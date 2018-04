Nachrichten aus aller Welt

Von: Redaktion DER FARANG | 15.04.18

Tarifverhandlungen für öffentlichen Dienst gehen weiter

POTSDAM (dpa) - Nach tagelangen Warnstreiks werden am Sonntag in Potsdam (14 Uhr) die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen fortgesetzt.

Bei dieser dritten Runde ist ein Durchbruch Anfang der Woche möglich. Die Arbeitgeber haben den Gewerkschaften aber noch kein Angebot vorgelegt. Bisher lehnen die Arbeitgeber die Gewerkschaftsforderung nach sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro, ab. Es geht um 2,3 Millionen Beschäftigte.

1,6 Millionen Thüringer wählen Landräte und Bürgermeister

Erfurt (dpa) - In Thüringen entscheiden die Wähler am Sonntag über die Verwaltungschefs in Landratsämtern und Rathäusern.

Knapp 1,6 Millionen Wahlberechtigte im Alter ab 16 Jahren sind aufgerufen, 14 Landräte, 6 Oberbürgermeister kreisfreier Städte sowie 100 Bürgermeister in kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu wählen. Dabei will die CDU ihre Stellung als stärkste Kraft behaupten.

Adriastaat Montenegro wählt neuen Staatspräsidenten

Podgorica (dpa) - Das jüngste Nato-Mitglied Montenegro wählt am Sonntag ein neues Staatsoberhaupt.

Milo Djukanovic, der seit mehr als zweieinhalb Jahrzehnten alles bestimmende Politiker, könnte nach allen Umfragen schon im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit schaffen. Die zerstrittene und chancenlose Opposition wirft dem 56-Jährigen vor, das Land an der Adria wie Privatbesitz zu führen.

Mainzer entscheiden über Bibelturm für Gutenberg-Museum

Mainz (dpa) - Etwa 161 000 Mainzer sind an diesem Sonntag aufgerufen, über den Bau eines Turms zur Erweiterung des Gutenberg-Museums abzustimmen.

Die 55 Abstimmungslokale sind von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) will das vorläufige Ergebnis kurz nach 19.30 Uhr mitteilen.

Revierderby am Sonntag im Fokus - Bremen empfängt Leipzig

Berlin (dpa) - Das Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund steht im Fokus der Sonntagsspiele in der Fußball-Bundesliga.

Nach dem spektakulären 4:4 für den BVB im Hinspiel sinnen die Dortmunder ab 15.30 Uhr in Gelsenkirchen auf Revanche. Auch in der Tabelle geht es um viel: Die Borussia liegt nur einen Punkt hinter Schalke und kann mit einem Sieg vorbeiziehen.

Vettel will in China Formel-1-Erfolgsserie ausbauen

Shanghai (dpa) - Sebastian Vettel hat gute Chancen, am Sonntag (08.10 MESZ/RTL) in Shanghai seine Erfolgsserie in dieser Formel-1-Saison fortzusetzen.

Der WM-Führende startet beim Großen Preis von China von der Pole Position. Neben dem zweimaligem Saisonsieger steht wie vor einer Woche in Bahrain sein Ferrari-Teamkollege Kimi Räikkönen. Dahinter folgt das Mercedes-Duo Valtteri Bottas und Titelverteidiger Lewis Hamilton.

Springreiter starten ohne Siegchance beim Weltcup-Finale

Paris (dpa) - Die beiden deutschen Springreiter beim Weltcup-Finale reiten am Sonntag ohne Chance auf den Gesamtsieg.

Marcus Ehning und Daniel Deußer liegen vor den beiden Abschlussrunden in Paris gleichauf auf Rang 15. «Es geht darum, sich noch ein bisschen nach vorne zu kämpfen», sagte Bundestrainer Otto Becker.