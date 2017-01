Nach Trumps Antrittsrede: China warnt vor «globalen Tumulten»

Von: Redaktion DER FARANG | 21.01.17

PEKING (dpa) - Nach seiner Antrittsrede in Washington haben Chinas Staatsmedien Donald Trump deutlich davor gewarnt, einen Handelskrieg mit der zweitgrößten Volkswirtschaft anzuzetteln. Würden Trumps Protektionismus-Pläne nun tatsächlich von einem «vorpräsidialen Bluff» in die Realität umgesetzt, werde das mit Sicherheit zu «globalen Tumulten» führen, schrieb die englischsprachige «China Daily« am Samstag in einem Leitartikel.

«Amerika First», eine Parole, die der neue US-Präsident in seiner Antrittsrede am Freitag mehrfach wiederholt hatte, könne «leicht nach hinten losgehen». China und andere Nationen müssten gemeinsam versuchen, der neuen Regierung in Washington die Vorteile einer «aktualisierten und wünschenswerten» Version der Globalisierung zu verdeutlichen. Auch warnte die Zeitung Trump davor, das «Ein-China-Prinzip» weiter in Frage zu stellen und zu versuchen, in Verhandlungen mit Peking die «Taiwan-Karte» zu spielen.

Werde diese Grenze überschritten, könnten die Dinge schnell «schmutzig» werden. Die parteinahe «Global Times» sah mit dem Beginn der Ära-Trump «dramatische Veränderungen» auf die Welt zukommen. Trump werde überall und auch vor der eigenen Haustür «Brände» legen. «Warten wir ab, wann China an der Reihe ist.»