Von: Redaktion DER FARANG | 25.11.16

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Neuer TV-Gelder-Schlüssel: Lange Bundesliga-Zugehörigkeit belohnt

Langjährige Bundesligavereine erhalten künftig einen höheren Anteil an den milliardenschweren TV-Geldern. Die Deutsche Fußball Liga gab am Donnerstag in Frankfurt am Main bekannt, dass die nationalen Fernseheinnahmen künftig nach vier statt bislang zwei unterschiedlichen Kriterien verteilt werden. Wie ein Verein in den vorangegangenen fünf Jahren abgeschnitten hat, bleibt der stärkste Faktor und macht in Zukunft 70 Prozent bei der Ausschüttung der Fernsehgelder aus. 23 Prozent der Gelder werden über eine weitere Fünfjahreswertung auf Basis einer 36er Rangliste verteilt. Hinzu kommen ab der Saison 2017/18 die Kriterien «Sportliche Nachhaltigkeit» (5 Prozent) und «Nachwuchsförderung» (2 Prozent).

Einigung über künftige Förderung des deutschen Spitzensports

Das neue Konzept zur Förderung des Spitzensports in Deutschland steht. Das gaben Bundesinnenminister Thomas de Maizière und der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Alfons Hörmann, am Donnerstag in Berlin bekannt. «Wir brauchen die Reform, um uns zielstrebiger nach oben zu orientieren», sagte de Maizière. Zentraler Punkt der Reform ist, das Potenzial eines Athleten früh zu erkennen und ihn gezielt zu fördern. Aber gerade diese sogenannte Potenzialanalyse steht in der Kritik.

Karlsruher SC trennt sich von Sportdirektor Todt

Der Karlsruher SC hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Sportdirektor Jens Todt getrennt. Wie der Tabellen-16. der 2. Fußball-Bundesliga am Donnerstag mitteilte, habe Todts Weigerung für ein gemeinsames Gespräch über die Zusammenarbeit den Ausschlag gegeben. Der Manager habe in dem Zusammenhang auch das Ende seiner Tätigkeit zum 30. Juni 2017 erklärt. Todt gilt als Kandidat für den Posten des Sportdirektors beim Hamburger SV.

Löw-Elf kein Gruppenkopf für Confed Cup - Topf mit Portugal und Chile

Kein Weltmeister-Bonus für Joachim Löw: Die FIFA hat überraschend die Regularien für die Auslosung zum Confederations Cup geändert und Deutschland nicht als Gruppenkopf gesetzt. Bei der Zeremonie am Samstag in Kasan wird die DFB-Auswahl stattdessen gemeinsam mit Fußball-Europameister Portugal und Südamerika-Champion Chile in Topf 1 einsortiert. Russland ist als Gastgeber als Kopf der Gruppe A festgelegt. Das entschied das Organisationskomitee am Donnerstag. Bei Vorgängerturnieren war der amtierende Weltmeister vorab der Gruppe B zugeordnet worden.

Gerrard beendet Karriere - «Dankbar für jeden einzelnen Moment»

Der englische Fußball-Altstar Steven Gerrard hat seine aktive Karriere beendet. «Ich hatte eine unglaubliche Karriere und bin dankbar für jeden einzelnen Moment während meiner Zeit beim FC Liverpool, bei England und bei L.A. Galaxy», sagte der 36-Jährige am Donnerstag laut Mitteilung. Jetzt nehme er sich die Zeit, verschiedene Möglichkeiten abzuwägen und werde bald über seinen nächsten Karriereschritt informieren. Gerrard hat zwischen 1998 und 2015 mehr als 700 Spiele für den FC Liverpool bestritten und 2005 die Champions League mit dem Verein gewonnen.

Muskelverhärtung bei Boateng - FC Bayern: Gegen Leverkusen einsetzbar

Der FC Bayern plant mit dem in der Champions League angeschlagen ausgewechselten Jérôme Boateng für das nächste Bundesliga-Heimspiel. Bei einer Untersuchung nach der Rückkehr vom 2:3 in Rostow wurde beim Innenverteidiger eine Muskelverhärtung festgestellt. Trainer Carlo Ancelotti könne auf die Dienste des Abwehrspielers am Samstag gegen Bayer Leverkusen zurückgreifen.

Hamburger SV stockt Sicherheitspersonal vor Nordderby auf

Fußball-Bundesligist Hamburger SV erhöht vor dem 105. Nord-Derby gegen Werder Bremen am Samstag die Anzahl der Ordner auf mehr als 600. «Die Partie hat eine gewisse Brisanz und ist als Risikospiel eingestuft worden», sagte Stadionchef Kurt Krägel am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. 500 Sicherheitskräfte werden in Hamburg eingesetzt, 100 begleiten die Bremer Anhänger in Zügen und Shuttle-Bussen. Die Partie ist noch nicht ausverkauft. Auch vor dem Volksparkstadion werden mobile Absperrgitter aufgestellt, in der Arena gibt es kein alkoholhaltiges Bier.

Massenschlägerei nach Basketballspiel in Frankfurt

Nach dem Spiel in der Basketball-Champions-League zwischen den Frankfurt Skyliners und dem griechischen Verein Aris Thessaloniki ist es zu einer Massenschlägerei gekommen. Darin seien am Mittwochabend vor der Ballsporthalle 50 bis 70 Menschen verwickelt gewesen, teilte die Polizei in Frankfurt am Donnerstag mit. Einer der Schläger sei bewusstlos gewesen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Er sei offenbar schwerer verletzt. Vier Menschen wurden von Pfefferspray verletzt, darunter zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes sowie ein Polizist. 26 Personen wurden laut Polizei festgenommen.