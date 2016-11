Von: Redaktion DER FARANG | 21.11.16

Hamburg (dpa) - Kent Nagano über die Elbphilharmonie: «Das wird fantastisch!»

Hamburgs Generalmusikdirektor Kent Nagano ist davon überzeugt, dass die Elbphilharmonie eine große Strahlkraft für Hamburg haben wird. «Das wird fantastisch!», sagte der amerikanische Dirigent mit japanischen Wurzeln der Deutschen Presse-Agentur. «Wir sind sehr optimistisch, dass das ein erstklassiges Konzerthaus mit einer erstklassigen Akustik wird.» Auch die Amerikaner hätten den Bau des spektakulären Konzerthauses der Schweizer Architekten Herzog & de Meuron mit all seinen Skandalen in den vergangenen Jahren verfolgt. «Wir haben großen Respekt, dass im 21. Jahrhundert so ein kulturelles Statement gesetzt wird», sagte Nagano, der an diesem Dienstag 65 Jahre alt wird.

American Music Awards: Riesenparty mit politischen Tönen

Fetzige Auftritte, Gefühlsausbrüche, viel nackte Haut und Seitenhiebe auf Donald Trump: Trotz drei Stunden Länge kam bei den American Music Awards keine Langeweile auf. Die Preisverleihung, bei der Fans online die Gewinner bestimmen, ist traditionell eine Riesenparty der Musikszene - diesmal mit politischen Untertönen: Nach der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten ließen viele Stars Dampf ab. Doch natürlich ging es bei den AMA's auch um Musiktrophäen. US-Sängerin Ariana Grande (23, «Dangerous Woman») holte den Spitzenpreis als «Künstler/in des Jahres». Doch im Rampenlicht stand Selena Gomez (24), die sich mit ergreifenden Worten für die Wahl zur besten Pop/Rock-Sängerin bedankte.

Prince posthum bei American Music Awards geehrt

US-Sänger Prince ist posthum mit einer Trophäe bei der Vergabe der American Music Awards ausgezeichnet worden. Sein Soundtrack zu dem Film «Purple Rain» (1984) setzte sich gegen die Filmmusiken für «Star Wars: Das Erwachen der Macht» und «Suicide Squad» durch. Im vorigen Jahr hatte Prince bei den American Music Awards noch als Preisverleiher auf der Bühne gestanden. Der Sänger wurde im vergangenen April tot in seinem Paisley Park Studio in Minneapolis aufgefunden.

Kylie Jenner verpasst American Music Awards wegen Hundegeburt

Für US-Model Kylie Jenner (19) gibt es Wichtigeres, als über den roten Teppich zu laufen. «Ich hatte vor, zu den AMAs zu gehen, aber Bambi hat die Wehen bekommen. Also kümmere ich mich hier um Hundewelpen», twitterte Jenner am Sonntagabend (Ortszeit). Zur gleichen Zeit fand in Los Angeles die Verleihung der American Music Awards (AMA) statt. Vater der neugeborenen Welpen ist Jenners zweiter Hund Norman.

«Der Fall Holdt»: neuer «Tatort» mit Maria Furtwängler

Maria Furtwängler steht derzeit für eine neue «Tatort»-Folge in Niedersachsen vor den Kameras. Als Kommissarin Charlotte Lindholm war die 50-Jährige am 13. November im 1000. «Tatort»-Krimi zu sehen. Bis zum 1. Dezember dreht die Schauspielerin unter anderem in Rosengarten und Appel im Landkreis Harburg. Der «Der Fall Holdt» wird voraussichtlich im kommenden Jahr im Ersten gezeigt. In der Folge wird es laut NDR um einen Entführungsfall in einer niedersächsischen Kleinstadt gehen.

Ex-ZDF-Moderator Herles kritisiert «Dogma der Quote»

Der Ex-ZDF-Moderator Wolfgang Herles hat kritisiert, dass bei seinem früheren Arbeitgeber das «Dogma der Quote» eine übergeordnete Rolle spiele. Er habe in der ZDF-Zentrale in Mainz Hunderte Sitzungen erlebt, in denen es nur um Zahlen gegangen sei, sagte Herles der Zeitung «Neues Deutschland» (Montag). Das ZDF wollte die Aussagen Herles' nicht kommentieren. Unter dem Deckmantel des Arguments «Das wollen die Leute nicht sehen» gehe die Qualität verloren, sagte Herles dem Blatt. Deswegen wählten die Programmverantwortlichen keine «vernünftigen Themen» mehr. «Da läuft dann Aldi gegen Lidl, aber nicht China gegen Amerika im Pazifik.»

Alec Baldwin reagiert auf Trump-Kritik an «Saturday Night Live»

Schauspieler Alec Baldwin (58), der in der US-Comedyshow «Saturday Night Live» den künftigen Präsidenten Donald Trump (70) parodiert, will dessen Kritik an der Sendung nicht auf sich sitzen lassen. «Weißt du, was ich machen würde, wenn ich Präsident wäre? Ich würde mich darauf konzentrieren, das Leben von so vielen Amerikanern wie möglich zu verbessern», twitterte Baldwin am Sonntag (Ortszeit). «Ich würde mich darauf konzentrieren, unser Ansehen im Ausland zu verbessern. Für Freiheit zu kämpfen, nicht bloß um Öl.» Trump hatte zuvor getwittert, dass ihm die letzte Ausgabe der legendären US-Sendung nicht gefallen habe. «Es ist eine völlig einseitige, voreingenommene Show - überhaupt nicht lustig.»

Wutrede statt Musik: Kanye-West-Fans bekommen Geld zurück

Der für seine Wutausbrüche bekannte US-Rapper Kanye West (39) hat am Wochenende ein Konzert in Kalifornien vorzeitig beendet, nachdem er zuvor minutenlang über Hillary Clinton und andere Promis geschimpft hatte. «Es ist eine neue Welt. Gefühle zählen. Und weißt du, warum», sagte West in Sacramento in Richtung der unterlegenen US-Präsidentschaftskandidatin. «Jeder im Mittleren Westen der USA hat etwas gefühlt, und sie haben dir gezeigt, wie sie gefühlt haben. Gefühle sind wichtig, bro.» Der Ehemann von Promi-Sternchen Kim Kardashian (36) verließ nach seiner zehnminütigen Wutrede die Bühne, wie Konzertbesucher am Sonntag (Ortszeit) mitteilten. Das Konzert am Vortag sei somit schon nach einer halben Stunde zu Ende gegangen.

Beastie-Boys-Sänger rügt Trump

Der Beastie-Boys-Sänger Adam Horovitz (50) hat bei einer Demonstration in New York den künftigen US-Präsidenten Donald Trump kritisiert. «Wir haben einen Präsidenten gewählt, der unseren Kindern die Botschaft vermittelt, dass es okay ist, Menschen mit anderer Hautfarbe zu attackieren. Das ist real. Wir müssen uns gegen den Hass erheben», sagte der Musiker am Sonntag (Ortszeit) nach Angaben mehrerer US-Medien. Rund 500 Anwohner gingen den Berichten zufolge gegen Fremdenfeindlichkeit auf die Straße. Einige hielten Schilder hoch mit dem Beastie-Boys-Text «We Gotta Fight for Our Rights» («Wir müssen für unsere Rechte kämpfen»).

Franziskus: Papst ist Versuchungen ausgesetzt wie jede andere Person

Welchen Versuchungen muss ein Papst widerstehen? Diese Frage ist Pontifex Franziskus in einem Fernsehinterview gestellt worden. «Die Versuchungen eines Papstes sind die Versuchungen einer jeden Person, eines jeden Mannes», sagte das katholische Kirchenoberhaupt dem Sender Tv2000, der am Sonntagabend ein rund 40-minütiges Interview mit dem Argentinier ausstrahlte. Der «Teufel» nutze stets die Schwächen einer Persönlichkeit aus, um sie zu vereinnahmen, wie die Ungeduld, den Egoismus und die Faulheit.

Melania und Barron Trump bleiben vorerst in New York

Der künftige US-Präsident Donald Trump wird nach der Vereidigung am 20. Januar erst einmal ohne seine Familie ins Weiße Haus einziehen. Der Republikaner bestätigte am Sonntag indirekt einen Bericht der «New York Post», demnach seine Frau Melania und der zehnjährige Sohn Barron vorerst im Penthouse des Trump Tower in New York bleiben werden. Der Junge soll nicht mitten im Schuljahr umziehen müssen. Die «New York Post» hatte eine dem Trump-Übergangsteam nahe stehende Quelle mit den Worten zitiert, der Wahlkampf sei schwierig für Barron gewesen. Mutter und Sohn seien sich in dieser Zeit noch näher gekommen. Die 46-Jährige hoffe, die Belastungen für den Jungen «auf einem Minimum» zu halten.