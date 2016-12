Von: Redaktion DER FARANG | 09.12.16

NEW YORK (dpa) - Michelle Obama: Bin in der Wahlnacht ins Bett

Michelle Obama (52), First Lady der USA, ist in der hochspannenden Nacht der US-Wahl einfach ins Bett gegangen. Sie folge politischen Diskursen oder TV-Debatten nicht so gerne, sagte Obama dem «People»-Magazin. Die Entscheidung, schlafen zu gehen, sei ihr nicht schwer gefallen: «Wenn du getan hast, was du tun konntest, ist der Rest einfach. Es lag in den Händen des amerikanischen Volkes.» Sie habe zur Präsidentenwahl alles gesagt - und stehe dazu. Michelle Obama war im Wahlkampf eine der herausragendsten Unterstützerinnen der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton - gewonnen hat Donald Trump.

US-Gericht weist Antrag von Brad Pitt im Sorgerechtsstreit ab

Hollywood-Star Brad Pitt (52) hat in dem Sorgerechtsstreit um die gemeinsamen sechs Kinder mit Angelina Jolie (41) einen Rückschlag erlitten. Ein Richter in Los Angeles lehnte am Mittwoch einen Dringlichkeitsantrag des Schauspielers für eine Anhörung ab, wie der Sender CNN und andere US-Medien berichteten. Demnach wollte Pitt einen Antrag einreichen, dass alle Einzelheiten über die Sorgerechtsabsprachen unter Verschluss bleiben. Dieser Schritt sei zum Schutz der Kinder und ihrer Privatsphäre gedacht, zitierte CNN aus Gerichtsunterlagen. Das Anwalts-Team von Jolie machte sich gegen eine dringliche Anhörung stark. Die Schauspielerin hatte Mitte September überraschend die Scheidung eingereicht und dies mit «unüberbrückbaren Differenzen» begründet. Jolie fordert das alleinige Sorgerecht für die drei leiblichen sowie die drei adoptierten Kinder.

Becker offen für Engagement als Damen-Coach

Nach dem Ende seiner Zusammenarbeit mit Novak Djokovic kann sich Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker vorstellen, künftig auch einmal eine Frau zu trainieren. «Ja, ich bin offen dafür. Beim Tennis unterscheiden wir nicht nach Geschlecht, sondern nach guten und weniger guten Spielern», beantwortete er eine entsprechende Frage in einem in der Nacht zu Donnerstag veröffentlichten «Bild»-Interview. Eigentlich könne er sich nur vorstellen, Topspieler zu coachen. «Das Ziel muss sein: Grand Slams zu gewinnen und Nummer eins zu werden. Wenn jemand mit einem Viertelfinale zufrieden ist, bin ich der falsche Mann.» Djokovic und sein Trainer Becker hatten am Dienstag nach insgesamt drei Jahren das Ende ihrer Zusammenarbeit verkündet.

Christoph Maria Herbst kämmt sich jetzt die Haare über die Glatze

Schauspieler Christoph Maria Herbst (50, «Stromberg») legt sich für die Verfilmung des Kinderbuchs «Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer» die Frisur seines Schwiegervaters zu. «Ich trage einen sehr seitlichen Seitenscheitel mit über die Glatze gekämmten Haarsträhnen, die bei jedem Windstoß die Stirn herunterhängen. Wir nennen es die Sardellenfrisur», sagte Herbst der «Berliner Morgenpost» vom Donnerstag. Das habe er für die Rolle des Herrn Ärmel durchgesetzt. Die Frisur sei ein echter Liebesbeweis, sagte Herbst mit Blick auf seinen Schwiegervater. Er selbst sei ein Vorzeige-Schwiegersohn. Zumindest werde ihm dies vermittelt.

Star-Regisseur Petersen: Hollywood-Budgets machen auch Probleme

Für den aus Ostfriesland stammenden Hollywood-Regisseur Wolfgang Petersen (75, «Air Force One», «Troja») ist größer nicht gleich besser. Die kleineren Maßstäbe beim Dreh in Deutschland im Vergleich zu den USA hätten auch Vorteile, sagte der 75-Jährige in einem Interview mit dem «Playboy»-Männermagazin. «Mit gigantischen Budgets kommen auch Probleme, weil dadurch deine kreative Freiheit eingeschränkt ist. Außerdem hast du deinen Riesentross, und da kostet alles so viel Zeit.» Petersen, dem sein oscarnominiertes Kriegsdrama «Das Boot» 1981 zum Sprung zu starbesetzten Hollywood-Blockbustern verhalf, hat mit dem Remake von «Vier gegen die Bank» seinen ersten deutschen Film seit mehr als 30 Jahren gedreht. Sein Wohnwagen sei winzig und der Dreh im winterlichen Berlin antarktisch kalt gewesen, gelohnt habe es sich dennoch: «Es war ein besonderes Ereignis, wo jeder das Beste vom Besten von sich gegeben hat», schwärmte der Regisseur.

Lindenberg: Zu Weihnachten auch an Kinder in Krisengebieten denken

Rocksänger Udo Lindenberg hat angesichts von Kriegen und Terror zu Spenden für Kinder in Krisengebieten aufgerufen. Weihnachten mache für ihn nur noch Sinn, wenn man auch an die Kinder in der Welt denke, die dringend Hilfe bräuchten, sagte der 70-Jährige in einem Interview des UN-Kinderhilfswerks Unicef. «Immer nur das bordeigene Kind mit Geschenken zu überhäufen, finde ich daneben.» Krieg sei das Schlimmste, was einem Kind passieren könne. «Schau nur nach Aleppo. Es ist unerträglich, wie hilflos da jetzt auch schon wieder die Weltgemeinschaft versagt», sagte Lindenberg.

García Bernal verfolgt mit Schauspielerei auch politische Motive

Der mexikanische Hollywoodstar Gael García Bernal (38, «Babel») verfolgt mit seiner Karriere als Schauspieler auch politische Motive. «Für mich ist das eine Notwendigkeit, etwas, das ich erforschen möchte. Es ist einer der Gründe, warum ich tue, was ich tue», sagte García der Deutschen Presse-Agentur zum Auftakt der dritten Staffel der Amazon-Serie «Mozart in the Jungle». Vor allem die spanischsprachigen Rollen Garcías, der 2006 seine erste englischsprachige Rolle spielte, haben politische Hintergründe. Dazu zählt etwa «Die Reisen des jungen Che» über den Revolutionshelden Che Guevara. «Ich wollte nicht nur ein Schauspieler sein», sagte García, der in seinen Rollen auch seine «soziologische Neugierde» stillt.

17 Männer wollen «Mister Germany 2017» werden

Deutschlands schönster Mann wird am Samstag (10.1.) wieder in Linstow in Mecklenburg-Vorpommern gesucht. Im Finale des «Mister Germany» 2017 treten diesmal 17 junge Männer aus zwölf Bundesländern an, wie eine Sprecherin der Miss Germany Corporation (Oldenburg) erklärte. Schleswig-Holstein und Thüringen seien diesmal nicht dabei, und der 27-jährige «Mister Bremen» komme aus Hannover. Mehrere Bundesländer sind mit je zwei Kandidaten vertreten. Die Finalisten sind zwischen 18 und 28 Jahren alt und sechs von ihnen noch Studenten. Bundesweit hatten sich etwa 1.000 Männer beworben. Für Brandenburg starten mit «Mister Brandenburg» und «Mister Ostdeutschland» sogar zwei junge Männer aus dem gleichen Ort - aus Königs Wusterhausen. Die Finalisten treten in zwei Durchgängen im Anzug und in Jeans mit freiem Oberkörper vor eine Jury. Fünf Ausgewählte bestreiten dann das Finale.

Kein Ende für Jo Gerner: Wolfgang Bahro verlängert «GZSZ»-Vertrag

Gute Zeiten für Jo Gerner: Der gerissene Anwalt der Kult-Seifenoper «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» («GZSZ») auf RTL bleibt Zuschauern für mehr als 1.000 weitere Folgen erhalten. Schauspieler Wolfgang Bahro (56) habe seinen Vertrag um fünf Jahre verlängert, teilte der Sender am Donnerstag mit. «Bei guten Angeboten sollte man zuschlagen», sagte Bahro laut Mitteilung. Sein charmanter Bösewicht Gerner ist die dienstälteste Serienfigur der Soap. Bahro stieg im Jahr 1993 in Folge 185 ein, im Sommer feierte die Serie ihre 6.000. Folge. «GZSZ» läuft seit fast 25 Jahren bei RTL und ist damit die älteste noch täglich laufende Serie Deutschlands. Gedreht wird sie in Filmstudios in Potsdam-Babelsberg.

TV-Hundetrainer Rütter will 2017 inneren Schweinehund überwinden

TV-Hundetrainer Martin Rütter (46, «Der Hundeprofi», Vox) musste bei seiner Familie kräftig Überzeugungsarbeit für seinen Traumberuf leisten. «Da meine Eltern auch heute noch jedes Tier als überflüssig ansehen, das man nicht auf den Grill legen und essen kann», habe seine Mutter die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als er eine Hundeschule gründete, sagte der 46-Jährige in einem Interview in der «Rheinischen Post» vom Donnerstag. Dafür gab er sein Studium auf - eigentlich wollte der Duisburger Sportreporter werden. Nach hunderten gelesenen Fachbüchern über Hunde und 6.500 trainierten Vierbeinern lautet Rütters häufigste Erkenntnis: «Dass der Mensch es ist, der seine Einstellungen und Verhaltensweisen überdenken und verändern muss.» Dazu gehöre auch er selbst - 2017 wolle er anfangen, sich auch um seine eigene Fitness zu kümmern.

Nathalie Volk und Frank Otto drehen für Vox auf den Seychellen

Model Nathalie Volk und Medienunternehmer Frank Otto drehen derzeit für den Privatsender Vox. Wie die Sendung heißen wird und welches Format sie bekommt, stehe noch nicht fest, sagte ein Sprecher des Senders am Donnerstag. Die Dreharbeiten, unter anderem in Hamburg und auf den Seychellen im Indischen Ozean, haben im November begonnen. Auch über die Ausstrahlungstermine sei noch keine Entscheidung gefallen, wahrscheinlicher Start sei aber Anfang 2017. Nathalie Volk (19) war im Januar 2016 bereits als Kandidatin in der RTL-Reality-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» zu sehen. Frank Otto (59), Sohn des Versandhaus-Gründers Werner Otto, ist ihr Lebensgefährte. Volk postete von den Dreharbeiten ein Foto auf Facebook mit dem Kommentar: «Die aufregendsten Wochen meines Lebens».

Familie schmückt Haus mit 110 Weihnachtsbäumen



110 Weihnachtsbäume, 130 Lichterketten und 16.000 Christbaumkugeln: Das Haus von Familie Jeromin in Rinteln im niedersächsischen Landkreis Schaumburg erstrahlt in der Adventszeit als kunterbunte Weihnachtswelt. Fast überall in dem Haus stehen üppig geschmückte Weihnachtsbäume - vom Wohnzimmer, über Diele, Küche bis hin zur Gästetoilette. Nur das Elternschlafzimmer ist baumfreie Zone. «Weihnachten ist für mich die schönste Zeit im Jahr», erzählt Thomas Jeromin. Vor fünf Jahren fing der 50-jährige Familienvater damit an, mehr als einen Weihnachtsbaum aufzustellen. 20, 45, 80 und nun 110 Bäume: «Wir steigern uns jährlich.» Die Kosten seien überschaubar. Plastikbäume und Christbaumkugeln ersteigert der Koch als Schnäppchen im Internet. Und der zusätzliche Strom koste auch nur 100 Euro. Damit pünktlich zum 1. Advent auch alles glitzert, beginnt der Aufbau bereits Anfang Oktober.

Bildungssenatorin mit Baby - Bogedan hat ein stabiles Netzwerk

Zwei kleine Kinder und einen Job als Senatorin - die amtierende Präsidentin der Kultusministerkonferenz Claudia Bogedan (SPD) hat ein stabiles Netzwerk im Hintergrund. «Das kann man nicht alleine schaffen», sagte sie in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. «Da braucht man gute Unterstützung aus der Familie, da braucht man eine gute Kindertagesbetreuung und dann ist auch das möglich.» Im September brachte die 41-Jährige ihr zweites Kind, ein Mädchen, zur Welt. Nach zwei Monaten im Mutterschutz fing sie wieder an zu arbeiten. «Das klappt sehr gut», sagte sie. «Ich bin voll im Beruf und mein Mann macht nun erstmal für die nächsten Monate Elternzeit. Dann setzen wir auf Kindertagesbetreuung.» Mit der Aufteilung sei sie zufrieden.

Michael Jordan gewinnt Rechtsstreit um seinen chinesischen Namen

US-Basketballstar Michael Jordan (53) hat einen jahrelangen Rechtsstreit um seinen Nachnamen auf Chinesisch gewonnen. Es geht um die chinesischen Schriftzeichen für «Qiaodan». Chinas Oberstes Gericht entschied am Donnerstag in Peking gegen eine große chinesische Sportartikelfirma mit dem selben Namen, die auf diese Weise von seiner Berühmtheit profitiert hatte. Die hohen Richter widerriefen zwei frühere Urteile unterer Instanzen, in denen Jordan unterlegen war. Auch entschieden sie, die Registrierung des Markennamens durch das Unternehmen aufzuheben. Das Urteil gilt jedoch nur für «Qiaodan» in chinesischen Schriftzeichen, nicht für die Umschreibung des Mandarin in lateinische Buchstaben. Der frühere Spieler der Chicago Bulls, der im basketballverrückten China verehrt wird, hatte 2012 gegen die Firma geklagt, dass sie seinen Namen auf Chinesisch ohne seine Genehmigung benutze.

Monica Lewinsky: 2016 war das Jahr des Internet-Trolls

Monica Lewinsky (43), Psychologin und einst selbst Opfer von viel Gehässigkeit, hält 2016 für das Jahr des Internet-Trolls. Aufrichtigkeit spiele keine Rolle mehr, statt dessen würden Zwietracht gesät sowie verletzende und bösartige Inhalte verbreitet, schreibt Lewinsky in der «Vanity Fair». Viele Jugendliche, Privatleute und Stars hätten mit Trollen ebenso zu kämpfen wie diese 2016 die politische Diskussion in den USA, Großbritannien oder Frankreich vergiftet hätten. Lewinsky war Ende der 90er Jahre wegen einer Affäre mit dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton weltweit bekannt geworden. Sie hat mehrere Abschlüsse in Psychologie und arbeitet unter anderem über Cyber-Mobbing.