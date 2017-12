Von: Redaktion DER FARANG | 29.12.17

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer will auf der Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten am 28. Januar gegen die AfD Stellung beziehen. «Es verträgt sich nicht mit unserer Satzung, AfD zu wählen», sagte Fischer im Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Donnerstag). «Es kann niemand bei uns Mitglied sein, der diese Partei wählt, in der es rassistische und menschenverachtende Tendenzen gibt.» Er sei «nicht naiv und sich sicher», dass es auch unter Eintracht-Mitgliedern AfD-Wähler gebe. «Aber ich werde sehr deutlich klarmachen, was wir davon halten und dass der Verein für andere Werte und Ziele steht», sagte Fischer, der seit 2000 Präsident ist und erneut für das Spitzenamt kandidiert.

Geiger schafft Olympia-Quali in Lienz - Shiffrin gewinnt überlegen

Lienz (dpa) - Skirennfahrerin Christina Geiger hat beim Slalom in Lienz mit einem achten Platz die Olympia-Qualifikation perfekt gemacht und ihr bestes Saisonergebnis eingefahren. Auf die überragende Siegerin Mikaela Shiffrin aus den USA fehlten Geiger am Donnerstag in Österreich dennoch 2,21 Sekunden. Shiffrin gewann das Rennen vor Wendy Holdener aus der Schweiz (+0,89 Sekunden) und Frida Hansdotter aus Schweden (+1,22) und hat mit nun 36 Weltcup-Siegen so viele wie Katja Seizinger.

Hannover 96: 50+1-Entscheidung der DFL Anfang 2018



Hannover (dpa) - Die Entscheidung über die von Hannover 96 beantragte Ausnahmegenehmigung von der 50+1-Regel soll Anfang des neuen Jahres fallen. «Wir gehen von einer zeitnahen Entscheidung aus», sagte ein 96-Sprecher am Donnerstag. Es werde wohl schon im Januar dazu kommen, ein genaues Datum stehe aber noch nicht fest. Das Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) muss über den Antrag entscheiden. Ursprünglich war in diesem Jahr damit gerechnet worden. Hannovers Clubboss Martin Kind hatte den entsprechenden Antrag im Spätsommer eingereicht. Der Unternehmer will endgültig die Kontrolle über den Bundesligisten übernehmen. Wegen seiner Pläne hat sich eine clubinterne Opposition gebildet, die auch juristisch versucht, ihn zu stoppen. Bislang war sie damit aber nicht erfolgreich.

Laura Dahlmeier sagt Teilnahme am Schalke-Biathlon wegen Krankheit ab



Gelsenkirchen (dpa) - Laura Dahlmeier hat ihre Teilnahme am Biathlon auf Schalke kurzfristig abgesagt. Wie der Veranstalter auf seiner Homepage mitteilte, kann Dahlmeier krankheitsbedingt bei der World Team Challenge in Gelsenkirchen am heutigen Donnerstagabend (18.00 Uhr/ARD) nicht an den Start gehen. Für die 24 Jahre alte Sportlerin des Jahres 2017 soll Nadine Horchler im Mixed-Team an der Seite von Benedikt Doll antreten. Neben Dahlmeier können auch der Österreicher Simon Eder und Jakov Fak aus Slowenien wegen Krankheit nicht am Biathlon in Gelsenkirchen teilnehmen. Der Österreicher Julian Eberhard und der für Belgien startende Deutsche Michael Rösch rücken dafür nach. Rösch bildet ein Zwei-Nationen-Team mit Julia Dschima aus der Ukraine.

Zu warm: Skisprung-Weltcup der Frauen in Rasnov abgesagt



Oberstdorf (dpa) - Der Skisprung-Weltcup der Frauen im rumänischen Rasnov ist abgesagt worden. Die beiden Wettkämpfe, die am 6. und 7. Januar hätten stattfinden sollen, können wegen zu milder Temperaturen und zu wenig Schnee nicht stattfinden, teilte die FIS am Donnerstag mit. Ob und wo die Springen nachgeholt werden, will der Weltverband in den kommenden beiden Wochen mitteilen.

Swansea City verpflichtet Portugiesen Carvalhal als Cheftrainer



London (dpa) - Der walisische Fußball-Club Swansea City hat den Portugiesen Carlos Carvalhal als neuen Trainer verpflichtet. Acht Tage nach der Trennung von Chefcoach Paul Clement gab der Verein aus der Premier League die Personalie bekannt. Carvalhal erhält beim Tabellen-Schlusslicht einen Vertrag bis zum Saisonende mit der Option auf Verlängerung, teilte Swansea am Donnerstag mit. Der 52-Jährige hatte früher Besiktas Istanbul und Sporting Lissabon trainiert und war zuletzt bei Sheffield Wednesday. Bereits an diesem Samstag wird Carvalhal sein neues Team im Spiel beim FC Watford betreuen.