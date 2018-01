Von: Redaktion DER FARANG | 15.01.18

KÖLN (dpa) - Der Tabellenletzte 1. FC Köln hat im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach in letzter Sekunde seinen zweiten Saisonsieg geholt. Am ersten Spieltag der Rückrunde der Fußball-Bundesliga siegte die Mannschaft von Trainer Stefan Ruthenbeck durch ein Tor von Winter-Neuzugang Simon Terodde in der Nachspielzeit mit 2:1 (1:0) gegen den Westrivalen. Frederik Sörensen hatte in der Partie am Sonntag den FC erstmals in Führung gebracht (34. Minute), doch Gladbachs Raffael glich zwischenzeitlich aus (69.). Köln bleibt Liga-Letzter, liegt aber nur noch sieben Punkte hinter dem Relegationsrang 16.



Dortmund holt gegen Wolfsburg ohne Aubameyang nur ein Remis



Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund hat gegen den VfL Wolfsburg den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz verpasst. Der BVB trennte sich am Sonntagabend von seinen Gäste aus Niedersachsen mit 0:0 und ist nach dem ersten Spieltag der Rückrunde Vierter der Fußball- Bundesliga. Vor 80.600 Zuschauern waren die Gastgeber überlegen, nutzten aber zahlreiche Chancen nicht. Wolfsburg hat als Zwölfter der Fußball-Bundesliga nur vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Dortmund bestritt den Rückrundenstart ohne Pierre-Emerick Aubameyang. Wie der Club vor dem Anpfiff mitteilte, gehörte der Top-Torjäger Angreifer aus disziplinarischen Gründen nicht zum Kader.



FC Liverpool besiegt Tabellenführer Manchester City mit 4:3



Liverpool (dpa) - Der FC Liverpool hat Manchester City in der Premier League die erste Saisonniederlage beigebracht. Das Team des deutschen Fußballtrainers Jürgen Klopp schlug den Tabellenführer am Sonntag an der Anfield Road mit 4:3 (1:1), musste am Ende aber noch zittern. Alex Oxlade-Chamberlain (9. Minute), Roberto Firmino (59.), Sadio Mané (61.) und Mohamed Salah (68.) erzielten die Tore für die furios aufspielenden Reds. In der Nachspielzeit machte es der frühere Dortmunder Ilkay Gündogan (90.+1) mit seinem Anschlusstreffer noch einmal spannend. Man City bleibt trotzdem souveräner Spitzenreiter und hat 15 Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten Liverpool.

Barça gewinnt bei Angstgegner San Sebastian: Nach 0:2 noch 4:2



San Sebastian (dpa) - Der FC Barcelona hat die erste Saisonniederlage bei Angstgegner Real Sociedad San Sebastian dank einer tollen Aufholjagd verhindert. Das Starensemble um Lionel Messi drehte einen 0:2-Rückstand am Sonntagabend und gewann noch mit 4:2 (1:2). Für den 16. Saisonsieg der Katalanen, die mit Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen spielten, sorgten Paulinho (39. Minute), Doppeltorschütze Luis Suárez (50./71.) und Messi (85.). Barca führt die Primera Disvision weiter klar mit nunmehr 51 Punkten vor Atlético Madrid (42) an. Der Tabellen-Vierte Real Madrid hat ein Spiel weniger bestritten und jetzt schon 19 Zähler Rückstand auf Barcelona.

Kroatien und Frankreich ziehen in Hauptrunde der Handball-EM ein



Split (dpa) - Gastgeber Kroatien steht wie erwartet in der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft. Die Mannschaft von Trainer Lino Cervar besiegte am Sonntagabend Island mit 29:22 (14:13) und schaffte den Sprung in die nächste Runde vorzeitig. Bester Werfer beim Sieger im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe A war Luka Cindric mit sieben Treffern. Zuvor war Weltmeister Frankreich als erstes Team in die Hauptrunde eingezogen. Die Franzosen gewannen ihr zweites Turnierspiel gegen Österreich in Porec mit 33:26 (17:12).

Mannheim setzt in DEL Ausrufezeichen gegen Eisbären Berlin



Mannheim (dpa) - Im ersten Spiel nach dem angekündigten Neuanfang haben die Adler Mannheim ein Achtungszeichen gesetzt. Die Mannheimer fertigten in einem Eishockey-Prestigeduell die Eisbären Berlin am Sonntag mit 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) ab. In einer emotionalen Partie mit zahlreichen Strafminuten trafen Nationalspieler David Wolf (8. Minute), Luke Adam (24.), Christoph Ullmann (29.), Devin Setoguchi (37.), Ryan MacMurchy (41.) und Andrew Desjardins (46.). Damit feierten die Adler ihren zweiten Sieg gegen ein Topteam der Deutschen Eishockey-Liga nacheinander.