulie, Brooks Macek und Patrick Hager sorgten für den 33. Saisonsieg im 46. Spiel. Verfolger Nürnberg Ice Tigers verlor bei den Iserlohn Roosters mit 2:5 und hat die Münchner mit acht Zählern Rückstand vorerst aus den Augen verloren.

Robert Harting startet Abschiedstour: Zweiter beim Hallen-ISTAF

Berlin (dpa) - Diskuswurf-Olympiasieger Robert Harting hat seine Abschiedstournee beim ISTAF Indoor mit einem zweiten Platz gestartet. Der 33 Jahre alte Berliner schaffte am Freitagabend beim Leichtathletik-Hallenmeeting im letzten Versuch noch 62,32 Meter. Den Sieg sicherte sich vor 12.100 Zuschauern in der fast ausverkauften Mercedes-Benz-Arena der Olympia-Sechste Lukas Weißhaidinger aus Österreich mit 63,91 Metern vor Harting und dem Olympia-Dritten Daniel Jasinski aus Wattenscheid.

Biathlon-Trainer Pichler darf doch zu Olympia nach Pyeongchang

Stockholm (dpa) - Der deutsche Biathlon-Trainer Wolfgang Pichler darf in seiner Funktion als Chefcoach der schwedischen Skijäger nun doch zu den Olympischen Winterspielen nach Pyeongchang. Das gab das Schwedische Olympische Komitee (SOK) am Freitag auf seiner Homepage bekannt. Dem 63 Jahre alten Pichler war zunächst die Akkreditierung für die am 9. Februar beginnenden Winterspiele verweigert worden, da er als ehemaliger Coach des russischen Frauen-Teams unter Verdacht stand, Teil eines der größten Dopingskandale der Sportgeschichte zu sein.

Brose Bamberg chancenlos bei Euroleague-Tabellenführer ZSKA Moskau

Moskau (dpa) - Brose Bamberg hat in der Basketball-Euroleague eine wenig überraschende Niederlage bei Spitzenreiter ZSKA Moskau kassiert. Der deutsche Serienmeister verlor am Freitag beim Titelfavoriten mit 72:81 und muss mehr denn je um den Einzug in die K.o.-Runde bangen. Die Franken rangieren bei einer Bilanz von 7:13-Siegen im unteren Mittelfeld der Königsklasse. Der Franzose Nando de Colo überzeugte bei ZSKA mit 20 Punkten und wurde Top-Scorer. Für den Bundesligisten traf Wright am besten und kam auf elf Zähler.

Fußball-Nationalelf bestreitet letzten WM-Test gegen Saudi-Arabien

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet die Generalprobe für die Weltmeisterschaft in Russland am 8. Juni in Leverkusen gegen Saudi-Arabien. Mit diesem Test gegen den WM-Teilnehmer hat Bundestrainer Joachim Löw die letzte Lücke im Fahrplan der DFB-Auswahl bis zum WM-Turnier geschlossen. Die Endrunde der Weltmeisterschaft beginnt am 14. Juni 2018. Das Finale wird am 15. Juli in Moskau ausgetragen.

Arsenal-Coach Wenger bremst Spekulationen über Aubameyang-Transfer

London (dpa) - Der mögliche Transfer des Dortmunder Stürmers Pierre-Emerick Aubameyang zum englischen Premier-League-Club FC Arsenal wird mehr und mehr zur Hängepartie. «Im Moment sind wir noch nicht nahe dran, irgendjemanden zu verpflichten», sagte Arsenal-Trainer Arsène Wenger am Freitag in London. Über einen Wechsel des 28-jährigen BVB-Torjägers Aubameyang zu den Gunners wird seit Tagen spekuliert.

Lautern-Coach Strasser auf Weg der Besserung - U23-Trainer hilft

Kaiserslautern (dpa) - Kaiserslauterns Cheftrainer Jeff Strasser ist nach der medizinischen Notfall-Behandlung in der Halbzeit des Spiels bei Darmstadt 98 auf dem Weg der Besserung. Dies teilte der Fußball-Zweitligist am Freitag auf einer Pressekonferenz mit. Wann Strasser seine Tätigkeit wieder aufnehmen könne, sei aber noch ungeklärt, sagte ein Sprecher des 1. FC Kaiserslautern. Im Pflichtspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorf wird U23-Trainer Hans-Werner Moser als Interimscoach einspringen.

Federer im Finale der Australian Open - Chung gibt auf

Melbourne (dpa) - Roger Federer hat sein 30. Finale bei einem Grand-Slam-Turnier und das siebte bei den Australian Open erreicht. Der 36 Jahre alte Tennisprofi aus der Schweiz führte am Freitag gegen Chung Hyeon mit 6:1, 5:2, als der Südkoreaner nach 62 Minuten wegen Blasen am Fuß aufgeben musste. Im Endspiel am Sonntag trifft Federer in einer Neuauflage des Wimbledon-Finals auf den Kroaten Marin Cilic.

FC Augsburg leiht Ji an Darmstadt aus - Vertrag zugleich verlängert

Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg leiht den südkoreanischen Fußball-Nationalspieler Dong-Won Ji bis zum Saisonende an den Zweitligisten Darmstadt 98 aus. Zugleich teilte der Bundesligist am Freitag mit, dass der am Saisonende auslaufende Vertrag mit dem 26 Jahre alten Offensivspieler um ein Jahr bis zum 30. Juni 2019 verlängert worden sei.

Snowboarderinnen Jörg und Hofmeister belegen Podestplätze in Bansko

Bansko (dpa) - Die deutschen Snowboarderinnen sind mit einem sehr guten Ergebnis in ihr letztes Weltcup-Wochenende vor den Olympischen Winterspielen gestartet. Beim Parallel-Riesenslalom in Bansko raste Selina Jörg am Freitag zu ihrem zweiten Podestplatz in diesem Winter und verlor erst im Finale gegen die weiterhin ungeschlagene Tschechin Ester Ledecka. Ramona Hofmeister lag in Bulgarien gegen die große Favoritin Ledecka im Halbfinale sogar bis kurz vor dem Ziel in Führung, stürzte dann aber und belegte am Ende Rang drei.

DHB-Boss stärkt Prokop und fordert: «Muss bei Heim-WM liefern»

Zagreb (dpa) - Trotz der verpatzten EM und neuer Medienberichte über einen Streit mit der Mannschaft will der Deutsche Handballbund (DHB) definitiv an Bundestrainer Christian Prokop festhalten. «Es war klar, dass wir dem Trainer bei dieser EM in Kroatien die Möglichkeit geben mussten, Neues auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln», sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. «Liefern muss er bei der Heim-WM 2019 und den Olympischen Spielen 2020.» Auch der in die Kritik geratene DHB-Vize Bob Hanning werde definitiv bleiben.

Nordkoreas Paar Ryom/Kim gewinnt Bronze bei Vier-Kontinente-Turnier

Taipeh (dpa) - Das für Olympia qualifizierte Eiskunstlaufpaar Ryom Tae-Ok/Kim Ju-Sik aus Nordkorea hat sich den dritten Platz bei der Vier-Kontinente-Meisterschaft gesichert. Das Duo gewann am Freitag in Taipeh Bronze hinter den Amerikanern Tarah Kayne/Danny O'Shea und Ashley Cain/Timothy Leduc. Damit holten die 18-jährige Asiatin und ihr sieben Jahre älterer Partner die erste Medaille für ihr Land bei einem offiziellen Wettbewerb der Internationalen Eislauf-Union. Die Vier-Kontinente-Meisterschaft ohne Europa ist der letzte Eiskunstlauf-Wettbewerb vor Beginn der Winterspiele in Südkorea.

Russland mit IOC über 169 nominierte Sportler für Pyeongchang einig

Moskau (dpa) - Russland ist sich nach eigenen Angaben mit dem IOC über den Start von 169 Sportlerinnen und Sportlern bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea einig. Das Nationale Olympische Komitee Russlands (ROC) veröffentlichte am Donnerstagabend in Moskau eine Namensliste. «Die darin aufgeführten Athleten erhalten eine Einladung des Internationalen Olympischen Komitees», sagte Sportminister Pawel Kolobkow. Vom IOC gab es zunächst keine Bestätigung, dass die Aufstellung endgültig sei. Die IOC-Gremien wollten eigentlich erst am Samstag endgültig über die Einladungsliste entscheiden.

Beucher: Nordkorea bei Winter-Paralympics wäre wichtiger Schritt

Oberried (dpa) - Friedhelm Julius Beucher hofft auf die Teilnahme nordkoreanischer Sportler an den Winter-Paralympics in Pyeongchang. «Jeder Schritt des aufeinander Zugehens ist ein wichtiger Schritt nach vorne im friedlichen Zusammenleben von Völkergemeinschaften», sagte der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes zu den Überlegungen, Sportler aus Nordkorea an den Wettbewerben in Südkorea teilnehmen zu lassen. Die endgültige Entscheidung darüber trifft das Internationale Paralympische Komitee (IPC).

Äthiopier triumphieren bei historischem Marathon-Rennen in Dubai

Dubai (dpa) - Zwei Äthiopier haben den Dubai-Marathon in Weltklasse- Zeiten gewonnen und in einem denkwürdigen Rennen Rekordpreisgelder kassiert. Mosinet Geremew entschied am Freitag das dramatische Finish gegen seine Landsleute und setzte sich in starken 2:04:00 Stunden durch. Roza Dereje kam im Frauenrennen nach 2:19:17 Stunden ebenfalls mit Streckenrekord ins Ziel. Beide Sieger wurden mit 200.000 US-Dollar (rund 160.000 Euro) belohnt - das ist die höchste Siegprämie im internationalen Marathonlauf.