Von: Redaktion DER FARANG | 19.01.18

DORTMUND (dpa) - Fußball-Profi Pierre-Emerick Aubameyang ist nicht mit dem Team von Borussia Dortmund zum Bundesligaspiel bei Hertha BSC geflogen. «Er trainiert in Dortmund. Wir haben das Gefühl, dass er mit dem Kopf nicht hundertprozentig bei der Sache ist. Mal schauen, ob das weiterhilft. Es ist eine schwierige Situation», sagte Sportdirektor Michael Zorc vor dem Abflug am Donnerstag. Zuerst hatten die Funke Mediengruppe und bild.de darüber berichtet. Ein Abschied des 28-jährigen Gabuners wird dem Anschein nach immer wahrscheinlicher. Hauptinteressent ist der Premier-League-Club FC Arsenal.



Kroatien und Norwegen mit Siegen zum Start der EM-Hauptrunde



Zagreb (dpa) - Gastgeber Kroatien und der WM-Zweite Norwegen sind mit Siegen in die Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft gestartet. Die Kroaten zitterten sich am Donnerstag in Zagreb gegen Weißrussland zu einem 25:23 und bleiben mit 4:2 Zählern ebenso im Rennen um den Einzug ins Halbfinale wie die punktgleichen Norweger, die Serbien dank einer Steigerung nach der Pause deutlich mit 32:27 bezwangen.

Rückschlag für Bamberg in der Basketball-Euroleague



Barcelona (dpa) - Brose Bamberg hat in der Basketball-Euroleague den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Der deutsche Serienmeister verlor 48 Stunden nach dem hart erkämpften 93:86 gegen Kaunas am Donnerstagabend beim FC Barcelona mit 66:81 und rutschte nach 19 Spieltagen mit einer Bilanz von 7:12-Siegen auf Platz 13 in der Königsklasse ab.

Berliner Eislaufpaar Hocke/Blommaert gute Achte bei EM-Debüt



Moskau (dpa) - Das Berliner Eiskunstlaufpaar Annika Hocke und Ruben Blommaert ist bei seiner Europameisterschafts-Premiere auf Platz acht gelaufen. Damit sicherten die 17-Jährige und ihr acht Jahre älterer Partner nach der Absage der WM-Zweiten Aljona Savchenko und Bruno Massot erneut zwei deutsche Startplätze für die EM im kommenden Jahr in Minsk. Der Titel ging am Donnerstag in Moskau an die russischen Titelverteidiger Jewgenia Tarasowa/Wladimir Morosow.

Friedrichshafener Volleyballer kämpfen sich zum Sieg in Thessaloniki



Thessaloniki (dpa) - Nach einem 0:2-Satzrückstand hat der VfB Friedrichshafen auch sein drittes Vorrundenspiel in der Champions League doch noch gewonnen. Der deutsche Volleyball-Rekordmeister erkämpfte sich am Donnerstagabend bei PAOK Thessaloniki ein 3:2. Friedrichshafen führt damit die Tabelle der Gruppe B weiter souverän an. In den ersten beiden Gruppenpartien in dieser Saison hatte sich die Mannschaft von Trainer Vital Heynen gegen Ankara und in Sastamala behauptet.

Biathlon-Star Dahlmeier Sprint-Zweite in Antholz - Eckhoff siegt



Antholz (dpa) - Die siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier hat zum Auftakt der Olympia-Generalprobe in Antholz den Sieg nur knapp verpasst. Im letzten Sprint-Wettkampf vor den Winterspielen in Pyeongchang blieb die 24-Jährige am Donnerstag am Schießstand fehlerfrei, hatte nach 7,5 Kilometern im Ziel aber zwölf Sekunden Rückstand auf die ebenfalls fehlerfrei gebliebene Ex-Weltmeisterin Tiril Eckhoff aus Norwegen.

Alexander Zverev nach Sieg im deutschen Duell in Melbourne weiter



Melbourne (dpa) - Der Weltranglisten-Vierte Alexander Zverev hat das deutsche Tennis-Duell mit Peter Gojowczyk für sich entschieden und die dritte Runde der Australian Open erreicht. Der 20 Jahre alte Hamburger setzte sich am Donnerstag in Melbourne gegen den acht Jahre älteren Münchner mit 6:1, 6:3, 4:6, 6:3 durch. Im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale bekommt es Zverev am Samstag mit dem Südkoreaner Chung Hyeon zu tun.

Deutscher Tennisprofi Marterer in Australien überraschend weiter



Melbourne (dpa) - Der deutsche Nachwuchsprofi Maximilian Marterer hat bei den Australian Open für eine weitere Überraschung gesorgt und ist in die dritte Runde gekommen. Der 22 Jahre alte Nürnberger rang am Donnerstag in einem Linkshänder-Duell den Spanier Fernando Verdasco in 3:27 Stunden mit 6:4, 4:6, 7:6, 3:6, 6:3 nieder. Marterer steht zum ersten Mal bei einem Grand-Slam-Tennisturnier in der dritten Runde.

Tennisprofi Struff bei Australian Open gegen Federer raus



Melbourne (dpa) - Jan-Lennard Struff hat bei den Australian Open eine Überraschung gegen Titelverteidiger Roger Federer klar verpasst. Der Davis-Cup-Spieler aus Warstein unterlag am Donnerstag dem 19-maligen Grand-Slam-Sieger aus der Schweiz 4:6, 4:6, 6:7. Von den anfangs 17 deutschen Tennisprofis haben es damit drei in Melbourne in die dritte Runde geschafft.

Menschenrechtsgericht: Doping-Kontroll-System ist rechtens



Straßburg (dpa) - Doping-Fahnder dürfen Profisportler aus Sicht des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte verpflichten, Monate im Voraus Angaben zu ihren Aufenthaltsorten zu machen. Das sogenannte Whereabouts-System verstoße nicht gegen die Menschenrechte der Sportler, urteilten die Straßburger Richter am Donnerstag. Die Kontrollpraxis sieht unter anderem vor, dass ausgewählte Topsportler täglich eine Stunde benennen, während der sie für unangekündigte Tests zur Verfügung stehen.

Deutsche Handballer mit unverändertem Kader in EM-Hauptrunde



Zagreb (dpa) - Die deutschen Handballer starten mit unverändertem Kader und der Hoffnung auf eine schnelle Leistungssteigerung in die Hauptrunde der Europameisterschaft in Kroatien. Er werde seinen 16er-Kader vor dem ersten Hauptrunden-Match am Freitag (18.15 Uhr) gegen Tschechien nicht verändern, sagte Bundestrainer Christian Prokop am Donnerstag. «Wichtig ist eine Steigerung von den Positionen, im Angriff muss mehr kommen», betonte Prokop vor der Abreise nach Varazdin, wo die nächste Turnierphase ausgetragen wird. Lediglich die beim 25:25 gegen Mazedonien im Angriff überzeugenden Patrick Groetzki und Steffen Weinhold nahm er von der Kritik aus.

Ok-Chef: Nordkorea will bei Winterspielen in vier Sportarten antreten



Seoul (dpa) - Nordkorea will nach Medienberichten neben einem Eiskunstlauf-Paar und Eishockey-Spielerinnen möglichst noch Skirennfahrer und Skilangläufer zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang entsenden. Süd- und Nordkorea hätten sich bei ihren Arbeitsgesprächen am Mittwoch darauf verständigt, dass Nordkoreaner in vier Sportarten antreten könnten, sagte der Organisationschef Lee Hee Beom am Donnerstag Nachrichtenagentur Yonhap. Er könne jedoch nicht sagen, wie viele nordkoreanische Athleten kommen. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) sei die Instanz, die die Länder zu Olympischen Spielen einlade, wurde Lee zitiert.