Von: Redaktion DER FARANG | 21.05.18

Papst mahnt Dialog und Versöhnung im Heiligen Land an

ROM (dpa) - Nach den blutigen Protesten im Gaza-Streifen hat Papst Franziskus an Pfingsten Dialog und Versöhnung im Heiligen Land angemahnt.



Der Name Gaza habe heute «einen traurigen Klang», sagte das katholische Kirchenoberhaupt in seiner Predigt am Sonntag und äußerte die Hoffnung: «Der Geist verändere die Herzen und die Verhältnisse und bringe Frieden ins Heilige Land.» Seit dem 30. März sind an der Gaza-Grenze mehr als hundert Palästinenser von israelischen Soldaten getötet worden, mehr als die Hälfte davon am vergangenen Montag. Tausende wurden verletzt. Auslöser der Protestwelle waren sowohl die Öffnung der US-Botschaft in Jerusalem als auch die fortwährende Gaza-Blockade durch Israel und Ägypten.

Papst Paul VI. und deutsche Nonne werden heiliggesprochen

ROM (dpa) - Papst Paul VI. wird im Oktober zusammen mit der deutschen Ordensschwester Maria Katharina Kasper heiliggesprochen.



Auch der salvadorianische Bischof Oscar Romero soll am 14. Oktober auf dem Petersplatz in den Stand der Heiligen gehoben werden, gab Papst Franziskus am Samstag bei einem Kardinalskonsistorium in Rom bekannt. Die Zeremonie findet im Rahmen der Bischofssynode zum Thema Jugend im Vatikan statt. Die Ordensschwester Kasper (1820 bis 1898) stammt aus dem Westerwald und ist Gründerin der Ordensgemeinschaft Die Armen Dienstmägde Jesu Christi/Dernbacher Schwestern, die sich um Alte und Kranke kümmert.

Behörden: Kirchenbesucher in Tschetschenien angegriffen - Täter tot

GROSNY (dpa) - In der russischen Unruheregion Tschetschenien haben nach offizieller Darstellung mehrere Menschen Besucher einer orthodoxen Kirche angegriffen.



Vier Angreifer seien von der Polizei getötet worden, teilte das staatliche Ermittlungskomitee der Agentur Interfax zufolge am Samstag mit. Sie sollen ein Messer und ein Gewehr bei sich getragen haben. Die Behörde bestätigte zudem, dass zwei Polizisten bei einem Einsatz getötet wurden. Zwei weitere seien verletzt. Nach Medienberichten sollen die Angreifer mindestens einen Besucher getötet haben. Im Nordkaukasus kommt es immer wieder zu Schießereien und Angriffen, die sich besonders gegen die Behörden richten. In der Region kämpfen kriminelle Banden sowie radikalislamische Gruppen gegen die Zentralregierung.

Rechtsextremisten attackieren Bürgermeister von Thessaloniki

THESSALONIKI (dpa) - Rechtsextremisten haben am Samstagabend den Bürgermeister der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki, Giannis Boutaris, verbal und tätlich angegriffen und leicht verletzt. «Was ich erlebt habe, war ein Alptraum», sagte Boutaris griechischen Medien am Sonntag.



Gesundheitlich gehe es ihm gut. Boutaris, der als einer der progressivsten Bürgermeister Griechenlands gilt, konnte fliehen, bevor Schlimmeres passierte. Die Regierung und alle griechischen Parteien mit Ausnahme der rechtsextremistischen «Goldenen Morenröte» verurteilten die Attacke. «Die Angreifer waren rechtsextremistische Schläger», erklärte das Büro des griechischen Regierungschefs Alexis Tsipras. Die Polizei werde sie finden und die Justiz sie zur Rechenschaft ziehen.

Griechische Polizei befreit Migranten - vier Schleuser festgenommen

ATHEN/THESSALONIKI (dpa) - Der griechischen Polizei ist erneut ein Schlag gegen eine Schleuserbande gelungen.



Beamte konnten bei einer Razzia 14 Migranten aus einem verlassenen Gebäude in der Nähe der Grenzregion zur Türkei befreien. Dabei wurden vier mutmaßliche Schleuser festgenommen, teilte die griechische Polizei am Sonntag mit. Sowohl die Schleuser als auch die befreiten Migranten stammen aus Pakistan, hieß es. Internationale Schleuserbanden bringen immer wieder Migranten über den Grenzfluss Evros aus der Türkei nach Griechenland und damit in die EU.

Griechische Justiz soll Novartis-Korruptionsvorwürfe untersuchen

ATHEN (dpa) - Nach Vorwürfen einer mutmaßlichen Begünstigung des Schweizer Pharmakonzerns Novartis soll die griechische Justiz nun Korruptionsvorwürfe gegen zehn ehemals hochrangige Politiker des Landes untersuchen.



Dafür votierte das Parlament in Athen nach einer mehrstündigen und zum Teil stürmisch verlaufenen Debatte in der Nacht zum Samstag, wie das Staatsfernsehen (ERT) berichtete. Unter dem Schutz der Justiz stehende Zeugen werfen dem Pharmakonzern vor, Mediziner und Politiker bestochen zu haben, um die Preise für seine Medikamente in die Höhe zu treiben und durch die zügige Genehmigung eigener Produkte den Markt zu beherrschen. Novartis betonte am Samstag, man arbeite zur Aufklärung eng mit den zuständigen Behörden zusammen. Zudem gebe es eine eigene, interne Untersuchung.

Twitter könnte demnächst iranische Abgeordnete den Job kosten

Teheran (dpa - Die Nutzung des Kurznachrichtendienstes Twitter könnte demnächst die Abgeordneten im Iran den Job kosten.



Das gab der Sprecher des sogenannten Wächterrats am Sonntag nach Angaben des Nachrichtenportals Khabar-On-Line bekannt. «Der Wächterrat wird auf alles, was die ideologische Qualifikation der Kandidaten verzerren könnte, reagieren», fügte Sprecher Abbas Ali Kadchodasadeh mit Blick auf die vielen Abgeordneten hinzu, die den im Iran illegalen Dienst nutzen. Im Iran sind zwar unzählige Internetseiten gesperrt, aber das Twitter-Verbot zählt seit Jahren zu den absurdesten Gesetzen im Gottesstaat. Über kostenlose Datentunnel wird der Dienst nicht nur von Millionen Iranern genutzt. Auch alle iranischen Medien und sogar hochrangige Offizielle wie Präsident Hassan Ruhani sind auf Twitter. Außenminister Mohammed Dschawad Sarif nutzt Twitter sogar für Reaktionen auf weltpolitische Entwicklungen.

Bericht: Zwei Nordkoreaner per Boot in den Süden geflüchtet

SEOUL (dpa) - Zwei Nordkoreaner haben sich einem Bericht zufolge per Boot nach Südkorea abgesetzt. Einer der beiden sei ein Soldat, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Samstag unter Berufung auf Regierungskreise.



Das südkoreanische Militär habe das kleine Boot der beiden bei der Insel Baengnyeong nahe der innerkoreanischen Seegrenze entdeckt. Die Männer hätten angegeben, dass sie sich absetzen wollten. Diese Überlaufaktion ist die erste seit dem Gipfel des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In im April.

Trump will Militärkommandeur als neuen Botschafter in Südkorea

WASHINGTON (dpa) - US-Präsident Donald Trump will den Oberkommandierenden der Streitkräfte im Pazifik zum neuen Botschafter in Südkorea berufen.



Admiral Harry Harris habe in seiner vier Jahrzehnte langen Karriere dem Militär erfolgreich rund um die Welt gedient, erklärte Trump am Freitag. Seit 2013 ist er für die Streitkräfte im Pazifik verantwortlich - ein Bereich, in dem etwa Nord- und Südkorea sowie die von China beanspruchten Inseln im Südchinesischen Meer liegen. Der US-Senat muss Harris' Nominierung noch zustimmen.

Montenegros starker Mann Djukanovic wieder Staatspräsident

PODGORICA (dpa) - Der starke Mann Montenegros, Milo Djukanovic, ist am Sonntag erneut als Staatsoberhaupt des kleinen Staates an der südlichen Adria vereidigt worden.



Der 56-jährige, der vor einem Monat mit klarer Mehrheit gewählt worden war, legte in der alten Königsstadt Cetinje den Amtseid ab. Er lobte in seiner Antrittsrede den Weg des 620 000 Menschen zählenden Landes von der Selbstständigkeit 2006 bis zum jüngsten Nato-Mitglied im vergangen Jahr und zu einem von der EU-Kommission für 2025 in Aussicht gestellten Unionsbeitritt. Djukanovic ist mit kurzen Unterbrechungen seit 27 Jahren entweder Staats- oder Regierungschef. Kritiker werfen ihm und seiner Familie vor, Montenegro wie seinen Privatbesitz zu führen.

Mehr als 400 Schulen schließen in umkämpfter afghanischer Provinz

KABUL (dpa) - Die afghanische Regierung hat nach schweren Kämpfen in der westafghanischen Provinz Farah dort Hunderte Schulen geschlossen.



Die Maßnahme sei zum Schutz von Schülern und Lehrern erfolgt, sagte der stellvertretende Leiter des Bildungsministeriums in der Provinzhauptstadt, Mohammed Sadik Halimi, am Samstag. Sie betreffe 411 Bildungsstätten, unter anderem 397 Grundschulen und 32 weiterführende Schulen. Damit hätten derzeit 140 000 Schüler keinen Zugang zu Bildung. Die Schulen sollen erst einmal bis zum Ende des Fastenmonats Ramadan Mitte Juni geschlossen bleiben.

Mehr als 200 Kindersoldaten im Südsudan freigekommen

PIBOR/NEW YORK (dpa) - Im Südsudan sind erneut mehr als 200 Kindersoldaten von bewaffneten Gruppen freigelassen worden.



Das Kinderhilfswerk Unicef teilte am Freitag (Ortszeit) mit, damit habe sich die Zahl der frei gekommenen Minderjährigen in diesem Jahr auf 806 erhöht. Ähnliche Aktionen würden auch in den kommenden Monaten erwartet, so dass die Zahl auf mehr als 1000 steigen könnte. Die Vereinten Nationen unterstützen diese Freilassungs-Aktionen. In diesem Jahr fanden inklusive der jüngsten bereits drei statt.