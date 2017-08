Von: Redaktion DER FARANG | 06.08.17

MANILA (dpa) - Im Atomstreit mit Nordkorea hat China alle Beteiligten zu weiteren Verhandlungen aufgerufen. «Unser Ziel ist es, alle in den Atomkonflikt involvierten Parteien an den Verhandlungstisch zurückzubringen und in Gesprächen Lösungen für eine Denuklearisierung Nordkoreas zu finden», sagte Chinas Außenminister Wang Yi am Sonntag (Ortszeit) am Rande eines Treffens der Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten (Asean) in Manila. Nach den jüngsten Raketentests seien Sanktionen gegen das Regime in Pjöngjang zwar «notwendig», aber «nicht das letzte Mittel».

Der UN-Sicherheitsrat hat am Samstag die bislang schärfsten Sanktionen gegen Nordkorea verhängt. Das höchste UN-Gremium stimmte einstimmig für eine Resolution, die Ausfuhrverbote auf Kohle, Eisen, Eisenerz, Blei, Bleierz sowie Fisch und Meeresfrüchte enthält. Damit soll das kommunistisch regierte Land wirtschaftlich noch stärker unter Druck gesetzt werden.

Die Asean-Staaten forderten Nordkorea angesichts der Entwicklung dazu auf, Selbstbeherrschung zu üben und die umstrittenen Raketentests sofort einzustellen. Die Außenminister der zehn Mitgliedstaaten äußerten am Samstag außerdem «ernste Bedenken» angesichts wachsender Spannungen in der Region.