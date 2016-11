Von: Redaktion DER FARANG | 26.11.16

MÜNCHEN (dpa) - Uli Hoeneß ist wieder Präsident des FC Bayern München

Uli Hoeneß ist wieder Präsident des FC Bayern München. Der 64-Jährige wurde von den Vereinsmitgliedern neun Monate nach seiner Haftentlassung erneut in das höchste Amt des deutschen Fußball-Rekordmeisters gewählt. «Ich bitte Sie um eine zweite Chance», sagte er vor der Wahl und erntete großen Beifall der über 7000 Mitglieder. Der FC Bayern sei für ihn seine «zweite Familie». Hoeneß ist Nachfolger von Karl Hopfner, der sich am Freitagabend bei der Jahreshauptversammlung in München nicht erneut zur Wahl stellte.

Weiterer Sieg für Tabellenführer Leipzig - 4:1 beim SC Freiburg

RB Leipzig hat das Aufsteiger-Duell beim SC Freiburg klar für sich entschieden und bleibt Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. RB gewann am Freitag 4:1 (3:1) und baute seinen Vorsprung auf die Bayern vorübergehend auf sechs Punkte aus. Die Münchner empfangen am Samstag Bayer Leverkusen. Mit dem schnellsten Tor der Leipziger Bundesliga-Geschichte brachte Naby Keita die Sachsen nach zwei Minuten in Führung. Timo Werner sorgte für die Vorentscheidung (22. und 35. Minute), Marcel Sabitzer erzielte den Endstand (79.). Florian Niederlechner traf für den SC am Freitagabend nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich (15.) zum 1:1.

Hannover verpasst Sprung an die Spitze - Fürth mit Sieg unter Radoki

Hannover 96 hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Niedersachsen mussten sich am Freitag trotz zweimaliger Führung mit einem 2:2 (1:0) bei Verfolger Fortuna Düsseldorf begnügen. Die SpVgg Greuther Fürth verbuchte indes im ersten Spiel unter Interimscoach Janos Radoki einen glücklichen 2:1 (1:0)-Sieg gegen Arminia Bielefeld durch ein Tor von Zlatko Tripic in letzter Minute. 1:1 (1:1) endete das Duell zwischen den beiden Aufsteigern Würzburger Kickers und Erzgebirge Aue.

Oliver Kreuzer neuer Sportdirektor beim Karlsruher SC

Der frühere Bundesliga-Profi Oliver Kreuzer wird zum 1. Dezember wieder Spordirektor beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC. Wie der abstiegsbedrohte Verein am Freitag bekanntgab, wird der 51-Jährige Nachfolger von Jens Todt, von dem sich der KSC am Donnerstag getrennt hatte. Der frühere Verteidiger Kreuzer bestritt für den KSC zwischen 1985 und 1991 insgesamt 182 Partien in der Ersten und Zweiten Liga, bevor er zum FC Bayern München wechselte. Von Mai 2011 bis Juni 2013 war er in Karlsruhe schon einmal Sportdirektor gewesen, ging dann in ähnlicher Funktion zum Bundesligisten Hamburger SV.

ARD:Doping-Vertuschung bei mindestens sechs russischen Leichtathleten

Mindestens sechs russische Leichtathleten sollen Schmiergeld an den Weltverband IAAF für die Vertuschung von verdächtigen Dopingtests gezahlt haben. Nach Informationen der ARD-Dopingredaktion und der französischen Zeitung «Le Monde» zahlten die Sportler Summen zwischen 300 000 und 700 000 Euro und konnten im Gegenzug an den Olympischen Spielen 2012 teilnehmen. Das gehe aus Unterlagen der Pariser Staatsanwaltschaft für Finanzdelikte hervor. Laut der ARD könnten sogar bis zu 23 Athleten von einer Doping-Vertuschung profitiert haben. Damit hat der Skandal offenbar größere Dimensionen als ursprünglich angenommen. Im Dezember 2014 hatte die ARD erstmals Vorwürfe erhoben. Damals ging es um Geldzahlungen von Marathonläuferin Lilija Schobuchowa, die auch jetzt auf der Liste aufgeführt wird.

Doping: Zwei Olympiassieger müssen Medaillen abgeben

Das Internationale Olympische Komitee hat zwei Goldmedaillen-Gewinner bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking und 2012 in London des Dopings überführt. Insgesamt nannte das IOC am Freitag sieben Athleten, die bei nachträglichen Tests erwischt wurden. Die Hammerwerferin Axana Miankowa muss ihre Goldmedaille von 2008 abgeben. Bei der Weißrussin wurden Turinabol und Oxandrolon in der Probe gefunden. Das IOC nannte auch den zweimaligen Gewichtheber-Olympiasieger Ilja Iljin aus Kasachstan. Dem 28-Jährigen wurden ebenso seine Medaillen aus den Jahren 2008 und 2012 aberkannt. Das hatte am Mittwoch auch bereits das Nationale Olympische Komitee seines Heimatlandes bekanntgegeben.

Freund Zweiter bei Weltcup-Auftakt - Domen Prevc siegt

Severin Freund hat mit Platz zwei beim Weltcup-Auftakt der Skispringer ein glänzendes Comeback nach fünfmonatiger Verletzungspause gefeiert. Der im Frühjahr an der Hüfte operierte Weltmeister musste am Freitag im finnischen Kuusamo mit zwei Sprüngen auf jeweils 140 Meter nur Domen Prevc den Vortritt lassen. Der Slowene setzte sich mit 138,5 und 140,5 Metern durch, profitierte dabei aber von einem Sturz seines Bruders Peter Prevc. Der Vierschanzentourneesieger und Gesamt-Weltcupsieger der Vorsaison wurde mit 143 und 140,5 Metern trotzdem Dritter.

Meister München in DEL nicht zu stoppen - DEG in der Krise

Der deutsche Meister EHC Red Bull München bleibt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine Klasse für sich. Am Freitag gewann der Spitzenreiter mit 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) im bayerischen Derby gegen die Straubing Tigers das neunte Spiel in Serie und baute damit den Clubrekord aus. Der Tabellenzweite Nürnberg Ice Tigers verlor indes am 22. Spieltag 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) nach Verlängerung bei Schlusslicht Schwenningen Wild Wings. Die Eisbären Berlin siegten 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) gegen die Düsseldorfer EG.

1:1 nach erstem Tag im Davis-Cup-Finale Kroatien gegen Argentinien

Im Davis-Cup-Finale zwischen Gastgeber Kroatien und Argentinien steht es nach dem ersten Tag 1:1. Juan Martin del Potro sorgte am Freitagabend mit einem 6:4, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5-Erfolg in 3:18 Stunden gegen Ivo Karlovic für den Ausgleich. Zuvor hatte Marin Cilic Kroatien mit 1:0 in Führung gebracht. Der US-Open-Sieger von 2014 rang im Auftakteinzel Federico Delbonis in einem packenden Fünf-Satz-Krimi mit 6:3, 7:5, 3:6, 1:6, 6:2 nieder. Cilic verwandelte nach 3:30 Stunden seinen ersten Matchball. Am Samstag folgt das Doppel, am Sonntag stehen die beiden Schlusseinzel auf dem Programm.

«FAZ»: Rekordzahlen beim FC Bayern - 626,8 Millionen Euro Umsatz

Der FC Bayern schraubt Umsatz und Gewinn weiter in Rekordhöhe. Laut der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» steigerte der vom Verein ausgegliederte Gesamtkonzern im Geschäftsjahr 2015/16 seinen Umsatz um über 100 Millionen Euro auf eine Bestmarke von 626,8 Millionen Euro. Das sind rund 20 Prozent mehr als im Vorjahr (523,7 Millionen). Der Gewinn liegt laut des Berichts bei 33 Millionen Euro und rund zehn Millionen Euro über der Rekordmarke beim Überschuss nach Steuern von 23,8 Millionen aus dem Vorjahr.

Bayern ohne Boateng gegen Leverkusen - Ancelotti bittet um Geduld

Der FC Bayern wird das Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen Bayer 04 Leverkusen mit großer Wahrscheinlichkeit ohne Jérôme Boateng bestreiten müssen. Der Nationalverteidiger musste einen Tag vor dem Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr) das nicht-öffentliche Abschlusstraining des deutschen Rekordmeisters abbrechen. Boateng war bereits am Mittwoch beim 2:3 in der Champions League gegen FK Rostow wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel ausgewechselt worden.

Sehnenabriss im Leistenbereich: Gladbachs Traoré fehlt bis Jahresende

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss bis zum Jahresende auf Ibrahima Traoré verzichten. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler zog sich am Mittwoch beim 1:1 in der Champions League gegen Manchester City einen Sehnenabriss im Bereich der linken Leiste zu und wird am kommenden Montag operiert.

VfL Wolfsburg in Ingolstadt wieder mit Nationalspieler Draxler

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg kann im Spiel beim FC Ingolstadt am Samstag (15.30 Uhr) wieder auf Nationalspieler Julian Draxler bauen. Der Offensivspieler verpasste wegen eines Muskelfaserrisses zuletzt zwei Partien und gab Grünes Licht für einen Einsatz.

Viertelfinal-Aus für DFB-Frauen bei U20-WM: 0:1 gegen Frankreich

Für die deutschen Fußballerinnen ist der Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung bei der U20-Weltmeisterschaft in Papua-Neuguinea geplatzt. Die Mannschaft von Trainerin Maren Meinert unterlag am Freitag im Viertelfinale Frankreich mit 0:1 (0:1) und muss trotz makelloser Vorrunde vorzeitig die Heimreise antreten. Die französische Spielführerin Delphine Cascarino besiegelte in der Hauptstadt Port Moresby mit den Siegtor in der 16. Spielminute das Aus der verletzungsgeplagten DFB-Elf.

Hamilton mit Tagesbestzeit vor Rosberg in Abu Dhabi

Nico Rosberg hat sich im Kampf um die erste Tagesbestzeit vor dem Formel-1-Finale in Abu Dhabi Lewis Hamilton geschlagen geben müssen. Der gebürtige Wiesbadener erzielte am Freitag auch in der zweiten Einheit nur die zweitbeste Zeit. Auf dem Yas Marina Circuit lag der gebürtige Wiesbadener am Ende mit seiner besten Runde aber nur 0,079 Sekunden hinter seinem britischen Mercedes-Stallrivalen. Hinter dem Silberpfeil-Duo landete Sebastian Vettel im Ferrari auf dem dritten Rang.

Kermas wird Trainer der Hockey-Herren - Damen weiter mit Mülders

Stefan Kermas wird neuer Trainer der deutschen Hockey-Herren. Wie der Deutsche Hockey-Bund am Freitag mitteilte, tritt der 37-Jährige die Nachfolge von Valentin Altenburg an. Unter der Regie des 35 Jahre alten Hamburgers hatten die DHB-Herren bei den Olympischen Spielen in Rio die Bronzemedaille gewonnen. Altenburg war Ende 2015 als Projektcoach bis Rio für den zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) gewechselten Markus Weise eingesprungen und kehrt nun in seinen U21-Job beim DHB zurück. Bei den Damen, die ebenfalls Olympia-Bronze holten, macht Jamilon Mülders weiter.

Frenzel im provisorischen Wettkampfsprung disqualifiziert

Eric Frenzel muss um seinen Start beim Weltcup-Auftakt der Nordischen Kombinierer in Kuusamo bangen. Der viermalige Gesamt-Weltcupsieger aus Oberwiesenthal wurde am Freitag im provisorischen Wettkampfsprung wegen eines nicht regelkonformen Sprunganzuges disqualifiziert. Sollte am Samstag im ersten Einzelwettbewerb des WM-Winters kein Springen möglich sein, würde der Durchgang vom Freitag gewertet werden und Frenzel ohne Ergebnis dastehen. Somit könnte der Olympiasieger und dreimalige Weltmeister im anschließenden Langlauf über 10 Kilometer nicht starten.

Schach-WM: Carlsen gewinnt zehnte Partie und gleicht zum 5:5 aus

Das zehnte Spiel um die internationale Schachkrone in den USA ist mit einem Sieg des Norwegers Magnus Carlsen über den Russen Sergej Karjakin zu Ende gegangen. In der Spanischen Partie führte der Weltmeister Carlsen am Donnerstag die weißen Figuren. Der Herausforderer wählte diesmal die Berliner Verteidigung, und die Stellung war lange Zeit geschlossen. Im Mittelspiel ließ Karjakin eine gute Möglichkeit zum Remis aus.