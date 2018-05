Von: Redaktion DER FARANG | 07.05.18

Russischer Präsident Putin geht in weitere Amtszeit

Moskau (dpa) - Der russische Präsident Wladimir Putin legt am Montag den Eid für eine weitere Amtszeit ab. Zu der Zeremonie im Kreml in Moskau sind nach offiziellen Angaben 5000 Gäste geladen.

Putin (65) beherrscht die russische Politik seit 18 Jahren. Als Staatschef geht er in seine vierte Amtszeit, die bis 2024 dauern wird, bevor er laut Verfassung ausscheiden muss. Überschattet wird die Amtseinführung von der Gewalt, mit der die Polizei am Samstag Kundgebungen von Regierungsgegnern aufgelöst hat. Es gab landesweit 1600 Festnahmen.

Kanzlerin Merkel besucht Spitzentreffen der CDU/CSU-Fraktionschefs

Frankfurt/Main (dpa) - Beim Spitzentreffen der Unionsfraktionschefs aus Bund und Ländern wird am Montag Bundeskanzlerin Angela Merkel in Frankfurt am Main erwartet.

Eines der wichtigsten Themen der Konferenz ist die Flüchtlings- und Migrationspolitik. Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, hatte zum Auftakt der Gespräche am Sonntag die Bundesländer aufgefordert, Vorbehalte gegen sogenannte Ankerzentren für Flüchtlinge aufzugeben.

Union und SPD gehen auf Zugspitze in Klausur

Zugspitze (dpa) - Die Spitzen der Bundestagsfraktionen von Union und SPD wollen bei einer Klausurtagung auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, am Montag wichtige Koalitionsvorhaben erörtern.

Unter Leitung der Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder (CDU/CSU) und Andrea Nahles (SPD) sowie von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt soll unter anderem der Weg bereitet werden für eine Wohnungsbauoffensive und Maßnahmen gegen stark steigende Mieten.

Merkel will mit jungen Menschen über Europa diskutieren

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel will am Montag mit Schülern in Berlin über Europa diskutieren.

Die CDU-Chefin besucht dazu am Vormittag (10.30 Uhr) die Jane-Addams-Schule im Stadtteil Friedrichshain. Rund 1900 junge Menschen besuchen das Oberstufenzentrum für Sozialwesen. Sie können dort ihr Abitur machen oder sich zu Erziehern oder Sozialassistenten ausbilden lassen. Studierende wollen Merkel von ihrem Auslandspraktikum berichten.

Mehr Geld für den Bund? Arbeitskreis Steuerschätzung kommt zusammen

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung darf möglicherweise auf einen größeren finanziellen Spielraum für neue Investitionen hoffen.

In Mainz treffen sich von Montag (8.30 Uhr) an für insgesamt drei Tage Experten des Arbeitskreises Steuerschätzung - am Mittwoch will Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) dann in Berlin die Ergebnisse vorstellen. Insgesamt wurde damit gerechnet, dass die Steuereinnahmen bis zum Jahr 2022 auf 889,6 Milliarden Euro im Jahr steigen könnten.

Berufungsprozess gegen mutmaßlich entführten Vietnamesen

Hanoi (dpa) - Nach der Verurteilung zu zwei Mal lebenslanger Haft geht das Verfahren gegen einen mutmaßlich aus Deutschland entführten Vietnamesen am Montag in die nächste Runde.

Vor einem Gericht in der Hauptstadt Hanoi beginnt der Berufungsprozess gegen den ehemaligen Geschäftsmann Trinh Xuan Thanh. Die Bundesregierung ist überzeugt, dass der 52-Jährige im Juli 2017 aus Berlin entführt wurde. Der Fall belastet die Beziehungen zwischen Deutschland und Vietnam massiv.

Schlichtung für Bau-Tarifrunde beginnt

Berlin (dpa) - Für rund 800 000 Bauarbeiter beginnen am Montag (10.00 Uhr) in Berlin Schlichtungsverhandlungen über die künftigen Tariflöhne.

Als Schlichter eingesetzt ist der frühere Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement. Am Rande des ersten Treffens wollen mehr als 1000 Bauarbeiter für ihre Forderungen demonstrieren, wie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt ankündigte.

Missbrauchsfall Freiburg - Prozess gegen Soldaten beginnt

Freiburg (dpa) - Rund zweieinhalb Wochen nach dem ersten Urteil im Fall eines jahrelang sexuell missbrauchten Jungen aus dem Raum Freiburg steht von Montag (14.00 Uhr) an ein zweiter Verdächtiger vor dem Freiburger Landgericht.

Dem heute 50 Jahre alten Soldaten der Bundeswehr wird vorgeworfen, den in Staufen bei Freiburg lebenden Jungen im vergangenen Jahr zweimal vergewaltigt zu haben. Er soll die Taten gefilmt und die Aufnahmen an andere weitergeleitet haben.

YouTube-Star Leon Machère wegen Polizisten-Beleidigung vor Gericht

Augsburg (dpa) - YouTube-Star Leon Machère muss sich am Montag (9.30 Uhr) wegen Polizistenbeleidigung vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten.

Hintergrund ist ein Auftritt des Hamburgers im März 2017 in Augsburg, bei dem Machère nach einer nicht angemeldeten Versammlung einer Fangruppe von der Polizei aus Sicherheitsgründen mitgenommen wurde. Der 26-Jährige hatte dabei die Beamten beleidigt.