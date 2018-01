Von: Redaktion DER FARANG | 03.01.18

MÜNCHEN (dpa) - Bayern-Trainer Jupp Heynckes hat sich sehr positiv über Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka geäußert. «Das ist ein guter Junge, der gefällt mir», sagte Heynckes am Dienstag in München vor dem Abflug des FC Bayern ins Trainingslager nach Katar. Der 22 Jahre alte Goretzka soll nach Medienberichten im Sommer ablösefrei vom FC Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister wechseln. «Da muss man mal abwarten. Wenn ich richtig gelesen habe, hat sein Manager (Jörg) Neubauer gesagt, dass sie sich noch nicht entschieden haben», sagte Heynckes zu den Meldungen.

Kerber nach Trainerwechsel auch 2018 nicht bei erster Fed-Cup-Runde

Perth (dpa) - Angelique Kerber wird auch 2018 nicht für das deutsche Tennis-Team in der ersten Runde des Fed Cups spielen und hat dies am Rande des Hopman Cups mit ihrem persönlichen Neuanfang nach einem Trainerwechsel begründet. In einem Interview der «Berliner Zeitung» (Dienstag) sagte die einstige Weltranglisten-Erste, sie wolle in Zukunft weiter im Fed Cup spielen, daher sei ihr der Verzicht auf die Partie am 10. und 11. Februar in Weißrussland nicht leichtgefallen. «Es gibt aber viele gute junge Spielerinnen, für die das auch eine Chance sein kann», sagte die 29-Jährige. Deutsche Nummer eins ist derzeit Julia Görges.

Tennis-Profi Murray sagt Start beim ATP-Turnier in Brisbane ab

Brisbane (dpa) - Der frühere Tennis-Weltranglistenerste Andy Murray hat wegen seiner Hüft-Verletzung seine Teilnahme am ATP-Turnier im australischen Brisbane abgesagt. Der Schotte könne wegen Schmerzen in der rechten Hüfte nicht an den Start gehen, teilte der Veranstalter am Dienstag mit. Die Hüft-Verletzung hatte Murray bereits im August vergangenen Jahres zum Verzicht auf die US Open gezwungen. Danach hatte der Olympiasieger wochenlang pausiert. Ob der 30 Jahre alte Weltranglisten-16. bei den am 15. Januar beginnenden Australian Open antreten kann, bleibt damit fraglich.

Bach: «Reihe von Interessenten» für Winter-Olympia 2026

Lausanne (dpa) - IOC-Chef Thomas Bach rechnet trotz der jüngsten Bürgerentscheide gegen Olympia mit starken Bewerbern für die Winterspiele 2026. «Im Moment befinden wir uns mit einer Reihe von Interessenten aus drei Kontinenten im Dialog», sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees der Zeitung «Die Welt» (Dienstag). Zuletzt hatten die Bürger in Kernregionen des Wintersports wie Tirol, Graubünden oder München gegen Olympia-Bewerbungen votiert. Bach verwies indes darauf, dass im Zuge des geänderten Vergabeverfahrens nicht möglichst viele, sondern nur die bestmöglichen Kandidaten gefunden werden sollten.

NBA: Zipser verliert mit Chicago nach Verlängerung gegen Portland

Chicago (dpa) - Basketball-Nationalspieler Paul Zipser hat mit den Chicago Bulls in der nordamerikanischen NBA am Neujahrstag eine knappe Heimniederlage kassiert. Das Team aus Illinois musste sich am Montag (Ortszeit) den Portland Trail Blazers mit 120:124 nach Verlängerung geschlagen geben. Der 23-jährige Zipser erzielte zwei Punkte im Spiel. Nach der zweiten Niederlage in Folge liegt Chicago mit aktuell 13 Siegen und 24 Niederlagen auf dem drittletzten Platz in der Eastern Conference.