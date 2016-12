Von: Redaktion DER FARANG | 29.12.16

ZÜRICH (dpa) - Der zum chinesischen Mischkonzern HNA gehörende Airline-Caterer Gategroup baut das Geschäft in der Flugverpflegung stark aus. Gategroup übernimmt von Air France die Kontrolle an der französischen Servair, wie das Unternehmen am Donnerstag in Zürich mitteilte. Damit ergänze Gategroup seine Präsenz mit Standorten in Frankreich und Afrika. Zusammen werden die Unternehmen an 200 Standorten in 50 Ländern präsent sein und mit 39 000 Mitarbeitenden mehr als 300 Fluggesellschaften bedienen.

Bereits seit Ende Mai hätten Air France und die HNA Group in Exklusivverhandlungen über den Verkauf von Servair gestanden mit dem Ziel, einen Weltmarktführer im Flugverpflegungsgeschäft zu schaffen. Anfang 2017 erwirbt die Gategroup nun 50 Prozent minus einer Aktie an Servair zu einem Unternehmenswert von 237,5 Millionen Euro.