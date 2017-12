Von: Redaktion DER FARANG | 31.12.17

OBERSTDORF (dpa) - Richard Freitag hat einen Sieg beim ersten Springen der Vierschanzentournee nur knapp verpasst. Der Weltcup-Gesamtführende landete nach Sprüngen auf 128,5 und 127 Meter am Samstag hinter dem polnischen Olympiasieger Kamil Stoch (126 und 137 Meter) und sorgte damit vor 25.500 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Schattenberg für einen positiven Start der DSV-Adler in die Tournee. Auf den dritten Platz kam bei starkem Regen und auffrischendem Wind der Pole Dawid Kubacki.

Phil Taylor erreicht zum 21. Mal ein WM-Finale im Darts

London (dpa) - Rekord-Weltmeister Phil Taylor ist nur noch einen Schritt von seinem 17. WM-Titel entfernt. Der 57-jährige Engländer schlug am Samstagabend den walisischen Überraschungsmann Jamie Lewis mit 6:1 und erreichte in London damit zum 21. Mal das Finale des wichtigsten Darts-Turniers der Welt. «The Power» wird, unabhängig vom Ergebnis, nach dem Finale an Neujahr seine Karriere als Darts-Profi beenden und zukünftig nur noch bei Exhibitons antreten. Letztmals Weltmeister war Taylor im Jahr 2013.

München gewinnt DEL-Topspiel - Mannheim beendet Niederlagen-Serie

München(dpa) - Der deutsche Eishockey-Meister EHC Red Bull München hat sich im engen Rennen um die Tabellenspitze zurückgemeldet, im Topspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers den Sprung auf Platz eins aber verpasst. Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag 3:2 (1:1, 0:1, 1:0) nach Verlängerung durch. Durch den Punktverlust liegen die Münchner (76) zwei Punkte hinter den Franken (78). Die Adler Mannheim stoppten dagegen ihre Negativserie. Nach zuvor fünf Niederlagen nacheinander setzte sich der siebenmalige deutsche Meister deutlich mit 5:1 (4:1, 1:0, 0:0) gegen die Pinguins Bremerhaven durch.

FC Liverpool schlägt Leicester City dank Mohamed Salah 2:1

Liverpool (dpa) - Der FC Liverpool hat zum Abschluss des Fußballjahres 2017 einen Erfolg in der englischen Premier League gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp drehte am Samstag vor heimischem Publikum das Spiel gegen Leicester City und siegte dank Doppel-Torschütze Mohamed Salah nach einem Rückstand noch mit 2:1 (0:1). Liverpool geht damit als Tabellenvierter ins neue Jahr.

Basketballer des FC Bayern München gewinnen Topspiel in Ulm deutlich

Neu-Ulm (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern München haben ihre Extraklasse in der Bundesliga erneut unter Beweis gestellt. Der souveräne Tabellenführer gewann am Samstag bei ratiopharm Ulm ohne Probleme mit 89:75 (48:31) und fügte den Gastgebern die erste Niederlage nach zuletzt acht Siegen in Serie zu. «Ein großartiger Sieg für uns bei einem starken Gegner», sagte Bayerns Top-Scorer Jared Cunningham bei Telekom Sport. Für die Münchner war es der zwölfte Erfolg nacheinander. Bei den Ulmern gab Nationalspieler Tim Ohlbrecht nach über einem Jahr sein Comeback in der Bundesliga.

US-Tennis-Team und Schweizer starten mit Siegen in Hopman Cup

Perth (dpa) - Mit Roger Federer ist das Schweizer Tennis-Team erfolgreich in den Hopman Cup gestartet. Die Eidgenossen gewannen am Samstag in Perth gegen Japan mit 3:0. Der Weltranglisten-Zweite Federer setzte sich problemlos 6:4, 6:3 gegen den Japaner Yuichi Sugita durch und benötigte dafür nur 66 Minuten. Anschließend behauptete sich Belinda Bencic 7:5, 6:3 gegen Naomi Osaka, so dass der Schweizer Auftaktsieg in der Gruppe B bereits vorzeitig feststand.

Serena Williams verliert Tennis-Comeback nach Babypause

Abu Dhabi (dpa) - Knapp vier Monate nach der Geburt ihrer Tochter hat Tennis-Star Serena Williams bei ihrem Comeback eine Niederlage erlitten. Beim Einladungsturnier in Abu Dhabi verlor die ehemalige Nummer eins der Welt am Samstag mit 2:6, 6:3, 5:10 gegen French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko. Der dritte Satz wurde als Matchtiebreak ausgespielt. Im Schaukampf gegen die Lettin wirkte die 36-jährige US-Amerikanerin noch nicht komplett fit, zeigte erwartbare Schwächen und noch zu viele Fehler. Gerade im zweiten Satz ließ die 23-fache Grand-Slam-Turniersiegerin aber teilweise bereits wieder ihre Stärken und ihr Spielverständnis aufblitzen.