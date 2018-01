Von: Redaktion DER FARANG | 23.01.18

MELBOURNE (dpa) - Angelique Kerber hat mit einem Kraftakt über drei Sätze das Viertelfinale der Australian Open erreicht. Die 30 Jahre alte Kielerin setzte sich am Montag in Melbourne gegen Su-Wei Hsieh aus Taiwan nach großen Schwierigkeiten zu Beginn noch 4:6, 7:5, 6:2 durch. Gegen die Nummer 88 der Tennis-Welt lag Kerber im zweiten Satz 4:5, 0:15 zurück, konnte die teilweise spektakuläre Partie aber noch drehen und verwandelte nach 2:08 Stunden ihren dritten Matchball. Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale trifft die Australian-Open- und US-Open-Siegerin von 2016 am Mittwoch auf Madison Keys aus den USA.



HSV bestätigt: Hollerbach folgt als Cheftrainer auf Gisdol



Hamburg (dpa) - Bernd Hollerbach wird wie erwartet Trainer-Nachfolger von Markus Gisdol beim Hamburger SV. Wie der stark abstiegsgefährdete Fußball-Bundesligist am Montag bestätigte, erhält der 48 Jahre alte Ex-Profi des HSV einen Vertrag bis 2019. Der neue Hoffnungsträger hat den Auftrag erhalten, mit dem einzigen noch nie abgestiegenen Liga-Gründungsmitglied den erneuten Klassenverbleib zu schaffen. Schon am Nachmittag leitete er erstmals das Training. Unterstützt wurde er dabei von seinen neuen Co-Trainern Steffen Rau und Matthias Kreutzer.

Meniskusriss: EM-Aus für Handballer Paul Drux



Varazdin (dpa) - Bitteres EM-Aus für Paul Drux: Der Rückraumspieler hat sich einen Meniskusriss zugezogen und fehlt den deutschen Handballern in der entscheidenden Turnierphase. Dies ergab eine MRT-Untersuchung in Zagreb, von wo aus der Rückraumspieler vom Bundesliga-Zweiten Füchse Berlin am Montag bereits die Heimreise antrat. Drux, der die Verletzung am Sonntagabend im Spiel gegen Dänemark (25:26) ohne gegnerische Einwirkung erlitten hatte, soll noch in dieser Woche operiert werden und wird voraussichtlich drei Monate ausfallen.

Pyrotechnik und Papierrollen: 75.000 Euro Geldstrafe für Eintracht



Frankfurt/Main (dpa) - Weil Fans Papierrollen auf den Rasen geworfen und Pyrotechnik abgebrannt haben, muss Eintracht Frankfurt zum wiederholten Mal eine hohe Geldstrafe bezahlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes sprach am Montag von unsportlichem Verhalten in sechs Fällen. Deshalb muss der Bundesligist 75.000 Euro bezahlen. Bis zu 25.000 Euro davon kann Frankfurt allerdings für sicherheitstechnische und gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.



Nach Olympia-Aus: Skicrosserin Zacher will Karriere fortsetzen



München (dpa) - Nach ihrer schweren Knieverletzung will Skicrosserin Heidi Zacher ihre Karriere fortsetzen. Das bestätigte die Sportlerin aus dem bayerischen Lenggries am Montag als Gast der Olympia-Einkleidung in München. Die 29-Jährige wäre eine Medaillenfavoritin bei den im Februar anstehenden Winterspielen in Südkorea gewesen, verpasst den Saisonhöhepunkt aber wegen eines vor rund einer Woche erlittenen Kreuzbandrisses.

Freitag plädiert für Kombinierer Kircheisen als Olympia-Fahnenträger



München (dpa) - Deutschlands bester Skispringer Richard Freitag plädiert für Kombinierer Björn Kircheisen als Fahnenträger bei der olympischen Eröffnungsfeier am 9. Februar in Pyeongchang. «Da würde ich einfach mal sagen Björn Kircheisen. Der fährt glaube ich zum fünften Mal zu den Olympischen Spiele. Der kommt aus meiner Region. Ich sage einfach mal, der Kirche muss die Fahne tragen», sagte Freitag bei der offiziellen Einkleidung am Montag in München der Deutschen Presse-Agentur.

Skisprung-Trainer Schuster nimmt Quintett um Freitag mit zu Olympia



München (dpa) - Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster setzt für die Olympischen Spiele in Pyeongchang auf ein Quintett um Top-Mann Richard Freitag. Der Österreicher wird neben Freitag auch Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Karl Geiger und Stephan Leyhe mit nach Südkorea nehmen, wie er am Montag bei der offiziellen Einkleidung in München sagte.

Djokovic bei Australian Open im Achtelfinale ausgeschieden



Melbourne (dpa) - Der ehemalige Weltranglisten-Erste Novak Djokovic ist bei den Australian Open im Achtelfinale ausgeschieden. Gegen den Südkoreaner Chung Hyeon verlor der sechsmalige Melbourne-Sieger aus Serbien am Montag 6:7 (4:7), 5:7, 6:7 (3:7). Chung Hyeon hatte in der dritten Runde den Hamburger Alexander Zverev bezwungen und steht zum ersten Mal bei einem Grand-Slam-Tennisturnier im Viertelfinale.

CAS-Prozess startet in Genf - Sportler noch nicht dabei



Genf (dpa) - Zunächst ohne Teilnahme der 39 gesperrten Sportler aus Russland hat vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS am Montag die Anhörung zum Einspruch gegen die Sanktionen im Zuge des Sotschi-Dopingskandals stattgefunden. Die Verhandlungen, die bis zum Samstag oder Sonntag andauern sollen, begannen um 9.45 Uhr in Genf. Aufgrund des großen Umfangs war der Prozess ins Konferenzzentrum nach Genf verlegt worden. Insgesamt 42 russischen Athleten haben vor dem CAS Einspruch gegen ihre vom Internationalen Olympischen Komitee verhängten lebenslangen Olympia-Sperren eingelegt.

Frankreich vor Halbfinal-Einzug bei Handball-EM - Auch Schweden siegt



Zagreb (dpa) - Handball-Weltmeister Frankreich hat einen großen Schritt in Richtung Halbfinale der EM in Kroatien gemacht. Die Franzosen setzten sich in ihrem zweiten Hauptrunden-Spiel am Montag in Zagreb locker mit 39:30 (19:12) gegen die bereits ausgeschiedenen Serben durch. Da auch Rekord-Europameister Schweden am Abend gegen Weißrussland mit 29:20 (16:11) gewann, sind die Franzosen noch nicht ganz durch. Im abschließenden Hauptrunden-Spiel gegen Gastgeber Kroatien würde Frankreich aber schon ein Unentschieden reichen.

Trotz Rückenproblemen: Schempp kann auf Olympia-Start hoffen



München (dpa) - Biathlon-Weltmeister Simon Schempp kann trotz seiner Rückenbeschwerden auf einen Olympia-Start hoffen. Die gesundheitlichen Probleme des Skijägers seien ein «rein muskuläres Problem», hieß es nach einem Medizin-Check am Montag in München. Der Schwabe wird deshalb wie geplant Ende der Woche mit ins Olympia-Trainingslager fahren.

Missbrauchs-Prozess: Geschäftsführung des Turnverbandes tritt zurück



Washington (dpa) - Noch während der laufenden Zeugen-Anhörungen im Missbrauchsprozess gegen den früheren US-Turnteamarzt Larry Nassar ist die Spitze der Geschäftsführung des Turnverbandes US Gymnastics zurückgetreten. Am Montag erklärten sowohl der Vorsitzende des Board of Directors, Paul Parilla, wie auch der Stellvertreten Vorsitzende Jay Binder und Schatzmeisterin Bitsy Kelley mit sofortiger Wirkung ihre Rücktritte. In den Anhörungen schilderten rund 100 ehemalige und noch aktive Turnerinnen, wie sie von Nassar sexuell missbraucht wurden. Zugleich erhoben sie zahlreiche Vorwürfe gegen den US-Verband, die Machenschaften des kriminellen Arztes lange Zeit gedeckt zu haben.

Alexis Sanchez zu Manchester United, Henrich Mchitarjan zu Arsenal



London (dpa) - Der FC Arsenal verliert seinen Topstürmer Alexis Sanchez an den englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United. Im Gegenzug bekommen die Gunners den früheren Dortmunder Angreifer Henrich Mchitarjan, der vom Tabellenzweiten Man United zum Sechsten nach London wechselt. Beide Vereine bestätigten das Tauschgeschäft am Montag, nachdem beide Spieler ihre Medizinchecks absolviert hatten.

WM höchstwahrscheinlich mit Videobeweis: «Ergebnisse sehr ermutigend»



Zürich (dpa) - Der Einsatz von Video-Schiedsrichtern auch bei der Fußball-WM in Russland wird immer wahrscheinlicher. Die Mitglieder des International Football Association Board (IFAB) zogen am Montag bei einem Treffen in Zürich ungeachtet der in der Bundesliga sehr umstrittenen Testphase eine positive Bilanz des internationalen Experiments. «Wir haben uns die Ergebnisse angeschaut und die sind sehr ermutigend», sagte IFAB-Geschäftsführer Lukas Brud.

Russischer Shorttrack-Olympiasieger Ahn für Pyeongchang gesperrt



Moskau (dpa) - Der sechsfache Shorttrack-Olympiasieger Viktor Ahn aus Russland darf nicht bei den Winterspielen in seinem Geburtsland Südkorea antreten. Ahn und seine Teamkollegen Denis Airapetjan und Wladimir Grigorjew seien für die Spiele in Pyeongchang im Februar gesperrt. Das meldete die Agentur Tass am Montag unter Berufung auf informierte Kreise. Ahn soll wegen Verwicklungen in die Manipulationen bei den Winterspielen in Sotschi auf der Liste jener 111 russischen Sportler stehen, deren Olympia-Teilnahme das IOC kürzlich ausgeschlossen hatte.