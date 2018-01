Von: Redaktion DER FARANG | 25.01.18

VARAZDIN (dpa) - Die deutschen Handballer haben den Halbfinal-Einzug bei der EM in Kroatien nach einer Niederlage gegen Spanien verpasst. Der Titelverteidiger verlor am Mittwochabend das entscheidende Hauptrunden-Spiel gegen die Iberer nach einer schwachen zweiten Halbzeit mit 27:31 (13:14). Anstatt um die Medaillenränge mitzuspielen muss die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop nun vorzeitig die Heimreise antreten. Bester Werfer einer insgesamt erneut enttäuschenden DHB-Auswahl war vor rund 2.000 Zuschauern Kai Häfner mit fünf Treffern. Nur ein Sieg hätte dem DHB-Team zum Einzug in die Runde der besten vier Teams gereicht.



FCK-Coach Strasser nach Spielabbruch nicht in Lebensgefahr



Darmstadt (dpa) - Trainer Jeff Strasser ist nach seinen gesundheitlichen Problemen während der Halbzeitpause des Spiels zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und SV Darmstadt 98 nicht in Lebensgefahr. Das sagte ein Sprecher von Strassers Club Kaiserslautern am Mittwochabend. Strasser war in ein Krankenhaus gebracht worden. Clubangaben zufolge war er dabei ansprechbar und bei Bewusstsein. Die Partie wurde nach der Pause nicht wieder angepfiffen. Zur Halbzeit hatte es 0:0 gestanden.

Düsseldorf baut Tabellenführung aus - Sieg für Heidenheim



Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorf hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel gewann am Mittwoch gegen Erzgebirge Aue mit 2:1 (1:0) und liegt mit 37 Punkten drei Zähler vor den Konkurrenten Holstein Kiel und 1. FC Nürnberg. Die SpVgg Greuther Fürth blieb auswärts weiter sieglos, holte aber durch ein 0:0 bei Arminia Bielefeld einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Der 1. FC Heidenheim konnte sich hingegen durch ein 2:0 über Eintracht Braunschweig vorerst aus der Abstiegs-Region befreien.

Ex-Turn-Arzt Nassar zu bis zu 175 Jahren Haft verurteilt



Lansing (dpa) - Der ehemalige US-Arzt Larry Nassar ist wegen massenhaften sexuellen Missbrauchs junger Turnerinnen zu 175 Jahren Haft verurteilt worden. Richterin Rosemary Aquilina wählte bei der Verkündung des Strafmaßes in Lansing im US-Bundesstaat Michigan drastische Worte: «Ich würde nicht einmal meine Hunde zu Ihnen schicken», sagte sie am Mittwoch an Nassar gewandt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von 40 bis 125 Jahren gefordert. Bis zum Mittwoch waren bei dem Prozess 156 Mädchen und Frauen angehört worden, darunter auch mehrere Olympiasiegerinnen.

WM-Aus: Leipzigs Nationalspieler Halstenberg erleidet Kreuzbandriss



Leipzig (dpa) - Für Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg vom Bundesligisten RB Leipzig ist die Saison beendet und eine WM-Teilnahme praktisch unmöglich geworden. Der 26 Jahre alte Linksverteidiger erlitt im Training am Dienstag einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie. Das teilte sein Club am Mittwochabend via Twitter mit. «Unser Abwehrspieler wird zeitnah operiert und mehrere Monate ausfallen», hieß es. Die Weltmeisterschaft findet ab Mitte Juni in Russland statt.

DFB-Elf startet mit Heimspiel gegen Frankreich in Nations League



Lausanne (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit einem Heimspiel gegen Frankreich in die Nations League. Die Partie findet am 6. September und damit am ersten Spieltag des neuen Wettbewerbs statt. Anschließend stehen für die Auswahl von Joachim Löw am 13. Oktober in den Niederlanden und drei Tage später in Frankreich zwei Auswärtspartien an. Zum Gruppenfinale kommt es am 19. November, wenn das Oranje-Team in Deutschland zu Gast ist. Ihre im Spielkalender verbliebenen zwei Testspiele kann die DFB-Auswahl somit im September nach der Frankreich-Partie und im November vor dem Duell mit den Niederlanden bestreiten.

IOC offen für Gespräche über Bewerbung von Graz und Schladming



Lausanne (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee ist offen für Gespräche mit Graz und Schladming über eine Bewerbung für die Winterspiele 2026. «Wir sind bereit und glücklich, mit den beiden Städten zu sprechen», sagte IOC-Präsident Thomas Bach am Mittwoch in einer Telefon-Pressekonferenz zur Initiative der beiden österreichischen Städte. Zuletzt waren Pläne von Tirol für eine Kandidatur gescheitert. Bei einer Befragung in dieser österreichischen Region lehnte die Bevölkerung das Vorhaben mehrheitlich ab.

BR Volleys verlieren Gipfeltreffen 1:3 gegen Friedrichshafen



Berlin (dpa) - Die Berlin Volleys haben die Siegesserie des VfB Friedrichshafen nicht stoppen können. Im Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga unterlag der amtierende deutsche Meister aus der Hauptstadt dem Pokalsieger vom Bodensee am Mittwoch mit 1:3. Der Sieg der Gäste aus Friedrichshafen vor der Saison-Rekordkulisse von 6.261 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war verdient. In der Tabelle baute der VfB als ungeschlagener Spitzenreiter seinen Vorsprung auf den Verfolger aus Berlin auf acht Punkte aus.



Leipzigs Nationalspieler Halstenberg am Knie verletzt



Leipzig (dpa) - Nationalspieler Marcel Halstenberg vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat sich offenbar schwer am Knie verletzt. Der 26 Jahre alte Nationalspieler, der sich beim 2:3 zum Abschluss des Vorjahres gegen Hertha BSC eine dreifache Fraktur der rechten Mittelhand zugezogen hatte und erst am 4. Januar wieder ins Training eingestiegen war, verdrehte sich am Dienstag beim nicht-öffentlichen Training das Knie. Noch sei unklar, ob das Kreuzband nur an- oder gerissen ist.

Grünes Licht der Ärzte: Comeback von Reus beim BVB rückt näher



Dortmund (dpa) - Das Comeback von Marco Reus beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund rückt näher. Wie eine abschließende medizinische Untersuchung ergab, ist der Nationalspieler knapp acht Monate nach der Operation an seinem lädierten Kreuzband wieder voll belastbar. «Wir werden es jetzt angehen», kommentierte BVB-Coach Peter Stöger die Fortschritte beim 28 Jahre alten Offensivspieler.

Elvedi verlängert Vertrag in Mönchengladbach bis 2021



Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach und Nico Elvedi gehen weiter gemeinsame Wege. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, hat der Abwehrspieler seinen Vertrag vorzeitig bis 2021 verlängert. «Nico ist in unserer Mannschaft zum Stammspieler und zu einer festen Größe geworden, obwohl er mit seinen 21 Jahren noch zu den jüngeren Spielern im Kader zählt», kommentierte Sportdirektor Max Eberl die Einigung mit dem viermaligen Schweizer Nationalspieler.

Frauenfußball-Coach Neville entschuldigt sich für sexistische Sprüche



London (dpa) - Der neue Trainer des englischen Frauenfußball-Nationalteams, Phil Neville, hat sich nach einem Shitstorm im Internet für frauenfeindliche und sexistische Kommentare entschuldigt, die er vor Jahren auf Twitter gepostet hatte. Die Kommentare «gaben und geben kein wahres und echtes Bild weder meines Charakters noch meiner Einstellungen ab», erklärte Neville am Mittwoch und sagte, er sei sich «seiner Verantwortung voll und ganz bewusst». Neville war am Dienstag als Coach der Frauen-Nationalmannschaft vorgestellt worden. Kurz nach Bekanntgabe tauchten die alten Twitter-Kommentare auf. Unter anderem soll er in einem Post von 2011 geschrieben haben: «Ich bin entspannt, habe gerade meine Frau geschlagen!!! Fühle mich jetzt besser!»

Russland setzt im Olympia-Streit auf Gespräche mit IOC



Moskau (dpa) - Im Streit um den Ausschluss russischer Spitzensportler von den Olympischen Winterspielen hat der Kreml einen Boykott abgelehnt und zum Dialog aufgerufen. «Wir müssen mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) sprechen und auf unserem Recht bestehen, soweit das möglich ist», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau. Das Wichtigste sei, besonnen zu bleiben - «im Interesse unserer Sportler».

Basketball-Star LeBron James knackt 30.000-Punkte-Marke



San Antonio (dpa) - Basketball-Superstar LeBron James hat als erst siebter Spieler in der Geschichte der nordamerikanischen NBA die 30.000-Punkte-Marke durchbrochen. Dem 33-jährigen US-Amerikaner gelang das Kunststück am Dienstag während der 102:114-Auswärtsniederlage seiner Cleveland Cavaliers gegen die San Antonio Spurs. Sieben Punkte fehlten dem 14-fachen All-Star vor dem Spiel, um die 30.000 voll zu machen. Am Ende kam James auf 28 Punkte, neun Rebounds und sieben Assists.



Diskus-Ass Christoph Harting sagt Start beim ISTAF Indoor ab



Berlin (dpa) - Das Bruderduell der Diskuswurf-Olympiasieger Christoph und Robert Harting an diesem Freitagabend beim Berliner ISTAF Indoor ist geplatzt. Der 27 Jahre alte Christoph sagte seine Teilnahme an dem hochkarätig besetzten Leichtathletik-Hallenmeeting am Dienstagabend ab. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.

Hamburg erhält Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2019



Hamburg (dpa) - Hamburg wird 2019 Austragungsort der Beachvolleyball-Weltmeisterschaften. Dies gab Weltverbands-Präsident Ary S. Graca am Mittwoch in der Hansestadt bekannt. Gespielt wird das Turnier bei den Männern und Frauen im Stadion am Rothenbaum vom 28. Juni bis 7. Juli. Insgesamt kämpfen 48 Teams um die Titel. Deutschland war mit der Hauptstadt Berlin 2005 zuletzt WM-Austragungsort. In diesem Jahr werden in Hamburg zudem die World Tour Finals stattfinden.