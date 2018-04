Nachrichten aus aller Welt

Von: Redaktion DER FARANG | 08.04.18

Der Präsident der Regierungspartei Fidesz, Premierminister Viktor Orban, winkt bei seiner Teilnahme an der letzten Wahlkundgebung des Fidesz in Szekesfehervar, 63 km südwestlich von Budapest.. Foto: epa/Zsolt Szigetvary

Ungarn wählt ein neues Parlament - Orban vor neuem Regierungsauftrag

Budapest (dpa) - Mehr als acht Millionen Ungarn sind am Sonntag dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen.

Umfragen zufolge kann die rechtskonservative Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban mit einer absoluten Mehrheit rechnen. Für Orban würde das die dritte Amtszeit in Folge bedeuten. Die Wahllokale öffnen um 6.00 Uhr und schließen um 19.00 Uhr. Mit aussagekräftigen Ergebnissen wird erst am späten Abend gerechnet. Im Wahlkampf hatte Orban die Migration zum fast ausschließlichen Thema gemacht.

Ermittlungen zum Täter von Münster gehen weiter

MÜNSTER (dpa) - Nach der blutigen Tat in Münster werden die Ermittlungen zum Täter und seinem möglichen Motiv am Sonntag fortgesetzt. Dabei geht es auch um sein Umfeld und die Frage, ob er möglicherweise Helfer hatte. Bei dem Mann am Steuer des Kleintransporters, der am Samstag in eine Menschenmenge gerast war, handelte es sich nach dpa-Informationen möglicherweise um einem psychisch labilen Einzeltäter. Insgesamt starben drei Menschen, zwei Opfer und der Täter, der sich erschoss. Rund 30 Menschen wurden verletzt, davon sechs schwer.

Chinas Staatschef Xi empfängt Österreichs Präsident und Bundeskanzler

Peking (dpa) - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping empfängt am Sonntag in Peking Österreichs Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen sowie Bundeskanzler Sebastian Kurz zu politischen Gesprächen.

Die beiden Politiker sind mit der größten Delegation in der Geschichte ihres Landes nach China gereist, um die Kooperation mit der zweitgrößten Volkswirtschaft auszubauen. Auch ein Treffen mit Chinas Regierungschef Li Keqiang ist geplant. Es sollen Wirtschaftsabkommen in einem Umfang von 1,5 Milliarden Euro unterzeichnet werden.

Weltkriegsbombe wird entschärft - Evakuierungsaktion in Paderborn

Paderborn (dpa) - Wegen der Entschärfung einer 1,8 Tonnen schweren Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg beginnt am Sonntag (06.00 Uhr) die größte Evakuierungsaktion der Nachkriegsgeschichte in Paderborn.

Mehr als 26 000 Menschen müssen ihre Häuser verlassen, bevor Kampfmittel-Experten den britischen Blindgänger unschädlich machen können. In einem Radius von 1,5 Kilometern um den Fundort werden auch mehrere Krankenhäuser, Altenheime, die Universität und Teile der historischen Altstadt geräumt. Die Bombe war bei Bauarbeiten in einem Garten nur 80 Zentimeter unter der Erdoberfläche entdeckt worden.

Neuer Streiktag stört Frankreichs Bahnverkehr

Paris (dpa) - Ein neuer Streiktag gegen Reformen bei der Staatsbahn SNCF bringt in Frankreich wieder große Teile des Zugverkehrs zum Stillstand.

Die Situation für Reisende dürfte aber etwas besser sein als an den beiden vorherigen Streiktagen. Laut Ankündigung der SNCF fährt nur einer von fünf TGV-Hochgeschwindigkeitszügen. Auch Verbindungen nach Deutschland sind betroffen. Der Konflikt mit den Gewerkschaften ist eine Bewährungsprobe für die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron. Die Regierung will die mit rund 50 Milliarden Euro verschuldete SNCF umbauen und die Kosten senken.

Noel Gallagher startet Deutschlandtour mit High Flying Birds

Hamburg (dpa) - Einen Monat nach seinem Bruder Liam geht nun Noel Gallagher auf Tour durch Deutschland.

Mit seiner Band High Flying Birds gibt er am Sonntagabend im Hamburger Mehr!Theater das erste von fünf Konzerten. Ende November hatte Noel Gallagher sein neues Album veröffentlicht, ebenfalls nur einige Wochen nach dem Solodebüt seines jüngeren Bruders. Mit der Band Oasis gehörten Noel und Liam in den 90ern zu den zentralen Figuren der britischen Popszene. Nach ewigen Zankereien stieg Noel 2009 aus und gründet 2011 seine aktuelle Band.

Vettel mit besten Chancen auf zweiten Saisonsieg

Sakhir (dpa) - Sebastian Vettel startet am Sonntag (17.10 Uhr) mit besten Chancen auf seinen zweiten Saisonsieg in das Formel-1-Rennen von Bahrain.

Der WM-Spitzenreiter im Ferrari beginnt den Grand Prix auf dem Kurs in der Wüste von Sakhir von der Pole Position. Sein Teamkollege Kimi Räikkönen startet als Zweiter und könnte so Helferdienste für Vettel verrichten. Mit seinem vierten Sieg in Bahrain könnte der 30 Jahre alte Vettel seine Führung in der WM nach dem Auftakterfolg in Australien ausbauen.

BVB kann Königsklassen-Platz festigen

Berlin (dpa) - Eine Woche nach dem 0:6-Debakel beim FC Bayern München will Borussia Dortmund seinen Champions-League-Platz mit einem Sieg gegen Aufsteiger VfB Stuttgart festigen.

Trainer Peter Stöger kann im Heimspiel der Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr) voraussichtlich wieder auf die Dienste von Nationalspieler Marco Reus, der eine Adduktorenverletzung auskuriert hat, und Ömer Toprak setzen. Stuttgart ist mit Coach Tayfun Korkut seit acht Spielen ungeschlagen und will diese Serie auch beim DFB-Pokalsieger ausbauen.

Eisbären Berlin streben in Nürnberg Final-Einzug in DEL an

Nürnberg (dpa) - Die Eisbären Berlin können am Sonntag (15.00 Uhr/Sport1) Titelverteidiger EHC Red Bull München ins Playoff-Finale der Deutschen Eishockey Liga folgen.

In der Halbfinalserie gegen die Nürnberg Ice Tigers führt der siebenmalige Meister mit 3:2. Vier Siege sind zum Weiterkommen notwendig. Im sechsten Duell müssen die Berliner allerdings auswärts in Nürnberg antreten, die bisherigen Begegnungen dieses Halbfinals gewann jeweils der Gastgeber. Für die Eisbären wäre es die erste Final-Teilnahme seit 2013.

Davis Cup: Deutschen Tennis-Herren fehlt noch ein Sieg zum Halbfinale

Valencia (dpa) - Deutschlands Tennis-Herren wollen am Sonntag den ersten Halbfinal-Einzug im Davis Cup seit elf Jahren perfekt machen.

Nach dem Sieg des deutschen Doppels Jan-Lennard Struff und Tim Pütz am Samstag fehlt Deutschland gegen Spanien nur noch ein Punkt zum Weiterkommen. Zunächst trifft von 11.00 Uhr an Alexander Zverev im Spitzeneinzel auf den Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal. Danach spielen Philipp Kohlschreiber und David Ferrer gegeneinander.

Paris-Roubaix: Degenkolb mit Außenseiterchancen - Favorit Sagan

Roubaix (dpa) - Radprofi John Degenkolb geht am Sonntag mit Außenseiter-Chancen in den 116. Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix.

Der Sieger von 2015 hofft nach seiner Bronchitis im März auf eine ansteigende Form. Favorit auf dem Kopfsteinpflaster-Parcour ist der slowakische Weltmeister Peter Sagan, der noch nie in Roubaix gewinnen konnte. Aber auch Flandern-Sieger Niki Terpstra (Niederlande) und Vorjahresgewinner Greg van Avermaet (Belgien) zählen zu den ersten Sieganwärtern.