Von: Redaktion DER FARANG | 24.01.18

MELBOURNE (dpa) - Einen Tag nach dem sechsmaligen Turniersieger Novak Djokovic ist auch der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal bei den Australian Open ausgeschieden. Der 31 Jahre alte Tennisprofi aus Spanien gab am Dienstag gegen den an Nummer sechs gesetzten Kroaten Marin Cilic beim Stand von 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 2:6, 0:2 auf. Cilic trifft im Halbfinale nun am Donnerstag auf den Briten Kyle Edmund.



Das deutsche Olympia-Team steht: 153 Athleten wie bei Sotschi-Spielen



Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Olympische Sportbund wird 153 Athleten zu den XXIII. Winterspielen nach Pyeongchang entsenden. Damit ist das Team für die olympischen Medaillenkämpfe vom 9. bis 25. Februar genauso groß, wie vor vier Jahren in Sotschi. In Russland gewann Deutschland 19 Edelplaketten. «Das Ergebnis von Sotschi ist unsere Messlatte», sagte DOSB-Sportchef Dirk Schimmelpfennig am Dienstag in Frankfurt/Main zur Nominierung des Team Deutschland. Bei der zweiten und letzten Nominierungsrunde wurden die Namen von weiteren 110 Athleten offiziell bekanntgeben. Bereits vor einer Woche waren 43 Sportler nominiert worden.

Nach Krankheit: Rebensburg gewinnt Riesenslalom am Kronplatz



Kronplatz (dpa) - Viktoria Rebensburg hat nach zwei Wochenenden Zwangspause und ihrer überstandenen Virus-Erkrankung beim Comeback den Riesenslalom am Kronplatz gewonnen. Für Deutschlands beste Skirennfahrerin war es 20 Tage vor dem Olympia-Riesenslalom der dritte Saisonsieg in ihrer Lieblingsdisziplin. Rang zwei in Südtirol ging mit nur 0,03 Sekunden Rückstand an Ragnhild Mowinkel aus Norwegen. Dritte wurde Federica Brignone aus Italien. In der Disziplinwertung übernahm Rebensburg in Südtirol die Führung und liegt bei noch drei ausstehenden Rennen mit 37 Punkten vor Mikaela Shiffrin aus den USA. Shiffrin war im ersten Lauf ausgeschieden.

Handballer Janke ersetzt verletzten Drux - Endspiel für DHB-Auswahl?



Varazdin (dpa) - Der wegen eines Meniskusrisses vorzeitig abgereiste Handball-Nationalspieler Paul Drux wird bei der EM in Kroatien wie erwartet von Maximilian Janke ersetzt. Der 24-Jährige werde wieder in den 16er-Kader rutschen, bestätigte Bundestrainer Christian Prokop am Dienstag. Drux war wegen seiner Verletzung am Montag verletzt abgereist, der zuvor aussortierte Janke befand sich ohnehin noch bei der Mannschaft. Die DHB-Auswahl braucht im abschließenden Hauptrunden-Spiel am Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF) gegen Spanien unbedingt einen Sieg, um ihre Chance auf den Einzug ins Halbfinale zu wahren.

Belgierin Mertens im Halbfinale der Australian Open gegen Wozniacki



Melbourne (dpa) - Die belgische Tennisspielerin Elise Mertens ist überraschend in das Halbfinale der Australian Open eingezogen. Die 22-Jährige gewann am Dienstag gegen die an Nummer vier gesetzte Jelina Switolina aus der Ukraine in 73 Minuten deutlich 6:4, 6:0. Mertens stand erstmals in Melbourne im Hauptfeld und erreichte ihr erstes Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Im Kampf um den Einzug in das Endspiel trifft die Weltranglisten-37. am Donnerstag auf die frühere Nummer eins Caroline Wozniacki. Die Dänin bezwang Carla Suárez Navarro aus Spanien 6:0, 6:7 (3:7), 6:2.

Deutsches Davis-Cup-Team in Australien ohne Mischa Zverev



Brisbane (dpa) - Das deutsche Davis-Cup-Team muss beim Auswärtsspiel in Brisbane gegen Gastgeber Australien ohne Mischa Zverev auskommen. Der 30 Jahre alte Hamburger sagte für die Partie vom 2. bis 4. Februar krankheitsbedingt ab. Das teilte der Deutsche Tennis Bund am Dienstag mit. Teamchef Michael Kohlmann nominierte neben dem Spitzenspieler Alexander Zverev (Hamburg) noch Jan-Lennard Struff (Warstein), Peter Gojowczyk (München) und Doppel-Spezialist Tim Pütz (Frankfurt/Main). Im australischen Aufgebot stehen Nick Kyrgios, Alex De Minaur, Jordan Thompson, John Millman und John Peers.

NHL: Rieder gewinnt mit Arizona gegen New York



Glendale (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder hat mit den Arizona Coyotes in der nordamerikanischen NHL einen knappen Heimsieg gefeiert. Die Coyotes besiegten am Montag (Ortszeit) die New York Islanders mit 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) nach Verlängerung. Für die Entscheidung sorgte Arizonas Nick Cousins nach 2:21 Minuten in der Overtime. Mit zwei Toren (13. Minute) und einer Torvorlage war der 24-jährige Kanadier an allen drei Treffern seines Teams beteiligt.

NBA: Nowitzki siegt mit Dallas Mavericks gegen Washington



Dallas (dpa) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA nach zuletzt drei Niederlagen einen Sieg gefeiert. Die Texaner setzten sich am Montag (Ortszeit) klar mit 98:75 (53:37) gegen die Washington Wizards durch. Der 39-jährige Würzburger erzielte acht Punkte und holte neun Rebounds beim Heimerfolg der Mavs. Landsmann Maxi Kleber kam auf drei Punkte und vier Rebounds. Dallas liegt mit 16 Siegen und 31 Niederlagen auf dem vorletzten Platz in der Western Conference.

Graz und Schladming wollen für Winter-Olympia 2026 kandidieren



Schladming (dpa) - Die Städte Graz und Schladming im österreichischen Bundesland Steiermark wollen sich als Initiative «Austria 2026» für die Olympischen Winterspiele und die Paralympics 2026 bewerben. Das gaben die beiden Bürgermeister Siegfried Nagl (Graz) und Jürgen Winter (Schladming) am Dienstag in Schladming bekannt. Der Plan sehe vor, auch bayerische Orte in das Olympia-Programm zu integrieren, so die «Kleine Zeitung». So sollen die Bob-Fahrer und Rodler im oberbayrischen Schönau am Königsee, die Eisschnellläufer in Inzell um Medaillen kämpfen.

Keine Favoritensiege: Kiel übernimmt Tabellenspitze vor Nürnberg



Düsseldorf (dpa) - Holstein Kiel hat zumindest für 24 Stunden die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Der Aufsteiger musste sich am Dienstagabend mit einem 2:2 (2:1) gegen Union Berlin zufrieden geben, überholte aber mit 34 Punkten aufgrund der besseren Tordifferenz den bisherigen Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf. Rang zwei sicherte sich der 1. FC Nürnberg, obwohl die Franken gegen Jahn Regensburg nicht über ein 2:2 (1:2) hinauskamen. Den Anschluss an die Spitzengruppe verpasste der FC Ingolstadt durch das 0:0 gegen den SV Sandhausen. Zuvor hatte der MSV Duisburg einen 2:0 (2:0)- Sieg beim VfL Bochum gefeiert.

Abwehrstar Mascherano verlässt Barça nach 334 Spielen



Barcelona (dpa) - Abwehrstar Javier Mascherano verlässt den spanischen Tabellenführer FC Barcelona nach siebeneinhalb Jahren. Am Mittwoch werde die offizielle Verabschiedung des Argentiniers stattfinden, teilte der Club am Dienstag mit. Der 33-Jährige zählt zu den dienstältesten Spielern des Top-Teams. Mascherano hat unter fünf verschiedenen Trainern von Pep Guardiola bis Ernesto Valverde insgesamt 334 Spiele für Barça bestritten. In dieser Zeit holte die Mannschaft 18 offizielle Titel.

HSV: Antrag auf Ausschluss von AfD-Mitgliedern sorgt für Diskussionen



Hamburg (dpa) - Ein Antrag auf Ausschluss von AfD-Mitgliedern aus dem Hamburger SV sorgt im Vorfeld der Mitgliederversammlung des Traditionsclubs am 18. Februar für Diskussionen. Peter Gottschalk, Vorsitzender Seniorenrats des HSV, will darüber abstimmen lassen und hat einen entsprechenden Antrag eingebracht. «Die Mitgliederversammlung fordert das Präsidium auf dafür zu sorgen, dass AFD-Mitglieder oder gleichgesinnte Personen nicht Mitglied im Hamburger-Sport-Verein e.V. werden oder der HSV Fußball AG angehören», heißt es darin.

Hirscher holt 54. Weltcup-Sieg - Straßer als 18. bester Deutscher



Schladming (dpa) - Marcel Hirscher hat den Flutlicht-Slalom in Schladming gewonnen und mit dem 54. Weltcup-Sieg seiner Karriere den Rekord von Hermann Maier eingestellt. Weltweit war bei den Herren nur der Schwede Ingemar Stenmark mit seinen 86 Erfolgen noch öfter der Schnellste im alpinen Ski-Weltcup. Im letzten Slalom vor den Olympischen Winterspielen holte Hirscher am Dienstag den sechsten Saisonsieg in seiner Paradedisziplin und verwies Kitzbühel-Gewinner Henrik Kristoffersen aus Norwegen mit 0,39 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Linus Straßer war als 18. der beste DSV-Fahrer.

Spanien und Mazedonien patzen - Dänemark im EM-Halbfinale



Varazdin (dpa) - Deutschlands Handballer bekommen bei der EM doch noch ihr Endspiel um den Einzug ins Halbfinale. Am Dienstag patzten überraschend sowohl Spanien gegen Slowenien (26:31) als auch Mazedonien gegen Tschechien (24:25), so dass die DHB-Auswahl bei einem Sieg gegen die Iberer definitiv im Halbfinale wäre. Erster Profiteur von den Niederlagen der Konkurrenz war der spielfreie Olympiasieger Dänemark, der dadurch als erster Halbfinal-Teilnehmer feststeht.