Von: Redaktion DER FARANG | 26.01.18

MELBOURNE (dpa) - Der Kroate Marin Cilic ist als erster Spieler im Herren-Wettbewerb in das Australian-Open-Finale eingezogen. Der 29-Jährige setzte sich am Donnerstag gegen den britischen Tennisprofi Kyle Edmund 6:2, 7:6 (7:4), 6:2 durch und erreichte erstmals das Endspiel bei dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne. Durch den Sieg wird sich Cilic in der neuen Weltrangliste am Montag auf Platz drei hinter dem weiterhin führenden Spanier Rafael Nadal und dem Schweizer Roger Federer verbessern.

Heidel kritisiert Bierhoff für Äußerungen zu Goretzka-Wechsel

Gelsenkirchen (dpa) - Schalkes Sportvorstand Christian Heidel hat Oliver Bierhoff für dessen Äußerungen zum Transfer von Leon Goretzka kritisiert. «Es war klar, dass der Wechsel viel Staub aufwirbelt. Aber ich finde, dass der Manager der deutschen Fußball-Nationalmanschaft objektiv sein muss. Seine Aussagen haben mir nicht gefallen», sagte Heidel am Donnerstag in Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 brauche «keine Ratschläge».

Issinbajewa zu Olympia-Sperren für Russen: Zähne zusammenbeißen

Moskau (dpa) - Die russische Doppel-Olympiasiegerin Jelena Issinbajewa hat ihre Landsleute aufgerufen, nicht mit den Sperren zahlreicher Spitzensportler für die Winterspiele in Pyeongchang zu hadern. Nötig sei Unterstützung für die Sportler, die in Südkorea antreten dürfen, schrieb die ehemalige Weltklasse-Stabhochspringerin am Donnerstag auf Facebook. «Wir wollen uns zusammenreißen, die Zähne zusammenbeißen und diesen Test bestehen. Dann können wir uns bei der Schlussfeier am 25. Februar freuen, dass dieses Doping-Epos vorbei ist», schrieb das IOC-Mitglied Issinbajewa.

Kaiserslauterns Trainer Jeff Strasser hat keinen Herzinfarkt erlitten

Kaiserslautern (dpa) - Trainer Jeff Strasser vom 1. FC Kaiserslautern hat vor dem Abbruch des Zweitliga-Spiels in Darmstadt nach Angaben seines Clubs keinen Herzinfarkt erlitten. Dies könne nach ersten Untersuchungen im Krankenhaus in Darmstadt ausgeschlossen werden, teilte der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist am Donnerstag mit. Der Trainingsbetrieb werde zunächst von Strassers Assistent Alexander Bugera geleitet.

IAAF erteilt 18 Russen das Startrecht als neutrale Athleten

Monte Carlo (dpa) - 18 russische Leichtathleten haben vom Weltverband IAAF die Genehmigung erhalten, als neutrale Athleten in diesem Jahr an internationalen Wettkämpfen teilzunehmen. Insgesamt haben 80 Russen ihr Startrecht für 2018 beantragt, teilte die IAAF am Donnerstag mit. Die Zulassungskommission hat zunächst die Anträge von Sportlern bevorzugt behandelt, die bei der World-Indoor-Tour der IAAF und bei der Hallen-WM im März in Birmingham starten wollen.

NOK der USA kündigt eigene Untersuchung zu Missbrauch im Turnen an

Colorado Springs (dpa) - Das Nationale Olympische Komitee der USA (USOC) hat nach der langen Haftstrafe gegen den früheren Turn-Arzt Larry Nassar eine eigene, unabhängige Untersuchung angekündigt. Sie solle aufklären, warum Missbrauchsfälle eines derartigen Ausmaßes so lange nicht verfolgt worden seien, schrieb USOC-Chef Scott Blackmun am Mittwoch (Ortszeit) in einem Offenen Brief an das Team USA. Nassar war zuvor von einem Gericht im US-Bundesstaat Michigan zu einer Haftstrafe von bis zu 175 Jahren verurteilt worden.

CAS fällt Entscheidung über russische Sportler nicht vor 30. Januar

Lausanne (dpa) - Der Internationale Sportgerichtshof CAS wird seine Entscheidung über die 39 für Olympia gesperrten russischen Wintersportler frühestens am 30. Januar veröffentlichen. Das teilte das oberste Sportschiedsgericht in Lausanne am Donnerstag mit. Die 39 Athleten waren vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) gesperrt worden. Die Anhörungen vor dem CAS laufen seit Montag und sollen am Samstag (27. Januar) enden.

St. Pauli bleibt unter Trainer Kauczinski erfolgreich: 3:1 in Dresden

Dresden (dpa) - Der FC St. Pauli hat die Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga unter seinem neuen Trainer Markus Kauczinski im neuen Jahr fortgesetzt. Der Kiez-Club gewann am Donnerstagabend bei der SG Dynamo Dresden mit 3:1 (1:0). Die Tore vor 28.706 Zuschauern erzielten Waldemar Sobota (8. und 82. Minute) sowie Richard Neudecker (71.). Den Gastgebern gelang durch Lucas Röser nur noch der Anschlusstreffer (88.). In der Tabelle kletterte St. Pauli zum Abschluss des 19. Spieltags mit 27 Punkten auf den achten Rang, Dresden (23) rutschte auf den zwölften Platz ab.

Offiziell: BVB-Profi Neven Subotic wechselt nach Saint-Etienne

Dortmund (dpa) - Der Wechsel von Fußballprofi Neven Subotic vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zum französischen Erstligisten AS Saint-Etienne ist perfekt. Clubchef Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc entsprachen der Bitte des Spielers um Vertragsauflösung «aufgrund Nevens außergewöhnlich großer Verdienste um den Klub, sportlich wie menschlich», teilte der BVB am Donnerstag mit. Für den 29 Jahre alte Innenverteidiger sollen die Dortmunder laut «Kicker» keine Ablöse verlangen. Der Vertrag des Dortmund wäre zum Saisonende ausgelaufen.

Trainer José Mourinho verlängert bei Manchester United bis 2020

Manchester (dpa) - Starcoach José Mourinho hat seinen Vertrag beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United bis 2020 verlängert. Wie der Verein am Donnerstag bekanntgab, unterschrieb Mourinho einen neuen Vertrag bei den Red Devils, der zudem eine Option für ein weiteres Jahr enthält. «Ich fühle mich wirklich geehrt und bin stolz», erklärte der Trainer auf der Vereinswebsite.

Martin Bader wird Sport-Vorstand beim 1. FC Kaiserslautern

Kaiserslautern (dpa) - Martin Bader wird neuer Sport-Vorstand beim 1. FC Kaiserslautern. Der 49-Jährige wird sein Amt zum 1. Februar antreten und hat auch einen für die 3. Liga gültigen Vertrag unterschrieben, wie der Tabellenletzte der 2. Fußball-Bundesliga am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte bereits die «Rheinpfalz» über die Einigung mit Bader berichtet. Bader tritt damit die Nachfolge von Thomas Gries an, von dem sich Lautern Anfang Januar im Zuge seiner Führungskrise getrennt hatte.

Werder-Ultras boykottieren Montagsspiel gegen Köln

Bremen (dpa) - Ultra-Fans von Werder Bremen werden das Montagsspiel der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln am 12. März boykottieren. Die Gruppierung «Caillera» wird nach eigenen Angaben aus Protest gegen die Spieltagszerstückelung der Deutschen Fußball Liga die abstiegsbedrohten Hanseaten im Weserstadion nicht unterstützen. Bereits im 2. Mai 2016 boykottierten die Werder-Ultras das Montaggsspiel trotz des Endspurts um den Klassenerhalt gegen den VfB Stuttgart. Als «grundsätzlich schade», bezeichnete Werder-Manager Frank Baumann den Boykott.

Südkoreas Ministerin: Nordkoreas Olympia-Teilnahme ist Chance

Davos (dpa) - Südkoreas Außenministerin sieht die gemeinsame koreanische Eishockey-Mannschaft bei den Olympischen Winterspielen als Chance für weitere Annäherung. «Wir versuchen, das meiste aus dieser Möglichkeit zu machen und diese Teilnahme so reichhaltig und robust wie möglich zu gestalten», sagte Kang Kyung-wha am Donnerstag in Davos auf eine Frage der Deutschen Presse-Agentur. Die nordkoreanischen Athleten sollten nach Südkorea kommen, an den Spielen teilnehmen und andere Sportler treffen. «Vielleicht können wir so diesen Moment des Dialogs fortsetzen», sagte die Ministerin am Rande des Weltwirtschaftsforums.