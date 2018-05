Von: Redaktion DER FARANG | 11.05.18

Heynckes verlässt Bundesliga sehr zufrieden: «Werde Leben genießen»

MÜNCHEN (dpa) - Jupp Heynckes kehrt auch ohne die Wiederholung des Titel-Triples mit dem FC Bayern München «sehr zufrieden» in den Fußball-Ruhestand zurück.



«Ich werde keine Entzugserscheinungen haben - und auch keine Langeweile», sagte der 73 Jahre alte Trainer, der am Samstag gegen den VfB Stuttgart zum letzten Mal bei einem Heimspiel des FC Bayern in der Münchner Arena auf der Bank sitzten wird. Mit seinem 1038. Bundesligaspiel als Trainer und Spieler wird er damit vor Otto Rehhagel (1037) zum alleinigen Rekordhalter.

Nach Ribéry: FC Bayern verlängert auch mit Robben und Rafinha

MÜNCHEN (dpa) - Nach Routinier Franck Ribéry hat der FC Bayern auch Arjen Robben und Rafinha neue Verträge für die kommende Saison gegeben.



Das teilte der deutsche Fußball-Serienmeister am Freitag mit.

Atlético-Trainer Simeone bleibt für Europa-League-Finale gesperrt

Nyon (dpa)- Trainer Diego Simeone von Atlético Madrid muss das Europa-League-Finale gegen Olympique Marseille von der Tribüne aus verfolgen.



Die Berufungskommission der Europäischen Fußball-Union (UEFA) lehnte am Freitag einen Einspruch des Argentiniers und seines Clubs gegen eine Sperre ab, die der 48-Jährige wegen eines Ausrasters im Halbfinal-Hinspiel beim FC Arsenal aufgebrummt bekommen hatte. Die UEFA hatte Simeone für vier Europacup-Partien gesperrt. Eine Partie seiner Sperre hat Simeone beim Rückspiel bereits abgesessen. Das Endspiel gegen Marseille findet am 16. Mai in Lyon statt.

Eishockey-Nationalteam ohne Personalsorgen in WM-Schlüsselspiel

HERNING (dpa) - Ohne Personalsorgen geht das Eishockey-Nationalteam bei der Weltmeisterschaft in Dänemark in das wichtige Vorrundenspiel gegen Lettland.



«Alle sind fit, es ist keiner verletzt oder angeschlagen», sagte Bundestrainer Marco Sturm am Freitag. Nur mit einem Sieg am Samstag (12.15 Uhr/Sport1) kann der stark verjüngte und veränderte Olympia-Silbergewinner seine geringe Chance auf den Einzug in das Viertelfinale wahren.

Wucherer wird Bauermann-Nachfolger bei Würzburger Basketballern

WÜRZBURG (dpa) - Der frühere Nationalspieler Denis Wucherer wird Nachfolger von Trainer Dirk Bauermann beim Basketball-Bundesligisten s.



Oliver Würzburg. Der 45-Jährige kommt vom Zweitligisten Rheinstars Köln und unterschrieb bei den Unterfranken einen Zweijahresvertrag. Dies teilten die Würzburger am Freitag mit.

Eisbären bestätigen Kanadier Jodoin als neuen Cheftrainer

BERLIN (dpa) - Der 66 Jahre alte Kanadier Clément Jodoin wird Nachfolger von Uwe Krupp als neuer Cheftrainer von Vizemeister Eisbären Berlin.



Der ehemalige Assistenzcoach unterschrieb einen Einjahresvertrag, wie der Hauptstadtclub aus der Deutschen Eishockey Liga am Freitag mitteilte. Jodoin ersetzt Ex-Bundestrainer Krupp, der nach der Niederlage im Finale gegen den EHC Red Bull München seinen Wechsel zu Sparta Prag bekanntgegeben hatte.